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1 अप्रैल से बदल जाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन का तरीका, जानें क्या होगा बदलाव
Digital Transaction Rules: डिजिटल पेमेंट का अंदाज 1 अप्रैल से पूरी तरह बदलने वाला है. जानें क्या हैं वो बड़े बदलाव जो आपके ट्रांजेक्शन को बनाएंगे और भी सेफ?
अगर आप भी धड़ाधड़ यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के शौकीन हैं. तो संभल जाइए क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी डिजिटल दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अब ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए कमर कस चुका है और ट्रांजेक्शन के पुराने तरीकों को रिटायर कर रहा है.
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Published at : 29 Mar 2026 12:19 PM (IST)
Tags :Digital Transaction Utility News RBI 2FA
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion