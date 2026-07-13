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हिंदी न्यूज़ऑटोसरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए

सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए

Government on E20 Fuel: सरकार का कहना है कि इस फ्यूल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी कम होती है. इसी वजह से कुछ गाड़ियों में माइलेज में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 13 Jul 2026 08:42 AM (IST)
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देश में इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर काफी चर्चा हो रही है. सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है और इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, कुछ मामलों में माइलेज में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है.

सरकार के मुताबिक, E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से इंजन की लाइफ पर कोई खराब असर नहीं पड़ेगा. खासतौर पर वे गाड़ियां जिन्हें E20 ईंधन के लिए तैयार किया गया है, उनमें यह पेट्रोल पूरी तरह सेफ है. कंपनियां अब नई कारों और बाइकों को E20 कम्पैटिबल बनाकर ही बाजार में उतार रही हैं, जिससे इंजन और फ्यूल सिस्टम लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम कर सकें.

सरकार का ये है कहना

E20 पेट्रोल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी कम होती है. इसी वजह से कुछ गाड़ियों में माइलेज में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है. E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर माइलेज में लगभग 1 से 5 फीसदी तक की कमी आ सकती है. यानी अगर आपकी गाड़ी पहले 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी, तो E20 के बाद इसमें थोड़ी कमी आ सकती है.

फ्यूल से ये होंगे फायदे

माइलेज कम होने के बावजूद सरकार का कहना है कि गाड़ी की पिकअप और ड्राइविंग परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहेगी. मॉडर्न इंजन E20 पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे पावर डिलीवरी और इंजन की कैपेसिटी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी. कई मामलों में बेहतर कम्बशन की वजह से इंजन ज्यादा स्मूद भी महसूस हो सकता है.

पुरानी गाड़ियों को लेकर भी लोगों के मन में चिंता है. जिन गाड़ियों को E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने पर फ्यूल पाइप, रबर सील और कुछ अन्य हिस्सों पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है. नई गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को इस तरह तैयार किया गया है कि वे एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को आसानी से संभाल सकें.

अगर आपकी गाड़ी नई है और कंपनी ने उसे E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त बताया है, तो इसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.वहीं, पुरानी गाड़ियों के मालिकों को अपनी कार या बाइक के मैनुअल में दिए गए निर्देशों को जरूर देखना चाहिए. सरकार का मानना है कि यह कदम देश के लिए आर्थिक और पर्यावरण दोनों लिहाज से फायदेमंद साबित होगा.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 13 Jul 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Auto News E20 Fuel E20 Fuel Controversy
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