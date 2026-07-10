INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीPhone Privacy Settings: पार्टनर संग प्राइवेट मोमेंट में बंद कर दें अपने फोन की ये सेटिंग, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Phone Privacy Settings: पार्टनर संग प्राइवेट मोमेंट में बंद कर दें अपने फोन की ये सेटिंग, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में वॉयस असिस्टेंट का फीचर मौजूद होता है. एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट और आईफोन में सिरी जैसे कमांड सुनने के लिए यह फीचर माइक्रोफोन को लगातार को पावर मोड में एक्टिव रखता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Jul 2026 10:24 AM (IST)
एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में वॉयस असिस्टेंट का फीचर मौजूद होता है. एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट और आईफोन में सिरी जैसे कमांड सुनने के लिए यह फीचर माइक्रोफोन को लगातार को पावर मोड में एक्टिव रखता है.

Phone Privacy Settings: आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि बात करने से लेकर, बैंकिंग, शॉपिंग और फोटो खींचना तक हर काम इसी के जरिए होता है. लेकिन यही स्मार्टफोन कई बार हमारी प्राइवेट लाइफ में सेंध लगाने की वजह भी बन जाता है. खासतौर पर जब आप अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हो तो स्मार्टफोन की कुछ सेटिंग ऑन रहने की वजह से आपकी बातें आदतें और एक्टिविटी किसी थर्ड पार्टी तक पहुंच सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम बिता रहे हैं, तो आपको अपने फोन की कौन सी सेटिंग बंद कर देनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे.

1/7
एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में वॉयस असिस्टेंट का फीचर मौजूद होता है. एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट और आईफोन में सिरी जैसे कमांड सुनने के लिए यह फीचर माइक्रोफोन को लगातार को पावर मोड में एक्टिव रखता है. अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे बंद कर सकते हैं. इससे आपकी प्राइवेसी के साथ-साथ बैटरी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है.  
एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में वॉयस असिस्टेंट का फीचर मौजूद होता है. एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट और आईफोन में सिरी जैसे कमांड सुनने के लिए यह फीचर माइक्रोफोन को लगातार को पावर मोड में एक्टिव रखता है. अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे बंद कर सकते हैं. इससे आपकी प्राइवेसी के साथ-साथ बैटरी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है.  
2/7
इसके अलावा कई एप्स इंस्टॉल करते समय माइक्रोफोन और कैमरा की परमिशन मांगते हैं. कई बार यह परमिशन उस ऐप के काम करने के लिए जरूरी भी नहीं होती. ऐसे में फोन की सेटिंग्स में जाकर परमिशन मैनेजर या प्राइवेसी सेक्शन में देखें कि किन ऐप्स को माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस मिला हुआ है. जिन ऐप्स को इसकी जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन हटा दें.    
इसके अलावा कई एप्स इंस्टॉल करते समय माइक्रोफोन और कैमरा की परमिशन मांगते हैं. कई बार यह परमिशन उस ऐप के काम करने के लिए जरूरी भी नहीं होती. ऐसे में फोन की सेटिंग्स में जाकर परमिशन मैनेजर या प्राइवेसी सेक्शन में देखें कि किन ऐप्स को माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस मिला हुआ है. जिन ऐप्स को इसकी जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन हटा दें.    
3/7
कई स्मार्टफोन आपकी अक्सर जाने वाली जगहों का रिकॉर्ड भी से रखते हैं. इसके अलावा कई ऐप्स लगातार आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं. अगर आपके किसी ऐप को हर समय लोकेशन की जरूरत नहीं है, तो इसकी परमिशन व्हाईल यूजिंग द ऐप या आस्क एवरी टाइम पर सेट कर दें.  इससे कोई आपकी अनावश्यक लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा.    
कई स्मार्टफोन आपकी अक्सर जाने वाली जगहों का रिकॉर्ड भी से रखते हैं. इसके अलावा कई ऐप्स लगातार आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं. अगर आपके किसी ऐप को हर समय लोकेशन की जरूरत नहीं है, तो इसकी परमिशन व्हाईल यूजिंग द ऐप या आस्क एवरी टाइम पर सेट कर दें.  इससे कोई आपकी अनावश्यक लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा.    
4/7
कई एप्स केवल एक फोटो अपलोड करने के लिए भी पूरी गैलरी का एक्सेस मांग लेते हैं, जहां संभव हो सिलेक्टेड फोटोज या सीमित फोटो एक्सेस का ऑप्शन चुने. इससे आपकी पूरी लाइब्रेरी किसी ऐप के पास नहीं जाएगी और आपकी पर्सनल फोटोज भी सेफ रहेंगी.  
कई एप्स केवल एक फोटो अपलोड करने के लिए भी पूरी गैलरी का एक्सेस मांग लेते हैं, जहां संभव हो सिलेक्टेड फोटोज या सीमित फोटो एक्सेस का ऑप्शन चुने. इससे आपकी पूरी लाइब्रेरी किसी ऐप के पास नहीं जाएगी और आपकी पर्सनल फोटोज भी सेफ रहेंगी.  
5/7
इसके अलावा कुछ ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और डेटा का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सेटिंग्स में जाकर उन ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर दें, जिनकी लगातार जरूरत नहीं हो. इससे आपका अनावश्यक डेटा शेयरिंग बंद हो जाएगा.
इसके अलावा कुछ ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और डेटा का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सेटिंग्स में जाकर उन ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर दें, जिनकी लगातार जरूरत नहीं हो. इससे आपका अनावश्यक डेटा शेयरिंग बंद हो जाएगा.
6/7
वहीं होटल में मिलने वाले फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल करते समय भी सावधान रहे. अगर जरूरी न हो तो होटल वाई-फाई की जगह पर्सनल डेटा का यूज करें, जिससे आपकी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन हैकर्स के हाथ नहीं लगेगी.    
वहीं होटल में मिलने वाले फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल करते समय भी सावधान रहे. अगर जरूरी न हो तो होटल वाई-फाई की जगह पर्सनल डेटा का यूज करें, जिससे आपकी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन हैकर्स के हाथ नहीं लगेगी.    
7/7
वहीं कुछ स्मार्टफोन में वॉयस असिस्टेंट के अलावा भी कुछ फीचर होते हैं जो हमेशा आपकी आवाज सुनते रहते हैं. यह यह फीचर आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. ऐसे में अगर आपके फोन में भी ऐसा फीचर है तो इसे तुरंत बंद कर दें.
वहीं कुछ स्मार्टफोन में वॉयस असिस्टेंट के अलावा भी कुछ फीचर होते हैं जो हमेशा आपकी आवाज सुनते रहते हैं. यह यह फीचर आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. ऐसे में अगर आपके फोन में भी ऐसा फीचर है तो इसे तुरंत बंद कर दें.
Published at : 10 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Phone Privacy Settings Private Moment Phone Setting Turn Off Voice Assistant Microphone Camera Permission

