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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle Privacy Settings: गूगल के एआई टूल्स नहीं चुरा पाएंगे आपका डेटा, आज ही बदल लें ये 5 सेटिंग्स

Google Privacy Settings: गूगल के एआई टूल्स नहीं चुरा पाएंगे आपका डेटा, आज ही बदल लें ये 5 सेटिंग्स

Google Privacy Settings: अगर आप चाहते हैं कि गूगल के एआई टूल्स आपके निजी डेटा का कम इस्तेमाल करें, तो इन 5 जरूरी प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलकर अपनी जानकारी को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Jul 2026 02:10 AM (IST)
Google Privacy Settings: अगर आप चाहते हैं कि गूगल के एआई टूल्स आपके निजी डेटा का कम इस्तेमाल करें, तो इन 5 जरूरी प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलकर अपनी जानकारी को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं.

आज के समय में एआई हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. एक आदमी के लिए एआई का इस्तेमाल करना मजबूरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना एआई टूल्स से आपका काम आसान हो रहा है, उतना ही यह खतरनाक भी है. बता दें कि ये टूल्स डिफॉल्ट रूप से हमारा डेटा, जैसे चैट, ईमेल और फाइलें इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी एआई टूल्स आपकी प्राइवेसी डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में हर किसी के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या वे अपनी प्राइवेसी को लीक होने से कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब है हां. गूगल अपने अकाउंट में कुछ सेटिंग्स देता है, जिन्हें बदलकर आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानते हैं वो 5 जरूरी सेटिंग्स, जिन्हें आपको जरूर चेक करना चाहिए.

