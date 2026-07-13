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फोन की स्क्रीन चुपचाप खा रही है बैटरी! जानिए कैसे बचाएं घंटों का बैकअप?
Tech Tips: अगर आपके स्मार्टफोन में AMOLED या OLED डिस्प्ले मौजूद है तो डार्क मोड बैटरी बचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है.
स्मार्टफोन के इस्तेमाल के साथ आज कल लोगों को लंबे बैटरी बैकअप की भी जरूरत होती है. अक्सर स्मार्टफोन की बैटरी कई कारणों से जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होने का कारण डिवाइस की स्क्रीन भी हो सकती है. जी हां, दरअसल, फोन की स्क्रीन भी आपके फोन की बैटरी को धीरे-धीरे खत्म करती है.
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Published at : 13 Jul 2026 10:18 AM (IST)
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