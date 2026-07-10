राउटर को फर्श पर रखने की जगह किसी ऊंची शेल्फ या दीवार पर लगभग 5 से 7 फीट की ऊंचाई पर रखना बेहतर रहता है. इससे सिग्नल ज्यादा अच्छी तरह पूरे घर में फैलते हैं. अगर आपके राउटर में बाहरी एंटीना हैं, तो उन्हें सीधी स्थिति में रखें. दीवार पर लगे राउटर में भी एंटीना को इस तरह रखें कि ज्यादा से ज्यादा हिस्से को कवर कर सकें. जिन राउटर में बाहरी एंटीना नहीं होते, उन्हें समतल जगह पर सीधा रखना चाहिए और दीवार पर लगाने वाले मॉडल में कंपनी की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए.