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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबुजुर्गों के बहुत काम आते हैं ये 5 Bluetooth Devices! रोजमर्रा की जिंदगी को बना देते हैं आसान

बुजुर्गों के बहुत काम आते हैं ये 5 Bluetooth Devices! रोजमर्रा की जिंदगी को बना देते हैं आसान

Bluetooth Devices For Senior Citizens: अक्सर देखा गया है बढ़ती उम्र के साथ चाबी, पर्स या जरूरी सामान कहीं रखकर भूल जाना बुजुर्गों की एक आम आदत हो जाती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 12 Jul 2026 06:25 PM (IST)
Bluetooth Devices For Senior Citizens: अक्सर देखा गया है बढ़ती उम्र के साथ चाबी, पर्स या जरूरी सामान कहीं रखकर भूल जाना बुजुर्गों की एक आम आदत हो जाती है.

मार्केट में आज स्मार्ट गैजेट्स की भरमार है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए ऐसे स्मार्ट गैजेट्स मौजूद हैं जो लोगों के काम को आसान बना देते हैं. जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है वैसे-वैसे लोग, खासतौर पर युवा, स्मार्ट डिवाइसेज से कनेक्ट होते जा रहे हैं. आज हम आपको ऐसे ही 5 ब्लूटूथ डिवाइसेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो खासतौर पर बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने का काम करते हैं.

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कम कीमत वाली कई Smartwatch आज ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंट और नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स से लैस होती है. इससे बुजुर्ग अपने रोजमर्रा की एक्टिविटी पर भी नजर रख सकते हैं. साथ ही इसकी मदद से वे कोई भी जरुरी कॉल भी मिस नहीं करेंगे. कई स्मार्टवॉच में SOS और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर भी मिल जाते हैं जो बुजुर्गों के बहुत काम आते हैं.
कम कीमत वाली कई Smartwatch आज ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंट और नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स से लैस होती है. इससे बुजुर्ग अपने रोजमर्रा की एक्टिविटी पर भी नजर रख सकते हैं. साथ ही इसकी मदद से वे कोई भी जरुरी कॉल भी मिस नहीं करेंगे. कई स्मार्टवॉच में SOS और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर भी मिल जाते हैं जो बुजुर्गों के बहुत काम आते हैं.
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अक्सर देखा गया है बढ़ती उम्र के साथ चाबी, पर्स या जरूरी सामान कहीं रखकर भूल जाना बुजुर्गों की एक आम आदत हो जाती है. ऐसे में Bluetooth Tracker उनके लिए काफी मददगार साबित होता है. इसे चाबी या बैग के साथ लगाकर रखा जा सकता है. मोबाइल ऐप की मदद से वे कुछ ही सेकंड में अपना खोया हुआ सामान वापस ढूंढा सकते हैं.
अक्सर देखा गया है बढ़ती उम्र के साथ चाबी, पर्स या जरूरी सामान कहीं रखकर भूल जाना बुजुर्गों की एक आम आदत हो जाती है. ऐसे में Bluetooth Tracker उनके लिए काफी मददगार साबित होता है. इसे चाबी या बैग के साथ लगाकर रखा जा सकता है. मोबाइल ऐप की मदद से वे कुछ ही सेकंड में अपना खोया हुआ सामान वापस ढूंढा सकते हैं.
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ज्यादातर बुजुर्गों को धार्मिक प्रवचन, भजन या रेडियो सुनना ज्यादा पसंद होता है. ऐसे लोगों के लिए Bluetooth Speaker भी एक बेहतरीन डिवाइस साबित हो सकता है. इसे वे स्मार्टफोन से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद वे बिना अपने कान में कोई डिवाइस लगाए भी अच्छी साउंड क्वालिटी में गाने या भजन सुन सकते हैं. इतना ही नहीं इसका इस्तेमाल घर में ही नहीं बल्कि पार्क व अन्य जगहों पर भी साथ ले जाकर कर सकते हैं.
ज्यादातर बुजुर्गों को धार्मिक प्रवचन, भजन या रेडियो सुनना ज्यादा पसंद होता है. ऐसे लोगों के लिए Bluetooth Speaker भी एक बेहतरीन डिवाइस साबित हो सकता है. इसे वे स्मार्टफोन से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद वे बिना अपने कान में कोई डिवाइस लगाए भी अच्छी साउंड क्वालिटी में गाने या भजन सुन सकते हैं. इतना ही नहीं इसका इस्तेमाल घर में ही नहीं बल्कि पार्क व अन्य जगहों पर भी साथ ले जाकर कर सकते हैं.
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अगर किसी बुजुर्ग को फोन पर ज्यादा बात करनी पड़ती है या वे भजन, समाचार और गाने सुनना पसंद करते हैं तो Bluetooth Neckband उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. इस डिवाइस की मदद से उन्हें बार-बार मोबाइल हाथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ती और कॉल रिसीव करना भी आसान हो जाता है.
अगर किसी बुजुर्ग को फोन पर ज्यादा बात करनी पड़ती है या वे भजन, समाचार और गाने सुनना पसंद करते हैं तो Bluetooth Neckband उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. इस डिवाइस की मदद से उन्हें बार-बार मोबाइल हाथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ती और कॉल रिसीव करना भी आसान हो जाता है.
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Smart Bluetooth Button भी एक बेहतरीन डिवाइस है जो बुजुर्गों के बेहद काम आ सकता है. इसी मदद से लोग एक बटन दबाकर फोन की कैमरा शटर कंट्रोल की जा सकती है, गाने चलाए या रोका जा सकता है. कुछ मॉडल में इमरजेंसी अलर्ट भेजने जैसी सुविधा भी इस डिवाइस में मिलती है.
Smart Bluetooth Button भी एक बेहतरीन डिवाइस है जो बुजुर्गों के बेहद काम आ सकता है. इसी मदद से लोग एक बटन दबाकर फोन की कैमरा शटर कंट्रोल की जा सकती है, गाने चलाए या रोका जा सकता है. कुछ मॉडल में इमरजेंसी अलर्ट भेजने जैसी सुविधा भी इस डिवाइस में मिलती है.
Published at : 12 Jul 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Smartwatch TECH NEWS HINDI Bluetooth Devices

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