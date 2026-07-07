Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ ट्रेनें मार्ग में समाप्त; यात्री वर्तमान स्टेटस जांचें।

Train Cancelled: जुलाई की शुरुआत के साथ ही देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. खास कर मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण सिर्फ लोगों को ही दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं. अगर आप भी मुंबई से राजस्थान जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं.

राजस्थान से मुंबई आने-जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है तो वहीं कुछ ट्रेन के संचालन में बदलाव किया गया है. रेलवे अधिकारी के मुताबिक, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में जलभराव की स्थिति बनने के कारण राजस्थान की ओर आने-जाने वाली कई रेल सेवाओं में बदलाव करना पड़ा है.

PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी! अब 8 करोड़ खाते में जुड़ेगा 8.25% ब्याज, घर बैठे ऐसे चेक करें बैलेंस.

रेलवे ने 7 और 8 जुलाई को ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

7 जुलाई- ट्रेन नंबर 22916 हिसार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

7 जुलाई-ट्रेन नंबर 22934 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

8 जुलाई-ट्रेन नंबर चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

ये ट्रेनें बीच रास्ते में ही होगी समाप्त

ट्रेन नंबर 04725 हिसार-खड़की एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12990 अजमेर-दादर एक्सप्रेस नवसारी तक ही जाएगी.

ट्रेन नंबर 09705 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशन ट्रेन

यात्रा के पहले करें ये काम

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर के लिए निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में पता कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद आपका समय बर्बाद न हो और साथ ही किसी प्रकार की कई दिक्कत भी न हो. भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए कुछ समय तक ट्रेनों के संचालन और समय में बदलाव देखा जा सकता है. इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इन दिनों यात्रा करने से पहले ही ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में जरूर जान लें.

जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों हैं, उनको फ्री मिलेगा मोबाइल? पीएम मोदी ने की घोषणा?

ट्रेन में घर का खाना खा रहे हैं? पहले जान लें रेलवे का यह जरूरी नियम, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना