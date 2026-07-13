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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLinkedIn पर लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? आज ही अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

LinkedIn पर लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? आज ही अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

LinkedIn: लिंक्डइन पर सही समय पर पोस्ट करना भी आपके अकाउंट को प्रमोट करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 13 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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  • कमेंट्स में सक्रिय रहें, अपनी प्रोफाइल को नियमित अपडेट करते रहें।

LinkedIn: आज के इस डिजिटल समय में ज्यादातर लोग अपने काम को इंटरनेट के जरिए करते हैं. इसी के साथ आज लोग नौकरी भी इंटरनेट के जरिए खोज रहे हैं. लिंक्डइन भी आज के समय में एक चर्चित प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर लोग नौकरी खोजते हैं. लेकिन अक्सर लिंक्डइन पर लोग अकाउंट बनाने के बाद फॉलोअर्स नहीं बढ़ा पाते हैं. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप भी अपने लिंक्डइन अकाउंट को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं.

सही समय पर करें पोस्ट

इतना ही नहीं, लिंक्डइन पर सही समय पर पोस्ट करना भी आपके अकाउंट को प्रमोट करता है. आमतौर पर सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले, लंच ब्रेक के दौरान या शाम के समय प्रोफेशनल्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इसीलिए अपनी ऑडियंस के व्यवहार को समझकर उसी समय पोस्ट करना बेहतर रहता है.

अच्छा कंटेंट शेयर करें

इतना ही नहीं, अपने अकाउंट से ऐसी पोस्ट लिखें जो लोगों की किसी समस्या का समाधान करती हो, उन्हें नई जानकारी दे या प्रेरित करे. सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट करना ही ठीक नहीं माना जाता है.

यूनिक शुरुआत करें

LinkedIn पर शुरुआती दो-तीन लाइनें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. ऐसे में अगर शुरुआत दिलचस्प होगी तो लोग See More पर क्लिक करके पूरी पोस्ट पढ़ेंगे. सवाल, चौंकाने वाली चीजें या किसी एक्सपीरिएंस से शुरुआत करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

अपनी प्रोफाइल को बनाएं प्रोफेशनल

आपको बता दें कि आपकी प्रोफाइल ही आपकी पहली पहचान होती है. ऐसे में अच्छी क्वालिटी की प्रोफाइल फोटो, यूनिक हेडलाइन और क्लियर About सेक्शन लोगों पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं. साथ ही अपने एक्सपीरिएंस, स्किल्स और उपलब्धियों को समय-समय से अपडेट करते रहें.

कमेंट्स में रहें एक्टिव

जब लोग आपकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो उनका जवाब जरूर दें. इससे बातचीत बढ़ती है और LinkedIn का एल्गोरिदम आपकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाने लगता है. दूसरों की पोस्ट पर भी लगातार कमेंट करने से आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ती है. इसीलिए अपने लिंक्डइन अकाउंट को अगर ज्यादा-ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. साथ ही आपको अकाउंट पर लगातार पोस्ट करते रहना चाहिए. चाहे अकाउंट पर रीच आए या न आए, लेकिन आपको नियमित रूप से पोस्ट करते रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मिनटों में बदल सकते हैं अपना पुराना Email Address! 99% लोग आज भी नहीं जानते Gmail की ये ट्रिक

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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