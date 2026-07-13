'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!

बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है. हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान को 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' करार दिया और हिंदू समुदाय से आग्रह किया कि उनकी फिल्में न देखें. इसपर अब AIMIM नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया आई है.

वारिस पठान ने दावा किया है कि नितेश राणे को आमिर खान से 'जलन' है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं. वारिस पठान ने कहा, "आमिर खान ने तीन शादी कर ली हैं... तो तमु चार कर लो ना. तुमको कौन रोक रहा है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है?"

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'आमिर खान के परिवार और दोस्तों को आपत्ति नहीं'

इतना ही नहीं, AIMIM नेता वारिस पठान ने आगे कहा, "आमिर खान की शादी में उनकी पहली और दूसरी बीवी आईं, उनका बेटा और बेटी आए, उनके दामाद आए. उनके दोस्त और बड़े उद्योगपति भी आए. किसी को आपत्ति नहीं है, केवल आपको है. आपको जलन हो रही है क्या?"

Mumbai, Maharashtra: Reacting to Minister Nitesh Rane’s statement calling actor Aamir Khan the 'brand ambassador of Love Jihad' over his third marriage, AIMIM spokesperson Waris Pathan says, "If Aamir Khan has married three times, then you go ahead and marry four times. Who is… pic.twitter.com/EikdDXB8Vv — IANS (@ians_india) July 12, 2026

'जिहाद का मतलब भी नहीं जानते नितेश राणे'

AIMIM नेता ने नितेश राणे को तंजिया लहजे में सलाह दी है कि आमिर खान के पास ताकत है इसलिए उन्होंने तीसरी शादी कर ली. अगर आपके पास भी ताकत है तो आप भी कर लें. कायदे-कानून के अंदर अगर एक इंसान अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो करेगा. आपको न 'जिहाद' का मतलब मालूम है, बस आकर अपनी जुबान हिलानी है. बकवासबाजी करनी है. आपकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता है.

नितेश राणे से वारिस पठान ने सवाल किया कि क्या कभी 'इंटर-कास्ट' मैरिज होते नहीं देखी है? आपके दिल के अंदर मुसलमानों के लिए जो नफरत और जहर भरा हुआ है न, उसी की वजह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं. इनका टारगेट आमिर खान नहीं है बल्कि इनको केवल मुसलमानों को टारगेट करना है. वारिस पठान का कहना है, "मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब भी नहीं देना चाहता हूं. इनकी आदत पड़ गई है ऐसी बकवास करने की और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की."

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