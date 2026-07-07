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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?

सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?

अमेरिका-ईरान जंग थमने के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है. इसी बीच सऊदी अरब ने कच्चे तेल के दामों में कटौती को लेकर अबतक का सबसे बड़ा ऐलान किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 08:04 AM (IST)
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अमेरिका-ईरान जंग थमने के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम गिरकर 72 डॉलर प्रति डॉलर पर आ गए हैं. इसी बीच एक और अच्छी खबर आई है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब ने अगस्त महीने के लिए एशियाई देशों को दिए जाने वाले तेल में पिछले 26 सालों की सबसे बड़ी कटौती कर दी है. कच्चे तेल के दाम में कटौती को भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. इससे भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम घटने की उम्मीद है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) ने अगस्त से एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करने का फैसला लिया है. इसका मतलब है कि अरब लाइट क्रूड क्षेत्रीय बेंचमार्क के मुकाबले 1.50 डॉलर प्रति बैरल डिस्काउंट पर उपलब्ध होगा. 

भारत अपनी तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से इंपोर्ट करता है. ऐसे में इसे भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर माना जा रहा है. हालांकि ग्लोबल मार्केट में मिड जून से ही कच्चे तेल की कीमतें नरम हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत अब घटकर करीब 72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है, जो कि इस साल फरवरी के अंत के स्तर के आसपास है.

सस्ते तेल के अब कईं विकल्प मौजूद 
बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म होने के बाद अब होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है. युद्ध के कारण यह बंद थी. होर्मुज खुलते ही तेल कंपनी सऊदी अरामको ने रास तनुरा बंदरगाह से कच्चे तेल की शिपमेंट को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के पहले के स्तर के 90 फीसदी तक पहुंचा दिया है. होर्मुज बंद होने के कारण कंपनी को अपना माल लाल सागर के यानबू बंदरगाह के रास्ते भेजना पड़ रहा था, तब लागत काफी बढ़ रही थी. हालांकि अब तेल सप्लाई सामान्य होने के कारण सस्ते तेल के कईं विकल्प मौजूद हैं.

इन सबके अलावा सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले OPEC प्लस ग्रुप ने भी अगस्त के लिए तेल उत्पादन कोटा में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपने बढ़े हुए कोटे का पूरा इस्तेमाल कर तेल बाजार में उतार रहे हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Crude Oil Diesel Petrol INDIA
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