एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में वॉयस असिस्टेंट का फीचर मौजूद होता है. एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट और आईफोन में सिरी जैसे कमांड सुनने के लिए यह फीचर माइक्रोफोन को लगातार को पावर मोड में एक्टिव रखता है. अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे बंद कर सकते हैं. इससे आपकी प्राइवेसी के साथ-साथ बैटरी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है.