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
"अकेले लोगों के लिए वरदान है AI", एक्सपर्ट बोले- अकेलेपन को कर देगी खत्म
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल वॉच वाले भूलकर भी न करें ये काम, बैठे-बैठे हो जाएगा हजारों का नुकसान
ऐप्पल वॉच वाले भूलकर भी न करें ये काम, बैठे-बैठे हो जाएगा हजारों का नुकसान
टेक्नोलॉजी
iPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार
iPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार
टेक्नोलॉजी
सारा दिन फोन से चिपके रहते हैं तो आपके बच्चों पर पड़ सकता है बुरा असर, हर पैरेंट्स को जाननी चाहिए यह बात
सारा दिन फोन से चिपके रहते हैं तो आपके बच्चों पर पड़ सकता है बुरा असर, हर पैरेंट्स को जाननी चाहिए यह बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान के बाद सऊदी लगाया फोन, इधर ट्रंप-नेतन्याहू में हुई बात, अब रुकेगी या भड़केगी जंग?
ईरान ने पाकिस्तान के बाद सऊदी लगाया फोन, इधर ट्रंप-नेतन्याहू में हुई बात, अब रुकेगी या भड़केगी जंग?
मध्य प्रदेश
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
इंडिया
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोच जनता पार्टी के नेता
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोच जनता पार्टी के नेता
क्रिकेट
अचानक संजू सैमसन ने लिया चैंकाने वाला फैसला, इस T20 लीग से नाम लिया वापस; 11 जुलाई को है ऑक्शन
अचानक संजू सैमसन ने लिया चैंकाने वाला फैसला, इस T20 लीग से नाम लिया वापस; 11 जुलाई को है ऑक्शन
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद नगरसेवकों के भागने का डर? आदित्य ठाकरे ने ली तत्काल बैठक, दी यह सलाह
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद नगरसेवकों के भागने का डर? आदित्य ठाकरे ने ली तत्काल बैठक, दी यह सलाह
Home Tips
Termite Prevention: क्या बारिश में आपके घर भी लग रही है दीमक? भूलकर भी न करें ये गलतियां, ऐसे रखें सुरक्षित
क्या बारिश में आपके घर भी लग रही है दीमक? भूलकर भी न करें ये गलतियां, ऐसे रखें सुरक्षित
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget