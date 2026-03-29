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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी1 अप्रैल से बदल जाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन का तरीका, जानें क्या होगा बदलाव

1 अप्रैल से बदल जाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन का तरीका, जानें क्या होगा बदलाव

Digital Transaction Rules: डिजिटल पेमेंट का अंदाज 1 अप्रैल से पूरी तरह बदलने वाला है. जानें क्या हैं वो बड़े बदलाव जो आपके ट्रांजेक्शन को बनाएंगे और भी सेफ?

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 Mar 2026 12:19 PM (IST)
Digital Transaction Rules: डिजिटल पेमेंट का अंदाज 1 अप्रैल से पूरी तरह बदलने वाला है. जानें क्या हैं वो बड़े बदलाव जो आपके ट्रांजेक्शन को बनाएंगे और भी सेफ?

अगर आप भी धड़ाधड़ यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के शौकीन हैं. तो संभल जाइए क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी डिजिटल दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अब ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए कमर कस चुका है और ट्रांजेक्शन के पुराने तरीकों को रिटायर कर रहा है.

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RBI का जोर अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) पर है. जिसे अब हर छोटे-बड़े डिजिटल भुगतान के लिए जरूरी कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए दो अलग-अलग लेवल पार करने होंगे.
RBI का जोर अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) पर है. जिसे अब हर छोटे-बड़े डिजिटल भुगतान के लिए जरूरी कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए दो अलग-अलग लेवल पार करने होंगे.
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पहले जहां कई ऐप्स पर सिंगल क्लिक से पैसे कट जाते थे. वहीं अब आपको अपनी ओनरशिप कन्फर्म करने के लिए डबल सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा. जिससे अनचाहे पेमेंट्स पर रोक लगेगी. नए नियमों के मुताबिक अब बैंक और फिनटेक कंपनियों को ग्राहकों को ऑथेंटिकेशन के कई ऑप्शन देने होंगे.
पहले जहां कई ऐप्स पर सिंगल क्लिक से पैसे कट जाते थे. वहीं अब आपको अपनी ओनरशिप कन्फर्म करने के लिए डबल सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा. जिससे अनचाहे पेमेंट्स पर रोक लगेगी. नए नियमों के मुताबिक अब बैंक और फिनटेक कंपनियों को ग्राहकों को ऑथेंटिकेशन के कई ऑप्शन देने होंगे.
Published at : 29 Mar 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Digital Transaction Utility News RBI 2FA

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