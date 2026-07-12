मिनटों में बदल सकते हैं अपना पुराना Email Address! 99% लोग आज भी नहीं जानते Gmail की ये ट्रिक

आपको बता दें कि पुराने और नए दोनों ईमेल एड्रेस पर आने वाले मेल सही तरीके से मिलते रहेंगे. इसके अलावा ईमेल एड्रेस बदलने से आपके Google अकाउंट का डेटा, पुराने ईमेल, Google Drive की फाइलें या अन्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता. जरूरत पड़ने पर आप पुराने Gmail एड्रेस का इस्तेमाल दोबारा भी कर सकते हैं. Google हर 12 महीने में केवल एक बार नया gmail.com एड्रेस बनाने की परमिशन देता है.