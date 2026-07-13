फोन की स्क्रीन चुपचाप खा रही है बैटरी! जानिए कैसे बचाएं घंटों का बैकअप?

स्मार्टफोन में एनिमेटेड या लाइव वॉलपेपर देखने में काफी बेहतरीन तो लगते हैं लेकिन ये फोन के प्रोसेसर का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे डिवाइस की बैटरी भी जल्दी खत्म होने लगती है. इसी तरह होम स्क्रीन पर बहुत ज्यादा विजेट भी बैटरी की खपत बढ़ा सकते हैं. इसीलिए नॉर्मल वॉलपेपर और जरूरी विजेट को ही होम स्क्रीन पर रखना चाहिए.