आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत

अस्पताल का पता लगते ही सीधे वहां जाएं और मुफ्त इलाज का प्रोसेस शुरू कर दें. अस्पताल में पहुंचने पर आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क पर जाएं. वहां अधिकारी मौजूद होते हैं जो आपके इलाज की पूरी प्रोसेस हैंडल करते हैं. यह आपको बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट या जानकारी की जरूरत है.