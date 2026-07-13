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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'

मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'

US Iran War: ग्राहम ने ट्रंप से यूक्रेन दौरे और रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल पर भी चर्चा की थी. बाद में उन्होंने मजाक में कहा था कि मैं अभी नहीं मर सकता हूं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 13 Jul 2026 07:41 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अभी तक नहीं थम सका है. इसकी वजह से पूरे मिडिल-ईस्ट में तनाव की स्थिति है. इस बीच अमेरिका के वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने मौत से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी. इस बातचीत में ईरान, रूस और यूक्रेन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

'एक्सियोस' की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने मौत से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी. ट्रंप ने ग्राहम को बताया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कोमर्शियल शिप पर हुए एक और हमले के बाद अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है. 

लिंडसे ने गिनाए तीन काम

ग्राहम ने ट्रंप से यूक्रेन दौरे और रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल पर भी चर्चा की थी. बाद में उन्होंने मजाक में कहा था, 'मैं अभी नहीं मर सकता. मुझे रूस पर प्रतिबंध लगाने हैं, ईरान का मामला सुलझाना है और इज़राइल-सऊदी रिश्तों को सामान्य कराना है.' रिपोर्ट के मुताबिक, इसके कुछ घंटे बाद ग्राहम का निधन हो गया.

लिंडसे ने तबियत ठीक न होने की कही थी बात

बातचीत के कुछ समय बाद ग्राहम ने अपने एक करीबी से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. हालांकि उन्होंने रविवार सुबह एनबीसी के एक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बनाई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि कार्यक्रम के बाद वह डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे. 

लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राजनीति के प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं में गिने जाते थे. विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी. वह लंबे समय से रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के समर्थक रहे और यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन देने की भी लगातार वकालत करते रहे. इसके अलावा मध्य पूर्व में इज़राइल और सऊदी अरब के संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों के भी वह समर्थक थे.

यह भी पढ़ें : थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में आग लगने से 27 की मौत, 60 की हालत गंभीर

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:38 AM (IST)
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