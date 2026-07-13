यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी

देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून धीमा पड़ गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक फिलहाल भारी बारिश मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक सीमित हो गई है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में 3 नेशनल हाईवे समेत 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं. बिहार के पटना समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल, असम, मेघालय, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से आ रहे पानी के चलते यमुना और मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण हरियाणा में नदियां उफान पर हैं. मैदानी इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है और गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं.

फिर सताएगी गर्मी

उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 6-7 दिनों में कम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी या अन्य क्षेत्रों में नया मानसूनी सिस्टम सक्रिय होते ही बारिश की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं. फिलहाल कई दिनों तक लोगों को तेज धूप और उमस से राहत मिलने की संभावना कम है.

यूपी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में राजधानी लखनऊ समेत लगभग 65 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. करीब 30 जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की की चेतावनी जारी की गई है. मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर सहित 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अब तक सामान्य बारिश दर्ज की गई है.

मौसम विभाग की ओर से 29 जिलों में सामान्य बारिश और 10 जिलों में अधिक बारिश दर्ज की गई है. अगले 3 दिनों तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई से मानसून कमजोर पड़ सकता है, जिससे एक बार फिर गर्मी परेशान कर सकती है.



कहां-कहां होगी बारिश

मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है, उनमें महाराजगंज, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, कुशीनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, देवरिया, महामाया नगर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज शामिल हैं. इन जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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