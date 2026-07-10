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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBest Laptops For Startups: नए स्टार्टअप के लिए ये लैपटॉप हैं टेकीज की पहली पसंद, यहां देख लें पूरी लिस्ट

Best Laptops For Startups: नए स्टार्टअप के लिए ये लैपटॉप हैं टेकीज की पहली पसंद, यहां देख लें पूरी लिस्ट

Best Laptops For Startups: स्टार्टअप और टेकीज के लिए हल्के, तेज, लंबी बैटरी वाले और बजट के अनुसार बेहतरीन लैपटॉप के विकल्प जानिए.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Jul 2026 02:05 AM (IST)
Best Laptops For Startups: स्टार्टअप और टेकीज के लिए हल्के, तेज, लंबी बैटरी वाले और बजट के अनुसार बेहतरीन लैपटॉप के विकल्प जानिए.

आज के समय में कई लोगों का सपना होता है कि नौकरी करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें. ऐसे में उनके लिए एक अच्छा लैपटॉप होना बेहद जरूरी हो जाता है. स्टार्टअप में काम करने वालों को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कोडिंग करना, प्रेजेंटेशन बनाना, वीडियो कॉल पर मीटिंग करना और भारी-भरकम सॉफ्टवेयर चलाना.  ऐसे में अगर लैपटॉप कमजोर हो, तो काम धीमा पड़ जाता है और समय की बर्बादी होती है. यही वजह है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करने वाले लोग यानी टेकीज लैपटॉप खरीदते समय परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और वजन जैसी चीजों पर खास ध्यान देते हैं.  आइए जानते हैं कि इस समय कौन-कौन से लैपटॉप स्टार्टअप शुरू करने वालों और टेकीज की पहली पसंद बने हुए हैं.

