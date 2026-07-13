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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!

'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!

Waris Pathan on Nitesh Rane: वारिस पठान का कहना है कि नितेश राणे को 'जिहाद' का मतलब भी नहीं पता, केवल कैमरा के सामने आकर अपनी जुबान हिलानी है. उनकी बकवास से किसी को फर्क नहीं पड़ता.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 13 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है. हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान को 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' करार दिया और हिंदू समुदाय से आग्रह किया कि उनकी फिल्में न देखें. इसपर अब AIMIM नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया आई है. 

वारिस पठान ने दावा किया है कि नितेश राणे को आमिर खान से 'जलन' है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं. वारिस पठान ने कहा, "आमिर खान ने तीन शादी कर ली हैं... तो तमु चार कर लो ना. तुमको कौन रोक रहा है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है?" 

यह भी पढे़ं: आमिर खान की तीसरी शादी से नाराज नितेश राणे? बताया- 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर'

'आमिर खान के परिवार और दोस्तों को आपत्ति नहीं'

इतना ही नहीं, AIMIM नेता वारिस पठान ने आगे कहा, "आमिर खान की शादी में उनकी पहली और दूसरी बीवी आईं, उनका बेटा और बेटी आए, उनके दामाद आए. उनके दोस्त और बड़े उद्योगपति भी आए. किसी को आपत्ति नहीं है, केवल आपको है. आपको जलन हो रही है क्या?"

'जिहाद का मतलब भी नहीं जानते नितेश राणे'

AIMIM नेता ने नितेश राणे को तंजिया लहजे में सलाह दी है कि आमिर खान के पास ताकत है इसलिए उन्होंने तीसरी शादी कर ली. अगर आपके पास भी ताकत है तो आप भी कर लें. कायदे-कानून के अंदर अगर एक इंसान अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो करेगा. आपको न 'जिहाद' का मतलब मालूम है, बस आकर अपनी जुबान हिलानी है. बकवासबाजी करनी है. आपकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता है. 

नितेश राणे से वारिस पठान ने सवाल किया कि क्या कभी 'इंटर-कास्ट' मैरिज होते नहीं देखी है? आपके दिल के अंदर मुसलमानों के लिए जो नफरत और जहर भरा हुआ है न, उसी की वजह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं. इनका टारगेट आमिर खान नहीं है बल्कि इनको केवल मुसलमानों को टारगेट करना है. वारिस पठान का कहना है, "मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब भी नहीं देना चाहता हूं. इनकी आदत पड़ गई है ऐसी बकवास करने की और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की." 

यह भी पढे़ं: 'मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं...', CM उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 13 Jul 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Love Jihad Aamir Khan Nitesh Rane Waris Pathan MAHARASHTRA NEWS
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