बुजुर्गों के बहुत काम आते हैं ये 5 Bluetooth Devices! रोजमर्रा की जिंदगी को बना देते हैं आसान

ज्यादातर बुजुर्गों को धार्मिक प्रवचन, भजन या रेडियो सुनना ज्यादा पसंद होता है. ऐसे लोगों के लिए Bluetooth Speaker भी एक बेहतरीन डिवाइस साबित हो सकता है. इसे वे स्मार्टफोन से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद वे बिना अपने कान में कोई डिवाइस लगाए भी अच्छी साउंड क्वालिटी में गाने या भजन सुन सकते हैं. इतना ही नहीं इसका इस्तेमाल घर में ही नहीं बल्कि पार्क व अन्य जगहों पर भी साथ ले जाकर कर सकते हैं.