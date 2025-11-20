दो जगह से SIR फॉर्म तो नहीं भर रहे आप, हो सकती है ये सजा; जान लें नियम

SIR का असल मकसद यही है कि एक व्यक्ति का नाम दो जगह से हटाकर रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाए. उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा.आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी. सत्यापन 31 जनवरी तक पूरा होगा और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी.