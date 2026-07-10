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WiFi Router Placement Tips: तेज इंटरनेट स्पीड चाहिए? जान लीजिए घर में राउटर रखने की सबसे सटीक जगह
WiFi Router Placement Tips : कई बार लोग महंगा इंटरनेट प्लान लेने के बाद भी धीमी स्पीड की समस्या से परेशान रहते हैं. इसकी एक बड़ी वजह राउटर को गलत जगह पर रखना भी हो सकती है.
ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो कॉल, ओटीटी पर फिल्में देखना या ऑनलाइन गेमिंग, हर काम के लिए तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, लेकिन कई बार लोग महंगा इंटरनेट प्लान लेने के बाद भी धीमी स्पीड की समस्या से परेशान रहते हैं. इसकी एक बड़ी वजह राउटर को गलत जगह पर रखना भी हो सकती है. राउटर की सही पोजीशन और एंटीना की दिशा इंटरनेट की स्पीड और सिग्नल दोनों पर सीधा असर डालती है. अगर राउटर सही जगह रखा जाए, तो बिना नया प्लान लिए भी घर में बेहतर वाई-फाई कवरेज और अच्छी स्पीड मिल सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में राउटर रखने की सबसे सही जगह कौन-सी है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 10 Jul 2026 06:44 PM (IST)
Tags :Internet Tech WiFi Wifi Router
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