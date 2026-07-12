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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमिनटों में बदल सकते हैं अपना पुराना Email Address! 99% लोग आज भी नहीं जानते Gmail की ये ट्रिक

मिनटों में बदल सकते हैं अपना पुराना Email Address! 99% लोग आज भी नहीं जानते Gmail की ये ट्रिक

How to change Gmail Username: अगर आप भी अपना पुराना जीमेल यूजरनेम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले myaccount.google.com पर जाकर अपने Google अकाउंट में लॉग इन करें.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 12 Jul 2026 08:51 AM (IST)
How to change Gmail Username: अगर आप भी अपना पुराना जीमेल यूजरनेम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले myaccount.google.com पर जाकर अपने Google अकाउंट में लॉग इन करें.

गूगल जीमेल आज सभी स्मार्टफोन यूजर्स के पास होता ही है. जीमेल का आज कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना पुराना जीमेल यूजरनेम बदलना चाहते हैं लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको जीमेल की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप भी अपना पुराना यूजरनेम आसानी से बदल सकेंगे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप भी अपना पुराना जीमेल यूजरनेम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले myaccount.google.com पर जाकर अपने Google अकाउंट में लॉग इन करें. इसके बाद बाईं ओर दिए गए Personal info विकल्प पर क्लिक करें.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप भी अपना पुराना जीमेल यूजरनेम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले myaccount.google.com पर जाकर अपने Google अकाउंट में लॉग इन करें. इसके बाद बाईं ओर दिए गए Personal info विकल्प पर क्लिक करें.
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इसके बाद Email सेक्शन में जाएं. यहां सबसे ऊपर दिखाई दे रहे Google Account email पर टैप करें. सुरक्षा के लिए अपना पासवर्ड दर्ज करें. अब आपको ईमेल एड्रेस बदलने का ऑप्शन दिखाई देगा. नया Gmail यूजरनेम दर्ज करें और Change email पर क्लिक करके बदलाव की पुष्टि कर दें.
इसके बाद Email सेक्शन में जाएं. यहां सबसे ऊपर दिखाई दे रहे Google Account email पर टैप करें. सुरक्षा के लिए अपना पासवर्ड दर्ज करें. अब आपको ईमेल एड्रेस बदलने का ऑप्शन दिखाई देगा. नया Gmail यूजरनेम दर्ज करें और Change email पर क्लिक करके बदलाव की पुष्टि कर दें.
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आपको बता दें कि पुराने और नए दोनों ईमेल एड्रेस पर आने वाले मेल सही तरीके से मिलते रहेंगे. इसके अलावा ईमेल एड्रेस बदलने से आपके Google अकाउंट का डेटा, पुराने ईमेल, Google Drive की फाइलें या अन्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता. जरूरत पड़ने पर आप पुराने Gmail एड्रेस का इस्तेमाल दोबारा भी कर सकते हैं. Google हर 12 महीने में केवल एक बार नया gmail.com एड्रेस बनाने की परमिशन देता है.
आपको बता दें कि पुराने और नए दोनों ईमेल एड्रेस पर आने वाले मेल सही तरीके से मिलते रहेंगे. इसके अलावा ईमेल एड्रेस बदलने से आपके Google अकाउंट का डेटा, पुराने ईमेल, Google Drive की फाइलें या अन्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता. जरूरत पड़ने पर आप पुराने Gmail एड्रेस का इस्तेमाल दोबारा भी कर सकते हैं. Google हर 12 महीने में केवल एक बार नया gmail.com एड्रेस बनाने की परमिशन देता है.
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इसके अलावा बता दें कि नया बनाया गया Gmail एड्रेस हटाया नहीं जा सकता और वह हमेशा आपके अकाउंट से जुड़ा रहेगा. Gmail के अलावा Google Maps, YouTube, Google Drive जैसी सर्विस में आप पुराने या नए किसी भी Gmail एड्रेस से लॉग इन कर सकते हैं.
इसके अलावा बता दें कि नया बनाया गया Gmail एड्रेस हटाया नहीं जा सकता और वह हमेशा आपके अकाउंट से जुड़ा रहेगा. Gmail के अलावा Google Maps, YouTube, Google Drive जैसी सर्विस में आप पुराने या नए किसी भी Gmail एड्रेस से लॉग इन कर सकते हैं.
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अगर आपको ईमेल एड्रेस बदलने को लेकर कोई सवाल है या किसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए तो बदलाव करने से पहले Google के ऑफिशियल हेल्प पेज पर मौजूद निर्देशों को पढ़ लेना बेहतर रहेगा. वहां इस प्रोसेस से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी अच्छे से बताई गई हैं.
अगर आपको ईमेल एड्रेस बदलने को लेकर कोई सवाल है या किसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए तो बदलाव करने से पहले Google के ऑफिशियल हेल्प पेज पर मौजूद निर्देशों को पढ़ लेना बेहतर रहेगा. वहां इस प्रोसेस से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी अच्छे से बताई गई हैं.
Published at : 12 Jul 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Gmail Google Gmail TECH NEWS HINDI

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