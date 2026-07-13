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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकभी खत्म ही नहीं होगा मोबाइल डेटा! अपने फोन में आज ही कर लें ये काम

कभी खत्म ही नहीं होगा मोबाइल डेटा! अपने फोन में आज ही कर लें ये काम

Mobile Data Saving Tips: अगर आप मोबाइल डेटा के खत्म हो जाने की टेंशन के मारे फोन यूज नहीं करते तो हम आपके लिए काम की टिप्स लेकर आए हैं. ये टिप्स आपका मोबाइल डेटा खत्म होने से बचा लेंगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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  • मोबाइल डेटा खत्म होने से रोकने के लिए अलर्ट लगाएं.
  • जरूरी ऐप्स को केवल वाईफाई पर सेट करके डेटा बचाएं.
  • डेटा सेवर मोड ऑन कर बैकग्राउंड गतिविधि रोकें.
  • वीडियो क्वालिटी घटाएं और आदतें सुधारकर डेटा बचाएं.

Mobile Data Saving Tips: आप घर से बाहर निकलकर कुछ देर ही फोन यूज करते हैं और इतने में ही मैसेज आ जाता है कि आपके डेली मोबाइल डेटा की 50 प्रतिशत लिमिट पूरी हो गई है. यही कारण है कि कई लोग वाईफाई से कनेक्ट न होने पर फोन का यूज कम कर देते हैं. इसके अलावा आप किसी जरूरी काम से बाहर निकले हैं और मोबाइल डेटा खत्म हो जाए तो कई काम मुश्किल हो सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप मोबाइल डेटा को खत्म होने से रोक सकते हैं. 

डेटा वॉर्निंग अलर्ट

आप अपने फोन में डेटा वॉर्निंग अलर्ट सेट कर सकते हैं. जैसे ही आप अपनी सेट की हुई लिमिट के पास पहुंचेंगे, फोन आपको अलर्ट कर देगा. यह सेटिंग उस सिचुएशन में बड़ी काम आती है, जब आप वाईफाई कनेक्शन को ऑन करना भूल जाते हैं या गलती से मोबाइल डेटा पर रील्स और वीडियो एक्सेस करने लगते हैं. अलर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आप मोबाइल डेटा को यूज कर रहे हैं. इसलिए आप लिमिट पूरी होने से पहले ही मोबाइल डेटा का यूज मैनेज कर पाएंगे.

ऐप्स को वाईफाई पर सेट करें

आपके फोन की हर ऐप को हर समय इंटरनेट से कनेक्ट रहना जरूरी नहीं होता. इसलिए आप कुछ ऐप्स को केवल वाईफाई पर सेट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि ये ऐप्स तभी रिफ्रेश होंगी, जब आपका वाईफाई से कनेक्ट होगा. मोबाइल डेटा ऑन होने पर इनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी और आप इस डेटा को बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे. इसलिए घर से बाहर आपको जिन ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें मोबाइल डेटा की जगह सिर्फ वाईफाई पर सेट कर दें. इससे आप काफी डेटा बचा पाएंगे.

डेटा सेवर मोड भी आएगा काम

आपके फोन में दिया डेटा सेवर मोड भी मोबाइल डेटा बचाने में आपकी हेल्प करता है. इस मोड के ऑन होते ही सारी ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद हो जाती है. इसी तरह यह वेब पेजेज को इमेज लोड करने से भी रोक देता है. जरूरत पड़ने पर इसे सिर्फ एक टैप से ऑन और ऑफ किया जा सकता है.

आदतों में बदलाव कर भी बचाया जा सकता है डेटा

आप अपनी कुछ आदतों में सुधार कर भी मोबाइल डेटा बचा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आप यूट्यूब पर फुल एचडी की वीडियो की क्वालिटी को 480 या 720 पर सेट कर सकते हैं. इसी तरह दूसरी ऐप्स में भी आपको डेटा सेव करने के ऑप्शन मिल जाएंगे. डेटा बचाने के लिए इन सेटिंग्स को इनेबल कर लें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 13 Jul 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Mobile Data TECH NEWS
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