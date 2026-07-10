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Phone Privacy Settings: पार्टनर संग प्राइवेट मोमेंट में बंद कर दें अपने फोन की ये सेटिंग, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में वॉयस असिस्टेंट का फीचर मौजूद होता है. एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट और आईफोन में सिरी जैसे कमांड सुनने के लिए यह फीचर माइक्रोफोन को लगातार को पावर मोड में एक्टिव रखता है.
Phone Privacy Settings: आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि बात करने से लेकर, बैंकिंग, शॉपिंग और फोटो खींचना तक हर काम इसी के जरिए होता है. लेकिन यही स्मार्टफोन कई बार हमारी प्राइवेट लाइफ में सेंध लगाने की वजह भी बन जाता है. खासतौर पर जब आप अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हो तो स्मार्टफोन की कुछ सेटिंग ऑन रहने की वजह से आपकी बातें आदतें और एक्टिविटी किसी थर्ड पार्टी तक पहुंच सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम बिता रहे हैं, तो आपको अपने फोन की कौन सी सेटिंग बंद कर देनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे.
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Published at : 10 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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