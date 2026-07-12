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Google Privacy Settings: गूगल के एआई टूल्स नहीं चुरा पाएंगे आपका डेटा, आज ही बदल लें ये 5 सेटिंग्स
Google Privacy Settings: अगर आप चाहते हैं कि गूगल के एआई टूल्स आपके निजी डेटा का कम इस्तेमाल करें, तो इन 5 जरूरी प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलकर अपनी जानकारी को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं.
आज के समय में एआई हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. एक आदमी के लिए एआई का इस्तेमाल करना मजबूरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना एआई टूल्स से आपका काम आसान हो रहा है, उतना ही यह खतरनाक भी है. बता दें कि ये टूल्स डिफॉल्ट रूप से हमारा डेटा, जैसे चैट, ईमेल और फाइलें इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी एआई टूल्स आपकी प्राइवेसी डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में हर किसी के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या वे अपनी प्राइवेसी को लीक होने से कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब है हां. गूगल अपने अकाउंट में कुछ सेटिंग्स देता है, जिन्हें बदलकर आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानते हैं वो 5 जरूरी सेटिंग्स, जिन्हें आपको जरूर चेक करना चाहिए.
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Published at : 12 Jul 2026 02:10 AM (IST)
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