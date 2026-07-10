अगर बजट सीमित है, फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ASUS Vivobook जैसे लैपटॉप स्टार्टअप वालों की पसंदीदा सूची में शामिल हैं. इनमें दिया गया AMD Ryzen AI प्रोसेसर मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने में काफी सक्षम पाया गया है. एक टेस्टिंग में इस प्रोसेसर ने भारी काम के दौरान भी अच्छे नतीजे दिए, जिससे यह साबित होता है कि यह रोजमर्रा के ऑफिस काम के साथ-साथ थोड़े भारी सॉफ्टवेयर चलाने में भी सक्षम है. कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस मिलने की वजह से नए स्टार्टअप में काम करने वाले लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.