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सबसे जरूरी सेटिंग है जीमेल में Smart Features. यह फीचर आपके ईमेल पढ़कर स्मार्ट सुझाव देता है, जैसे मीटिंग की जानकारी अपने आप कैलेंडर में जोड़ देना. अगर आप नहीं चाहते कि एआई आपके ईमेल को स्कैन करे, तो इसे बंद कर दें. ऐसे में इसे बंद करने के लिए जीमेल की Settings में जाएं, फिर General टैब में Smart Features के ऑप्शन का टिक हटा दें. ध्यान रखें कि इसे बंद करने से स्पेल-चेक और स्मार्ट कंपोज जैसे कुछ उपयोगी फीचर भी बंद हो सकते हैं.
सबसे जरूरी सेटिंग है जीमेल में Smart Features. यह फीचर आपके ईमेल पढ़कर स्मार्ट सुझाव देता है, जैसे मीटिंग की जानकारी अपने आप कैलेंडर में जोड़ देना. अगर आप नहीं चाहते कि एआई आपके ईमेल को स्कैन करे, तो इसे बंद कर दें. ऐसे में इसे बंद करने के लिए जीमेल की Settings में जाएं, फिर General टैब में Smart Features के ऑप्शन का टिक हटा दें. ध्यान रखें कि इसे बंद करने से स्पेल-चेक और स्मार्ट कंपोज जैसे कुछ उपयोगी फीचर भी बंद हो सकते हैं.
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इसके अलावा एक और सबसे जरूरी सेटिंग है Gemini Apps Activity. डिफॉल्ट रूप से गूगल आपकी Gemini से हुई बातचीत को सेव करके रखता है और कई बार इसे एआई मॉडल को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसे बंद करने के लिए आपको myactivity.google.com पर जाकर Gemini Apps Activity को खोलना होगा और Keep Activity के ऑप्शन में जाकर इसे Turn Off करना होगा. ऐसा करने के बाद आपकी नई बातचीत सेव नहीं होगी.
इसके अलावा एक और सबसे जरूरी सेटिंग है Gemini Apps Activity. डिफॉल्ट रूप से गूगल आपकी Gemini से हुई बातचीत को सेव करके रखता है और कई बार इसे एआई मॉडल को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसे बंद करने के लिए आपको myactivity.google.com पर जाकर Gemini Apps Activity को खोलना होगा और Keep Activity के ऑप्शन में जाकर इसे Turn Off करना होगा. ऐसा करने के बाद आपकी नई बातचीत सेव नहीं होगी.
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सिर्फ जीमेल ही नहीं, बल्कि Google Chat, Meet और Drive जैसे बाकी Workspace ऐप्स में भी स्मार्ट फीचर्स काम करते हैं. इसे बंद करने के लिए आपको Settings में जाकर Google Workspace Smart Features वाले ऑप्शन में जाना होगा और वहां से इसे भी Off करना होगा. मोबाइल पर यह ऑप्शन आपको Data Privacy वाले सेक्शन में मिलेगा. यह सेटिंग बंद करने से Maps, Wallet और Google Assistant में मिलने वाले पर्सनलाइज्ड सुझाव भी कम हो जाएंगे.
सिर्फ जीमेल ही नहीं, बल्कि Google Chat, Meet और Drive जैसे बाकी Workspace ऐप्स में भी स्मार्ट फीचर्स काम करते हैं. इसे बंद करने के लिए आपको Settings में जाकर Google Workspace Smart Features वाले ऑप्शन में जाना होगा और वहां से इसे भी Off करना होगा. मोबाइल पर यह ऑप्शन आपको Data Privacy वाले सेक्शन में मिलेगा. यह सेटिंग बंद करने से Maps, Wallet और Google Assistant में मिलने वाले पर्सनलाइज्ड सुझाव भी कम हो जाएंगे.
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जीमेल में एक फीचर होता है जिसे Smart Features कहा जाता है. यह फीचर आपके ईमेल पढ़कर स्मार्ट सुझाव देता है, जैसे जवाब का सुझाव देना या मीटिंग की जानकारी अपने आप कैलेंडर में जोड़ देना. अगर आप नहीं चाहते कि एआई आपके ईमेल को स्कैन करे, तो इसे बंद कर सकते हैं. इसके लिए जीमेल की Settings में जाएं, फिर General टैब में Smart Features के ऑप्शन को Uncheck कर दें.
जीमेल में एक फीचर होता है जिसे Smart Features कहा जाता है. यह फीचर आपके ईमेल पढ़कर स्मार्ट सुझाव देता है, जैसे जवाब का सुझाव देना या मीटिंग की जानकारी अपने आप कैलेंडर में जोड़ देना. अगर आप नहीं चाहते कि एआई आपके ईमेल को स्कैन करे, तो इसे बंद कर सकते हैं. इसके लिए जीमेल की Settings में जाएं, फिर General टैब में Smart Features के ऑप्शन को Uncheck कर दें.
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गूगल आपकी सर्च, लोकेशन और ऐप के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी को भी सेव करता है, जिसे Web & App Activity कहा जाता है. यह डेटा भी एआई फीचर्स को पर्सनलाइज करने में इस्तेमाल होता है. इसे कम करने के लिए अपने Google Account में जाकर Data & Privacy सेक्शन खोलें और वहां Web & App Activity को Off करें या पुराना डेटा Delete कर दें. ऐसा करने से आपका ब्राउजिंग और सर्च से जुड़ा डेटा सुरक्षित रहेगा.
गूगल आपकी सर्च, लोकेशन और ऐप के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी को भी सेव करता है, जिसे Web & App Activity कहा जाता है. यह डेटा भी एआई फीचर्स को पर्सनलाइज करने में इस्तेमाल होता है. इसे कम करने के लिए अपने Google Account में जाकर Data & Privacy सेक्शन खोलें और वहां Web & App Activity को Off करें या पुराना डेटा Delete कर दें. ऐसा करने से आपका ब्राउजिंग और सर्च से जुड़ा डेटा सुरक्षित रहेगा.
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आखिरी लेकिन जरूरी सेटिंग है Ad Personalization. गूगल आपकी गतिविधियों के आधार पर आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाता है, जिसके लिए वह आपका डेटा इस्तेमाल करता है. इसे बंद करने के लिए Google Account की Settings में जाकर Ad Settings या My Ad Center में जाएं और Personalized Ads को Off कर दें. इससे आपके डेटा के आधार पर बनने वाली विज्ञापन प्रोफाइल सीमित हो जाएगी. इन पांचों सेटिंग्स को चेक करके और जरूरत के हिसाब से बंद करके आप अपने निजी डेटा को गूगल के एआई टूल्स से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. थोड़ा समय निकालकर आज ही अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग्स एक बार जरूर चेक कर लें.
आखिरी लेकिन जरूरी सेटिंग है Ad Personalization. गूगल आपकी गतिविधियों के आधार पर आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाता है, जिसके लिए वह आपका डेटा इस्तेमाल करता है. इसे बंद करने के लिए Google Account की Settings में जाकर Ad Settings या My Ad Center में जाएं और Personalized Ads को Off कर दें. इससे आपके डेटा के आधार पर बनने वाली विज्ञापन प्रोफाइल सीमित हो जाएगी. इन पांचों सेटिंग्स को चेक करके और जरूरत के हिसाब से बंद करके आप अपने निजी डेटा को गूगल के एआई टूल्स से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. थोड़ा समय निकालकर आज ही अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग्स एक बार जरूर चेक कर लें.
Published at : 12 Jul 2026 02:10 AM (IST)
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