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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमसंग के नए मुड़ने वाले फोन एंट्री मारने को तैयार, लॉन्चिंग से पहले ही जान लें कीमत और फीचर्स समेत सारी चीजें

सैमसंग के नए मुड़ने वाले फोन एंट्री मारने को तैयार, लॉन्चिंग से पहले ही जान लें कीमत और फीचर्स समेत सारी चीजें

Samsung Upcoming Foldable Phones: 22 जुलाई को सैमसंग के तीन नए फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Galaxy Z Flip लॉन्च हो जाएंगे. इनके एक्सपेक्टेड फीचर्स और प्राइस सामने आ गए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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  • सैमसंग 22 जुलाई को गैलेक्सी फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा।
  • Z फोल्ड 8, अल्ट्रा में बड़ा डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा।
  • Z फ्लिप 8 पतला डिजाइन, 4.1 इंच कवर डिस्प्ले के साथ आएगा।
  • अनुमानित भारतीय कीमत ₹1.2 लाख से शुरू होगी; प्री-बुकिंग जारी।

Samsung Upcoming Foldable Phones: सैमसंग के Galaxy Unpacked इवेंट में अब कुछ ही दिन बाकी रहे हैं. 22 जुलाई को लंदन में यह इवेंट आयोजित होगा और इसमें Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip के साथ कंपनी पहली बार Galaxy Z Fold 8 Ultra भी लॉन्च करेगी. सैमसंग की तरफ से अभी तक इनके बारे में ऑफिशियली ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन, टीजर, लीक्स और रिपोर्ट्स से पता चल चुका है कि इनमें क्या-क्या मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि इन मुड़ने वाले फोन में क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और इनकी एक्सपेक्टेड कीमत कितनी रह सकती है.

कब और कहां देखें Galaxy Unpacked इवेंट?

सैमसंग 22 जुलाई को इन तीनों फोन को लॉन्च करेगी. इसके लिए 22 जुलाई को लंदन में एक इवेंट आयोजित किया गया है. इसकी शुरूआत भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगी. इसे सैमसंग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है.

Galaxy Z Fold 8 और Fold 8 Ultra के संभावित फीचर्स

Z Fold 8 कंपनी के ट्रेडिशनल बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है. इसमें 7.6 इंच की इनर और 5.5 की कवर स्क्रीन मिल सकती है. इसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस किया जाएगा. बैटरी की बात करें तो इसमें 4800mAh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इस फोन में नए डिजाइन का हिंज मिलेगा और इसकी डिस्प्ले क्रीज को भी कम किया जाएगा. सॉफ्टवेयर के मामले में भी कई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी.

Fold 8 Ultra की बात करें तो यह फोल्डेबल लाइनअप में कंपनी का नया एडिशन है. इसे अपकमिंग फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने के लिए लाया जा रहा है. यह 8 इंच के मेन डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा. इसे नए फॉर्म फैक्टर में लाया जाएगा. Z Fold 8 की जहां लंबाई ज्यादा होगी, वहीं Z Fold 8 Ultra की चौड़ाई ज्यादा होगी. डिस्प्ले क्रीज को मिनिमम करने के लिए नया हिंज देखने को मिलेगा. सैमसंग इसे 5,000mAh की बैटरी से लैस कर सकती है.

Galaxy Z Flip 8

Z Flip 8 सैमसंग के फैमिलियर क्लेमशेल डिजाइन और कई धांसू अपग्रेड्स के साथ आएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका वजन 180 ग्राम हो सकता है और यह मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ा पतला होगा. इस फोन में 4.1 इंच का OLED कवर डिस्प्ले और 6.9 इंच का OLED मेन डिस्प्ले मिलेगा. कैमरा के मामले में अपग्रेड की उम्मीद नहीं है और इसके रियर में मौजूदा मॉडल की तरह ही 50MP+12MP+10MP सेंसर दिए जा सकते हैं.

कितनी रह सकती है कीमत?

अभी तक सैमसंग की तरफ से नए फोल्डेबल फोन की कीमतों का ऐलान नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में Galaxy Z Fold 8 Ultra की शुरुआती कीमत 1,99,990 रुपये, Galaxy Z Fold 8 की शुरुआती कीमत 1,74,999 रुपये और Galaxy Z Flip 8 की कीमत 1,19,999 रुपये रह सकती है. भारत में इन तीनों फोन के लिए प्री-रिजर्वेशन शुरू हो चुका है. अगर आप इनमें से किसी भी फोन को खरीदना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट, सैमंसग स्टोर, अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि पर 999 रुपये के टोकन अमाउंट के जरिए इन्हें बुक कर सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 13 Jul 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy Z Fold 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
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