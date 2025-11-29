हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत

आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत

Free Treatment After Ayushman Card Lost: आयुष्मान कार्ड खो जाने पर भी मुफ्त इलाज मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या करनी होगी प्रोसेस. जिससे न हो कई दिक्कत.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Free Treatment After Ayushman Card Lost: आयुष्मान कार्ड खो जाने पर भी मुफ्त इलाज मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या करनी होगी प्रोसेस. जिससे न हो कई दिक्कत.

स्वास्थय सभी लोगों के जीवन का एक बेहद जरूरी पहलू होता है. जिंदगी में कब कौनसी बीमारी आ जाए कहां नहीं जा सकता. इसलिए बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलते हैं. ताकि अचानक से आने वाले मेडिकल खर्चों में सेविंग्स न चली जाए.

कई लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस के लायक पैसे नहीं होते हैं. ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिलता है. इस स्कीम में पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है. जिससे आप सरकारी और रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं.
आयुष्मान कार्ड काफी काम का है. इसे दिखाकर आप बिना एक भी पैसे दिए इलाज करवा सकते हैं. लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो क्या फायदा मिलेगा. तो आपको बता दें कार्ड खो जाने पर भी आप इलाज करवा सकते हैं.
अगर आपका कार्ड गुम हो गया है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी पंजीकृत अस्पताल का पता करें. आप इस लिंक https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल इस योजना में शामिल है.
अस्पताल का पता लगते ही सीधे वहां जाएं और मुफ्त इलाज का प्रोसेस शुरू कर दें. अस्पताल में पहुंचने पर आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क पर जाएं. वहां अधिकारी मौजूद होते हैं जो आपके इलाज की पूरी प्रोसेस हैंडल करते हैं. यह आपको बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट या जानकारी की जरूरत है.
इस तरह आपका इलाज आसानी से और जल्दी शुरू हो जाता है, बिना किसी परेशानी के. आयुष्मान मित्र आपसे आपका कार्ड मांगेंगे. अगर कार्ड आपके पास नहीं है, तो आप अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर बता सकते हैं. अधिकारी मोबाइल नंबर और सिस्टम के जरिए आपकी पहचान और पात्रता वेरिफाई करेंगे.
सबकुछ सही पाए जाने पर आपको फ्री इलाज का पूरा लाभ मिल जाता है. लेकिन इस प्रोसेस के लिए मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है. आधार या योजना में रजिस्टर्ड नंबर से वेरिफिकेशन होता है. कार्ड खोने के बाद भी 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज ले सकते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Ayushman Card Utility News Free Treatment

यूटिलिटी फोटो गैलरी

