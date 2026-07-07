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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान आने-जाने वाली इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द, देखें अपडेट

Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान आने-जाने वाली इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द, देखें अपडेट

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, रेलवे ने राजस्थान से मुंबई आने-जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है तो वहीं कुछ ट्रेन के संचालन में बदलाव किया गया है. देखिए लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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  • कुछ ट्रेनें मार्ग में समाप्त; यात्री वर्तमान स्टेटस जांचें।

Train Cancelled: जुलाई की शुरुआत के साथ ही देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. खास कर मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण सिर्फ लोगों को ही दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं. अगर आप भी मुंबई से राजस्थान जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं.

राजस्थान से मुंबई आने-जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है तो वहीं कुछ ट्रेन के संचालन में बदलाव किया गया है. रेलवे अधिकारी के मुताबिक, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में जलभराव की स्थिति बनने के कारण राजस्थान की ओर आने-जाने वाली कई रेल सेवाओं में बदलाव करना पड़ा है. 

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रेलवे ने 7 और 8 जुलाई को ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

  • 7 जुलाई- ट्रेन नंबर 22916 हिसार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  • 7 जुलाई-ट्रेन नंबर 22934 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  • 8 जुलाई-ट्रेन नंबर चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

ये ट्रेनें बीच रास्ते में ही होगी समाप्त 

  • ट्रेन नंबर 04725 हिसार-खड़की एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12990 अजमेर-दादर एक्सप्रेस नवसारी तक ही जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 09705 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशन ट्रेन

यात्रा के पहले करें ये काम

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर के लिए निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में पता कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद आपका समय बर्बाद न हो और साथ ही किसी प्रकार की कई दिक्कत भी न हो. भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए कुछ समय तक ट्रेनों के संचालन और समय में बदलाव देखा जा सकता है. इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इन दिनों यात्रा करने से पहले ही ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में जरूर जान लें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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