भारत की सरहद पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है! रखाइन की जंग, अराकान आर्मी और बदलती भू-राजनीति

दुनिया की नज़र इस समय केवल यूक्रेन, गाज़ा या ईरान-इज़राइल, पर ही नहीं टिकी है. भारत और बांग्लादेश की सीमा से सटा म्यांमार का पश्चिमी प्रांत रखाइन (अराकान) भी तेजी से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है, जहाँ से दक्षिण एशिया का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है.

करीब डेढ़ दशक पहले तक जिस अराकान आर्मी का नाम बहुत कम लोग जानते थे, वही संगठन आज म्यांमार की सैन्य जुंटा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. 2009 में स्थापित इस विद्रोही संगठन ने बेहद कम संसाधनों से शुरुआत की थी, लेकिन आज इसके हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं और यह म्यांमार के बड़े हिस्से में सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है. इसके कमांडर-इन-चीफ ट्वान म्रात नाइंग का कहना है कि उनका मक़सद पूरे रखाइन पर स्थानीय जनता का नियंत्रण क़ायम करना है. कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले वर्षों में रखाइन व्यवहारिक रूप से म्यांमार से अलग एक स्वतंत्र प्रशासन जैसा शक्ल ले सकता है.

आज हालात यह हैं कि रखाइन की राजधानी सितवे पर चारों ओर से दबाव बढ़ चुका है. अराकान आर्मी ने शहर तक पहुंचने वाले कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और म्यांमार सेना की सप्लाई लाइनों को लगातार निशाना बना रही है. हाल के महीनों में कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हुए, जिनमें सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा. कभी पूरे देश पर अपनी ताकत का रौब दिखाने वाली म्यांमार की सेना अब अपने ही किलों को बचाने के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है.

शुरुआत में सैन्य जुंटा को पूरा भरोसा था कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और भारी हथियारों के दम पर वह अराकान आर्मी को कुछ ही महीनों में कुचल देगी. रखाइन के गांवों और जंगलों पर लगातार हवाई हमले किए गए. लेकिन युद्ध का मैदान अब बदल चुका था.

अराकान आर्मी ने धीरे-धीरे आधुनिक तकनीक को अपनाया. निगरानी करने वाले ड्रोन, विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेन्स मिसाइलों जैसे हथियारों ने युद्ध का संतुलन बदल दिया. अब म्यांमार की वायुसेना पहले की तरह बेखौफ होकर उड़ान नहीं भर सकती. कई इलाकों में सेना को अपने हवाई अभियानों की रणनीति बदलनी पड़ी है. आधुनिक युद्ध में तकनीक ने संख्या और संसाधनों की कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया है, और रूस उक्रैन, ईरान अमेरिका, हिज़्बुल्लाह इज़राइल युद्ध के साथ रखाइन इसका ताज़ा मिसाल बनकर सामने आया है.

हालांकि इस संघर्ष का सबसे दर्दनाक पहलू आम नागरिकों की त्रासदी है. खास तौर पर रोहिंग्या मुसलमान, जो वर्षों से हिंसा और विस्थापन का सामना कर रहे हैं. 2017 में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे. लेकिन संघर्ष बढ़ने के बाद अराकान आर्मी जो बौद्ध समुदाय पर आधारित है उसपर कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ हिंसा और जबरन विस्थापन के आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर अराकान आर्मी इन आरोपों से इनकार करती रही है. सच यही है कि हर जंग की तरह इस जंग में भी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं, जिनका न राजनीति से लेना-देना है और न ही सत्ता की इस लड़ाई से.

भारत के लिए रखाइन की अहमियत केवल पड़ोसी राज्य होने तक सीमित नहीं है. क्योकि यहीं स्थित है सितवे बंदरगाह, जिसे भारत ने विकसित किया है. यह बंदरगाह कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस परियोजना के माध्यम से भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्री मार्ग से जोड़ना चाहता है, जिससे व्यापार और रणनीतिक संपर्क दोनों मजबूत हों. यदि रखाइन की सत्ता पूरी तरह बदलती है, तो नई दिल्ली को अपनी पूरी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है.

भारत की स्थिति आसान नहीं है. एक तरफ उसकी आधिकारिक मान्यता म्यांमार की सरकार के साथ है, दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत तेजी से बदल रही है. यदि भविष्य में अराकान आर्मी पूरे रखाइन पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हो जाती है, तो भारत के सामने ये सवाल होगा कि वह केवल म्यांमार की सरकार से अपने रिश्ते बना कर रखे या फिर उस ताकत से भी संवाद बनाए, जिसके हाथ में रखाइन का वास्तविक नियंत्रण हो. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार वही पक्ष सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके पास जमीन पर सत्ता होती है.

इस पूरे घटनाक्रम पर चीन भी गहरी नजर रखे हुए है. चीन ने रखाइन में अरबों डॉलर का निवेश किया है. तेल और गैस पाइपलाइन, गहरे समुद्री बंदरगाह और आर्थिक गलियारे जैसी कई परियोजनाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं. इसलिए रखाइन का भविष्य केवल म्यांमार की आंतरिक राजनीति का विषय नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी अहम हिस्सा बन चुका है.

बांग्लादेश भी इस संकट से अछूता नहीं है. पहले से ही वहां लाखों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं. यदि संघर्ष और तेज होता है, तो शरणार्थियों की एक नई लहर सीमा पार कर सकती है, जिससे ढाका की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां और बढ़ेंगी. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रखाइन वास्तव में एक नया देश बनेगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है. लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अराकान आर्मी ने म्यांमार की राजनीति और सैन्य समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. जिस संगठन को कभी एक छोटा विद्रोही समूह माना जाता था, वही आज पूरे क्षेत्र की दिशा तय करने की स्थिति में पहुंच चुका है.

भारत के नीति-निर्माताओं के लिए आने वाले महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे. नई दिल्ली को सुरक्षा, व्यापार, कूटनीति और मानवीय संकट, इन सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाना होगा. जल्दबाजी या गलत आकलन भारत के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है.

इतिहास हमें ज़रूर यह सिखने को प्रेरित करता है कि दुनिया के नक्शे केवल युद्ध से नहीं बदलते, बल्कि युद्ध के बाद होने वाले राजनीतिक फैसले नई सीमाओं को जन्म देते हैं. रखाइन आज उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है. आने वाला समय तय करेगा कि यह संघर्ष केवल म्यांमार का आंतरिक मामला बनकर रह जाएगा या फिर भारत की पूर्वी सरहद पर एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत करेगा.