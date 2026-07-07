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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स- वीडियो वायरल

बेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स- वीडियो वायरल

Viral Video: यह खूबसूरत कहानी सुस्मिता नाथ नाम की एक केबिन क्रू मेंबर की है. सुस्मिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस भावुक पल का वीडियो शेयर किया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 08:51 AM (IST)
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आसमान में उड़ते विमान में कब, कौन सा पल यादगार बन जाए, कहा नहीं जा सकता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखों को नम कर दिया है. एक एयर होस्टेस बेटी ने अपने माता-पिता को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी. बेटी उसी फ्लाइट में क्रू मेंबर के तौर पर ड्यूटी पर तैनात थी, जिसमें उसके माता-पिता सफर करने वाले थे. लेकिन माता-पिता इस बात से बिल्कुल अनजान थे. जैसे ही उन्होंने विमान में कदम रखा और अपनी लाडली को वर्दी में सामने देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. गर्व और आंसुओं से भरा यह पल अब इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत रहा है.

बेटी ने बोला झूठ, फिर रनवे पर हुआ प्राइसलेस सरप्राइज

यह खूबसूरत कहानी सुस्मिता नाथ नाम की एक केबिन क्रू मेंबर की है. सुस्मिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस भावुक पल का वीडियो शेयर किया है. वीडियो के मुताबिक, सुस्मिता ने अपने माता-पिता से झूठ बोला था कि वह किसी दूसरी फ्लाइट पर ड्यूटी पर जा रही हैं. उनके माता-पिता को लग रहा था कि वे एक आम सफर पर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खुद उनकी बेटी विमान के दरवाजे पर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है. सुस्मिता ने बताया कि विमान के अंदर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हुए भी उनकी नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं. वे पल उनके जीवन के सबसे लंबे और बेसब्री से भरे मिनट थे.

 
 
 
 
 
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'तुम इस फ्लाइट में हो?'... वर्दी में बेटी को देख मां-बाप रह गए दंग

जैसे ही सुस्मिता के पिता ने विमान में एंट्री की, सुस्मिता ने उन्हें आवाज दी. अपनी बेटी को अचानक सामने देखकर पिता के कदम रुक गए. उनके चेहरे पर हैरानी और गर्व के मिले-जुले भाव थे. उन्होंने डबडबाई आंखों से पूछा, "क्या तुम भी इसी फ्लाइट में हो?" इसके कुछ ही पलों बाद जब सुस्मिता की मां अंदर आईं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. मां ने चौंकते हुए प्यार से डांटा, "तुमने हमसे झूठ क्यों बोला?" सुस्मिता ने इस पल को 'प्राइसलेस' यानी अनमोल बताया. उन्होंने लिखा कि माता-पिता की आंखों में अपने लिए वो गर्व देखना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है. सुस्मिता ने बताया कि एयर होस्टेस बनना उनके माता-पिता का सपना था और यह सरप्राइज उन दोनों को शुक्रिया कहने का उनका अपना तरीका था.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार, यूजर्स बोले- 'यह होता है वाओ मोमेंट'

इस दिल छू लेने वाले वीडियो ने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह बेहद प्यारा और सुकून देने वाला वीडियो है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं असली 'वाओ मोमेंट', माता-पिता की मेहनत सफल हो गई." एक और यूजर ने लिखा, "यह एक बेहद खूबसूरत अहसास है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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