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जो लोग अपने स्टार्टअप के लिए भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला लैपटॉप चाहते हैं, उनके लिए मैकबुक एयर M4 एक शानदार विकल्प है. यह लैपटॉप बेहद पतला और हल्का है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से साथ ले जाया जा सकता है. इसमें दी गई एप्पल की अपनी M4 चिप इसे तेज रफ्तार से काम करने में मदद करती है, और इसकी बैटरी लगभग पूरे दिन बिना चार्ज किए चल सकती है. यही वजह है कि मीटिंग से मीटिंग तक भागने वाले फाउंडर्स और टेकीज इसे काफी पसंद करते हैं.
जो लोग अपने स्टार्टअप के लिए भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला लैपटॉप चाहते हैं, उनके लिए मैकबुक एयर M4 एक शानदार विकल्प है. यह लैपटॉप बेहद पतला और हल्का है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से साथ ले जाया जा सकता है. इसमें दी गई एप्पल की अपनी M4 चिप इसे तेज रफ्तार से काम करने में मदद करती है, और इसकी बैटरी लगभग पूरे दिन बिना चार्ज किए चल सकती है. यही वजह है कि मीटिंग से मीटिंग तक भागने वाले फाउंडर्स और टेकीज इसे काफी पसंद करते हैं.
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अगर बजट सीमित है, फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ASUS Vivobook जैसे लैपटॉप स्टार्टअप वालों की पसंदीदा सूची में शामिल हैं. इनमें दिया गया AMD Ryzen AI प्रोसेसर मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने में काफी सक्षम पाया गया है.   एक टेस्टिंग में इस प्रोसेसर ने भारी काम के दौरान भी अच्छे नतीजे दिए, जिससे यह साबित होता है कि यह रोजमर्रा के ऑफिस काम के साथ-साथ थोड़े भारी सॉफ्टवेयर चलाने में भी सक्षम है.  कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस मिलने की वजह से नए स्टार्टअप में काम करने वाले लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.
अगर बजट सीमित है, फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ASUS Vivobook जैसे लैपटॉप स्टार्टअप वालों की पसंदीदा सूची में शामिल हैं. इनमें दिया गया AMD Ryzen AI प्रोसेसर मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने में काफी सक्षम पाया गया है.   एक टेस्टिंग में इस प्रोसेसर ने भारी काम के दौरान भी अच्छे नतीजे दिए, जिससे यह साबित होता है कि यह रोजमर्रा के ऑफिस काम के साथ-साथ थोड़े भारी सॉफ्टवेयर चलाने में भी सक्षम है.  कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस मिलने की वजह से नए स्टार्टअप में काम करने वाले लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.
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जिन लोगों को दिनभर लैपटॉप को चार्जिंग पॉइंट से दूर रहकर इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके लिए HP OmniBook सीरीज के लैपटॉप अच्छा विकल्प माने जाते हैं. इनमें से कुछ मॉडल Snapdragon X प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो लंबी बैटरी बैकअप देने के लिए जाने जाते हैं. HP का सर्विस नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, जिससे छोटे शहरों में भी अगर लैपटॉप में कोई खराबी आए तो उसे ठीक कराना आसान हो जाता है. यही भरोसा नए स्टार्टअप शुरू करने वालों को इस ब्रांड की तरफ खींचता है. 
जिन लोगों को दिनभर लैपटॉप को चार्जिंग पॉइंट से दूर रहकर इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके लिए HP OmniBook सीरीज के लैपटॉप अच्छा विकल्प माने जाते हैं. इनमें से कुछ मॉडल Snapdragon X प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो लंबी बैटरी बैकअप देने के लिए जाने जाते हैं. HP का सर्विस नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, जिससे छोटे शहरों में भी अगर लैपटॉप में कोई खराबी आए तो उसे ठीक कराना आसान हो जाता है. यही भरोसा नए स्टार्टअप शुरू करने वालों को इस ब्रांड की तरफ खींचता है. 
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कोडिंग करने वाले डेवलपर्स और टेक्निकल टीम के लिए Lenovo ThinkPad सीरीज हमेशा से भरोसेमंद मानी जाती रही है.   वहीं Dell के बिजनेस लैपटॉप भी अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं.  कई स्टार्टअप, खासकर जिनकी टीम में डेवलपर्स ज्यादा होते हैं, इन दोनों ब्रांड्स के लैपटॉप को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये कई घंटों की कोडिंग और भारी सॉफ्टवेयर चलाने में भी स्थिर बने रहते हैं.
कोडिंग करने वाले डेवलपर्स और टेक्निकल टीम के लिए Lenovo ThinkPad सीरीज हमेशा से भरोसेमंद मानी जाती रही है.   वहीं Dell के बिजनेस लैपटॉप भी अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं.  कई स्टार्टअप, खासकर जिनकी टीम में डेवलपर्स ज्यादा होते हैं, इन दोनों ब्रांड्स के लैपटॉप को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये कई घंटों की कोडिंग और भारी सॉफ्टवेयर चलाने में भी स्थिर बने रहते हैं.
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अगर स्टार्टअप की शुरुआत में बजट कम है, तो हर महंगा लैपटॉप खरीदना जरूरी नहीं है. शुरुआती दौर में 16GB रैम और अच्छे प्रोसेसर वाले किफायती लैपटॉप से भी काम बखूबी चलाया जा सकता है. वहीं जैसे-जैसे काम बढ़ता है और भारी सॉफ्टवेयर या डिजाइनिंग जैसे काम शुरू होते हैं, तब बेहतर ग्राफिक्स कार्ड और ज्यादा रैम वाले प्रीमियम लैपटॉप की तरफ बढ़ा जा सकता है.  यानी लैपटॉप चुनते समय अपनी असल जरूरत को समझना सबसे जरूरी होता है. 
अगर स्टार्टअप की शुरुआत में बजट कम है, तो हर महंगा लैपटॉप खरीदना जरूरी नहीं है. शुरुआती दौर में 16GB रैम और अच्छे प्रोसेसर वाले किफायती लैपटॉप से भी काम बखूबी चलाया जा सकता है. वहीं जैसे-जैसे काम बढ़ता है और भारी सॉफ्टवेयर या डिजाइनिंग जैसे काम शुरू होते हैं, तब बेहतर ग्राफिक्स कार्ड और ज्यादा रैम वाले प्रीमियम लैपटॉप की तरफ बढ़ा जा सकता है.  यानी लैपटॉप चुनते समय अपनी असल जरूरत को समझना सबसे जरूरी होता है. 
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कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के समय में स्टार्टअप और टेकीज की पहली पसंद ऐसे लैपटॉप हैं जो हल्के हों, लंबी बैटरी दें और भारी काम को भी आसानी से संभाल सकें. इसलिए लैपटॉप खरीदते समय अपने बजट और काम की जरूरत के हिसाब से सही चुनाव करना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा.
कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के समय में स्टार्टअप और टेकीज की पहली पसंद ऐसे लैपटॉप हैं जो हल्के हों, लंबी बैटरी दें और भारी काम को भी आसानी से संभाल सकें. इसलिए लैपटॉप खरीदते समय अपने बजट और काम की जरूरत के हिसाब से सही चुनाव करना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा.
Published at : 10 Jul 2026 02:05 AM (IST)
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