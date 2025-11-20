एक्सप्लोरर
दो जगह से SIR फॉर्म तो नहीं भर रहे आप, हो सकती है ये सजा; जान लें नियम
SIR Rules: देश के कई राज्यों में SIR की प्रोसेस चल रही है. दो जगह से SIR फॉर्म भरने पर नियमों का उल्लंघन माना जाता. इसलिए जान लीजिए ऐसा करने पर आपको क्या सजा भुगतनी पड़ सकती है.
देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR चल रहा है. उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई और 4 दिसंबर तक चलेगी. अधिकारियों की तैनाती हो चुकी है. जिससे हर क्षेत्र में काम सुचारू रहे.
Published at : 20 Nov 2025 03:29 PM (IST)
