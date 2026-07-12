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मिनटों में बदल सकते हैं अपना पुराना Email Address! 99% लोग आज भी नहीं जानते Gmail की ये ट्रिक
How to change Gmail Username: अगर आप भी अपना पुराना जीमेल यूजरनेम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले myaccount.google.com पर जाकर अपने Google अकाउंट में लॉग इन करें.
गूगल जीमेल आज सभी स्मार्टफोन यूजर्स के पास होता ही है. जीमेल का आज कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना पुराना जीमेल यूजरनेम बदलना चाहते हैं लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको जीमेल की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप भी अपना पुराना यूजरनेम आसानी से बदल सकेंगे.
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Published at : 12 Jul 2026 08:51 AM (IST)
Tags :Gmail Google Gmail TECH NEWS HINDI
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