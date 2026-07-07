हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें

राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें

Ram Mandir Donation: राम मंदिर दान चोरी मामले पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उससे ट्रस्ट के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 07 Jul 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित चोरी और गबन के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ट्रस्ट के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दान के पैसों को मंदिर से बाहर ले जाया जाता था. यही नहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर बनाई गई एसओपी को लेकर भी लापरवाही बरती गई 

एसआईटी की 23 जून 2026 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक गणना कक्ष के अंदर कर्मचारियों द्वारा नोटों की गड्डियां कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाकर ले जाने के कई मामले CCTV फुटेज में दिखाई दिए हैं. केवल 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध CCTV फुटेज में ही चोरी के करीब 70 उदाहरण मिले. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चढ़ावे में कितने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही थी. 

SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट से उठे गंभीर सवाल

रिपोर्ट में कहा गया है कि CCTV रिकॉर्डिंग केवल 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाती थी जबकि आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों में इसे 180 दिन तक सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी. इस वजह से इससे पहले की संभावित घटनाओं की जांच संभव नहीं हो सकी. उपलब्ध सबूत, कर्मचारियों के बयान और बैंक खातों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टि संकेत मिलते हैं कि यह कोई एक-दो घटनाएं नहीं थीं बल्कि लगातार दोहराई जाने वाली प्रवृत्ति थी. 

SIT के मुताबिक गणना कक्ष में काम करने वाले कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग 20 हजार रुपये था लेकिन उनके और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में आय से कहीं अधिक नकद जमा और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पाए गए. जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर रकम अलग-अलग खातों में जमा कराई गई.

रिपोर्ट के अनुसार SIT गठन से पहले ही करीब 78.94 लाख रुपये, विदेशी मुद्रा और आभूषण बरामद किए जा चुके थे. वहीं 4 जून को गणना कक्ष से सटे बाथरूम से भी 2.25 लाख रुपये बरामद हुए थे. 

सिस्टम कहां फेल हुआ?

SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई ऐसी कमियां गिनाई हैं जिन्होंने कथित चोरी को आसान बनाया. 

- कर्मचारियों की नियमित तलाशी नहीं होती थी.
- जेब रहित यूनीफॉर्म लागू नहीं थी.
- मोबाइल और निजी सामान अंदर ले जाने की अनुमति थी.
- अलग-अलग हुंडियों का पैसा मिलाकर गिना जाता था.
- बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था नहीं थी
- बैंक की ओर से मासिक रोटेशन जैसी SOP जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हुईं.

रिपोर्ट में सबसे गंभीर टिप्पणी 6 फरवरी 2025 को बदली गई SOP को लेकर है. SIT के मुताबिक पहले सभी कर्मचारियों की तलाशी का प्रावधान था जिसे बदलकर नियमित या रैंडम जांच कर दिया गया. रिपोर्ट कहती है कि यह बदलाव किन परिस्थितियों में किया गया इसकी विस्तृत जांच जरूरी है. वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की आंतरिक ऑडिट रिपोर्टें लगातार इन्हीं कमियों की ओर ध्यान दिलाती रहीं लेकिन, सुधार नहीं किए गए.

प्रारंभिक रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यह केवल तकनीकी चूक नहीं बल्कि 'जानबूझकर की गई लापरवाही' प्रतीत होती है. 

मंदिर के पास कितना पैसा?

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास 1,876.30 करोड़ रुपये का फंड है जिसका बड़ा हिस्सा विभिन्न बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है. वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रस्ट की कुल आय 250.04 करोड़ रुपये रही, जिसमें 98.24 करोड़ रुपये चढ़ावे और 151.80 करोड़ रुपये ब्याज से मिले. इसी अवधि में कुल खर्च 514.50 करोड़ रुपये रहा, यानी खर्च आय से दोगुना से भी अधिक रहा. यह अंतर पहले से उपलब्ध फंड से पूरा किया गया.

इसी वित्त वर्ष में ट्रस्ट ने 20.16 करोड़ रुपये में करीब 2.57 एकड़ जमीन भी खरीदी. रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के पास अब तक 32.26 किलो सोना और 1,518.9 किलो चांदी दर्ज है. कुल 2,926 वस्तु रूपी भेंटों का रिकॉर्ड भी रखा गया है.

चांदी को लेकर लगे आरोपों पर क्या कहा?

हाल के दिनों में चांदी की ईंटों और भेंट से जुड़े तीन अलग-अलग आरोप भी सामने आए थे. SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड की जांच में इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई. जांच में कहा गया है कि संबंधित चांदी ट्रस्ट की अभिरक्षा में थी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिंट में गलाकर सुरक्षित रखी गई.

Ram Mandir Donation Theft Case: चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन दास देखेंगे राम मंदिर का कामकाज, क्या इन्हें अलग सैलरी देगा ट्रस्ट?

किन लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश

SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में छह गणना कर्मियों के खिलाफ चोरी, आपराधिक न्यासभंग और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है.

इसके अलावा गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर कर्मचारियों की तलाशी न कराने और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है. रिपोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. SIT के मुताबिक वह बिना किसी लिखित आदेश के हुंडियों की चाबियां अपने पास रखता था और उसी की सिफारिश पर एक रिश्तेदार को गणना कक्ष में नियुक्त किया गया जो बाद में कथित चोरी करते हुए CCTV में दिखाई दिया.

रिपोर्ट में ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा की भी प्रथम दृष्टया वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी तय करते हुए कहा गया है कि SOP लागू कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में गंभीर चूक हुई. यह SIT की प्रारंभिक और जांचाधीन रिपोर्ट है. इसमें दर्ज सभी निष्कर्ष प्रथम दृष्टया हैं. अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच, आरोपपत्र और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 07 Jul 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
SIT Ram Mandir Donation SIT   UP NEWS Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार
गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बनारस रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो वायरल, यात्री हुए परेशान; अब रेलवे ने दी सफाई
बनारस रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो वायरल, यात्री हुए परेशान; अब रेलवे ने दी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
S Jaishankar In Bahrain: जिस खाड़ी देश पर ईरान ने बरसाईं मिसाइलें, वहां पहुंचा भारत, एस जयशंकर ने पीएम मोदी का दिया मैसेज
जिस खाड़ी देश पर ईरान ने बरसाईं मिसाइलें, वहां पहुंचा भारत, एस जयशंकर ने पीएम मोदी का दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन
विश्व
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
क्रिकेट
IND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ
IND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
ट्रेंडिंग
बेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स- वीडियो वायरल
बेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स
टेक्नोलॉजी
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget