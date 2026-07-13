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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल

Video: डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल

पीड़ित महिला ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि जब उसने डिलीवरी बॉय को अंदर आने से रोका, तो उसने उसकी एक न सुनी. महिला ने उसे पड़ोस के पुरुषों से मदद मांगने की सलाह भी दी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Jul 2026 08:42 AM (IST)
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बेंगलुरु से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बेहद हैरान और डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नामी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का डिलीवरी बॉय एक महिला के घर पार्सल देने पहुंचा. वहां उसने महिला से वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी. महिला ने अनजान होने के नाते उसे साफ मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वह जबरदस्ती घर के अंदर घुस गया. यही नहीं, वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसने महिला के सामने जो घिनौनी हरकत की, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए न्याय की गुहार लगाई है.

मना करने पर भी जूते उतारकर जबरन घर में घुसा

पीड़ित महिला ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि जब उसने डिलीवरी बॉय को अंदर आने से रोका, तो उसने उसकी एक न सुनी. महिला ने उसे पड़ोस के पुरुषों से मदद मांगने की सलाह भी दी, लेकिन आरोपी ने जबरदस्ती अपने पैर से चप्पलें निकालीं और महिला को धक्का देते हुए फ्लैट के अंदर घुस गया. घर में अकेली महिला बुरी तरह डर गई. अपनी सुरक्षा के लिए उसने तुरंत अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया और घर का मुख्य दरवाजा खुला रखकर बाहर की तरफ खड़ी हो गई, ताकि कुछ गलत होने पर वह शोर मचा सके या बाहर भाग सके.

 
 
 
 
 
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वॉशरूम से निकलते ही की बेहद शर्मनाक हरकत

महिला का डर उस वक्त सच साबित हो गया जब आरोपी वॉशरूम से बाहर निकला. बाहर आते ही उसने महिला के सामने अपनी पैंट खोल दी और बेहद अश्लील व शर्मनाक हरकत करने लगा. महिला इस हरकत से पूरी तरह सदमे में आ गई. उसे अपने ही घर में बेहद असुरक्षित और अपमानित महसूस हुआ. महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा, "जब एक महिला ने 'ना' कह दिया था, तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी. किसी को भी किसी महिला के घर में जबरदस्ती घुसने या उसकी सीमाओं को लांघने का कोई हक नहीं है." एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर वीडियो में दिख रहे विजुअल्स और हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, पुलिस से की कार्रवाई की मांग

इस घटना के सामने आने के बाद बेंगलुरु के लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी गुस्सा है. महिला ने बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन कंपनियों को अपने डिलीवरी एजेंट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए. यूजर्स का कहना है कि अगर घर पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो वे कहां जाएं? लोग इस पोस्ट को तेजी से शेयर कर रहे हैं ताकि आरोपी डिलीवरी बॉय को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और पीड़ित महिला को इंसाफ मिल सके.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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