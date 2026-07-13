LinkedIn पर लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? आज ही अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कमेंट्स में सक्रिय रहें, अपनी प्रोफाइल को नियमित अपडेट करते रहें।

LinkedIn: आज के इस डिजिटल समय में ज्यादातर लोग अपने काम को इंटरनेट के जरिए करते हैं. इसी के साथ आज लोग नौकरी भी इंटरनेट के जरिए खोज रहे हैं. लिंक्डइन भी आज के समय में एक चर्चित प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर लोग नौकरी खोजते हैं. लेकिन अक्सर लिंक्डइन पर लोग अकाउंट बनाने के बाद फॉलोअर्स नहीं बढ़ा पाते हैं. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप भी अपने लिंक्डइन अकाउंट को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं.

सही समय पर करें पोस्ट

इतना ही नहीं, लिंक्डइन पर सही समय पर पोस्ट करना भी आपके अकाउंट को प्रमोट करता है. आमतौर पर सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले, लंच ब्रेक के दौरान या शाम के समय प्रोफेशनल्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इसीलिए अपनी ऑडियंस के व्यवहार को समझकर उसी समय पोस्ट करना बेहतर रहता है.

अच्छा कंटेंट शेयर करें

इतना ही नहीं, अपने अकाउंट से ऐसी पोस्ट लिखें जो लोगों की किसी समस्या का समाधान करती हो, उन्हें नई जानकारी दे या प्रेरित करे. सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट करना ही ठीक नहीं माना जाता है.

यूनिक शुरुआत करें

LinkedIn पर शुरुआती दो-तीन लाइनें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. ऐसे में अगर शुरुआत दिलचस्प होगी तो लोग See More पर क्लिक करके पूरी पोस्ट पढ़ेंगे. सवाल, चौंकाने वाली चीजें या किसी एक्सपीरिएंस से शुरुआत करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

अपनी प्रोफाइल को बनाएं प्रोफेशनल

आपको बता दें कि आपकी प्रोफाइल ही आपकी पहली पहचान होती है. ऐसे में अच्छी क्वालिटी की प्रोफाइल फोटो, यूनिक हेडलाइन और क्लियर About सेक्शन लोगों पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं. साथ ही अपने एक्सपीरिएंस, स्किल्स और उपलब्धियों को समय-समय से अपडेट करते रहें.

कमेंट्स में रहें एक्टिव

जब लोग आपकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो उनका जवाब जरूर दें. इससे बातचीत बढ़ती है और LinkedIn का एल्गोरिदम आपकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाने लगता है. दूसरों की पोस्ट पर भी लगातार कमेंट करने से आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ती है. इसीलिए अपने लिंक्डइन अकाउंट को अगर ज्यादा-ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. साथ ही आपको अकाउंट पर लगातार पोस्ट करते रहना चाहिए. चाहे अकाउंट पर रीच आए या न आए, लेकिन आपको नियमित रूप से पोस्ट करते रहना चाहिए.

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