Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग 22 जुलाई को गैलेक्सी फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा।

Z फोल्ड 8, अल्ट्रा में बड़ा डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा।

Z फ्लिप 8 पतला डिजाइन, 4.1 इंच कवर डिस्प्ले के साथ आएगा।

अनुमानित भारतीय कीमत ₹1.2 लाख से शुरू होगी; प्री-बुकिंग जारी।

Samsung Upcoming Foldable Phones: सैमसंग के Galaxy Unpacked इवेंट में अब कुछ ही दिन बाकी रहे हैं. 22 जुलाई को लंदन में यह इवेंट आयोजित होगा और इसमें Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip के साथ कंपनी पहली बार Galaxy Z Fold 8 Ultra भी लॉन्च करेगी. सैमसंग की तरफ से अभी तक इनके बारे में ऑफिशियली ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन, टीजर, लीक्स और रिपोर्ट्स से पता चल चुका है कि इनमें क्या-क्या मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि इन मुड़ने वाले फोन में क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और इनकी एक्सपेक्टेड कीमत कितनी रह सकती है.

कब और कहां देखें Galaxy Unpacked इवेंट?

सैमसंग 22 जुलाई को इन तीनों फोन को लॉन्च करेगी. इसके लिए 22 जुलाई को लंदन में एक इवेंट आयोजित किया गया है. इसकी शुरूआत भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगी. इसे सैमसंग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है.

Galaxy Z Fold 8 और Fold 8 Ultra के संभावित फीचर्स

Z Fold 8 कंपनी के ट्रेडिशनल बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है. इसमें 7.6 इंच की इनर और 5.5 की कवर स्क्रीन मिल सकती है. इसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस किया जाएगा. बैटरी की बात करें तो इसमें 4800mAh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इस फोन में नए डिजाइन का हिंज मिलेगा और इसकी डिस्प्ले क्रीज को भी कम किया जाएगा. सॉफ्टवेयर के मामले में भी कई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी.

Fold 8 Ultra की बात करें तो यह फोल्डेबल लाइनअप में कंपनी का नया एडिशन है. इसे अपकमिंग फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने के लिए लाया जा रहा है. यह 8 इंच के मेन डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा. इसे नए फॉर्म फैक्टर में लाया जाएगा. Z Fold 8 की जहां लंबाई ज्यादा होगी, वहीं Z Fold 8 Ultra की चौड़ाई ज्यादा होगी. डिस्प्ले क्रीज को मिनिमम करने के लिए नया हिंज देखने को मिलेगा. सैमसंग इसे 5,000mAh की बैटरी से लैस कर सकती है.

Galaxy Z Flip 8

Z Flip 8 सैमसंग के फैमिलियर क्लेमशेल डिजाइन और कई धांसू अपग्रेड्स के साथ आएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका वजन 180 ग्राम हो सकता है और यह मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ा पतला होगा. इस फोन में 4.1 इंच का OLED कवर डिस्प्ले और 6.9 इंच का OLED मेन डिस्प्ले मिलेगा. कैमरा के मामले में अपग्रेड की उम्मीद नहीं है और इसके रियर में मौजूदा मॉडल की तरह ही 50MP+12MP+10MP सेंसर दिए जा सकते हैं.

कितनी रह सकती है कीमत?

अभी तक सैमसंग की तरफ से नए फोल्डेबल फोन की कीमतों का ऐलान नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में Galaxy Z Fold 8 Ultra की शुरुआती कीमत 1,99,990 रुपये, Galaxy Z Fold 8 की शुरुआती कीमत 1,74,999 रुपये और Galaxy Z Flip 8 की कीमत 1,19,999 रुपये रह सकती है. भारत में इन तीनों फोन के लिए प्री-रिजर्वेशन शुरू हो चुका है. अगर आप इनमें से किसी भी फोन को खरीदना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट, सैमंसग स्टोर, अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि पर 999 रुपये के टोकन अमाउंट के जरिए इन्हें बुक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

कभी खत्म ही नहीं होगा मोबाइल डेटा! अपने फोन में आज ही कर लें ये काम