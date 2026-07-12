आखिरी लेकिन जरूरी सेटिंग है Ad Personalization. गूगल आपकी गतिविधियों के आधार पर आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाता है, जिसके लिए वह आपका डेटा इस्तेमाल करता है. इसे बंद करने के लिए Google Account की Settings में जाकर Ad Settings या My Ad Center में जाएं और Personalized Ads को Off कर दें. इससे आपके डेटा के आधार पर बनने वाली विज्ञापन प्रोफाइल सीमित हो जाएगी. इन पांचों सेटिंग्स को चेक करके और जरूरत के हिसाब से बंद करके आप अपने निजी डेटा को गूगल के एआई टूल्स से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. थोड़ा समय निकालकर आज ही अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग्स एक बार जरूर चेक कर लें.