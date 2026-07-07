केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में बड़ा फेरबदल, हटाए गए 3 अधिकारी, क्या है मामला

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला. पर्यावरण मंत्रालय ने भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. इसके अलावा 2 और अधिकारियों पर गाज गिरी है. मंत्रालय ने अमर सिंह के अलावा आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को भी उनके पद से मुक्त कर दिया है.

अधिकारियों को हटाने को लेकर पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 3 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया था. इस ऑफिस ऑर्डर में बताया गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2 जुलाई के आदेश के तहत और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है. इस आदेश के मुताबिक आईआरएस अधिकारी अमर सिंह जो 2010 बैच के हैं, उन्हें उनके मूल कैडर राजस्व विभाग में वापस भेज दिया गया है. अमर सिंह को अपने मूल कैडर राजस्व विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बता दें कि इन अधिकारियों को पद से मुक्त करने का आदेश उप सचिव विभूति पंजियार के दस्तखत से जारी किया गया है और इस आदेश की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित कई अन्य अहम ऑफिस को भी भेजी गई है. इन चीजों से ये स्पष्ट है कि भूपेंद्र यादव के दफ्तर में अचानक हुआ ये बदलाव प्रशासनिक स्तर पर काफी अहम है.

शैलेश सिंह को समय से पहले मूल कैडर में वापस भेजा गया

अमर सिंह के अलावा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह को समय से पहले उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से DOPT में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. इनके अलावा एक अन्य एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी आयुष शरण को भी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है. विभूति पंजियार द्वारा जारी आदेश में उन्हें भी तुरंत ड्यूटी से मुक्त करने की बात कही गई है.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में अचानक हुए इस बड़े फेरबदल को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि नए निजी सचिव के तौर पर किसे जिम्मेदारी दी जाएगी.

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