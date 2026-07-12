क्या मोबाइल टावर भी हो सकते हैं हैक? जानिए क्या है इसकी सच्चाई

Mobile Tower: स्मार्टफोन आज के समय में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में आपका स्मार्टफोन आपके आस पास के मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है जिससे आपको कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा मिलती है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या मोबाइल टावर भी हैक हो सकता है. सोशल मीडिया पर भी समय-समय पर ऐसे दावे सामने आते रहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

क्या मोबाइल टावर हैक हो सकते हैं

आपको बता दें कि मोबाइल टावर को हैक करना बेहद मुश्किल होता है. मोबाइल टावर कंप्यूटर या स्मार्टफोन की तरह नहीं होते हैं. इनमें कई Security Layers और एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि इन्हें हैक करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है. यही वजह है कि आम साइबर अपराधी मोबाइल टावर को निशाना नहीं बनाते हैं.

कैसे हो सकता है साइबर हमला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइबर अपराधी सीधे मोबाइल टावर को हैक करने के बजाय अक्सर फर्जी बेस स्टेशन या नकली मोबाइल टावर का इस्तेमाल करते हैं. इसे कई बार IMSI Catcher या Stingray जैसे डिवाइसेज के रूप में जाना जाता है. ये डिवाइस आसपास के मोबाइल फोन को असली टावर होने का साइन दे सकते हैं. इसके जरिए कुछ मामलों में कॉल या मैसेज से जुड़ी सीमित जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि आज कल के एडवांस 4G और 5G नेटवर्क में इससे जुड़े कई सेफ्टी टूल्स मौजूद हैं.

मोबाइल कंपनियां कैसे रखती हैं सुरक्षा का ध्यान?

टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी करती हैं. नेटवर्क में किसी भी एब्नार्मल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं. इसके अलावा समय-समय पर सिक्योरिटी अपडेट, सॉफ्टवेयर पैच और एन्क्रिप्शन तकनीकों को बेहतर बनाया जाता है जिससे किसी भी आने वाले खतरे को रोका जा सके.

यूजर्स को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

हालांकि मोबाइल टावर हैक होने की संभावना बहुत कम होती है लेकिन यूजर्स को अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना चाहिए. हमेशा अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, अंजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और अनजान ऐप्स इंस्टॉल न करें. अगर अचानक नेटवर्क से जुड़ी कोई समस्या दिखाई दे तो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करें.

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