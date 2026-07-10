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Best Laptops For Startups: नए स्टार्टअप के लिए ये लैपटॉप हैं टेकीज की पहली पसंद, यहां देख लें पूरी लिस्ट
Best Laptops For Startups: स्टार्टअप और टेकीज के लिए हल्के, तेज, लंबी बैटरी वाले और बजट के अनुसार बेहतरीन लैपटॉप के विकल्प जानिए.
आज के समय में कई लोगों का सपना होता है कि नौकरी करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें. ऐसे में उनके लिए एक अच्छा लैपटॉप होना बेहद जरूरी हो जाता है. स्टार्टअप में काम करने वालों को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कोडिंग करना, प्रेजेंटेशन बनाना, वीडियो कॉल पर मीटिंग करना और भारी-भरकम सॉफ्टवेयर चलाना. ऐसे में अगर लैपटॉप कमजोर हो, तो काम धीमा पड़ जाता है और समय की बर्बादी होती है. यही वजह है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करने वाले लोग यानी टेकीज लैपटॉप खरीदते समय परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और वजन जैसी चीजों पर खास ध्यान देते हैं. आइए जानते हैं कि इस समय कौन-कौन से लैपटॉप स्टार्टअप शुरू करने वालों और टेकीज की पहली पसंद बने हुए हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 02:05 AM (IST)
Tags :Technology News Best Top Laptops
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