अगर आपका फोन गिर गया है, उसमें पानी चला गया है या वह बार-बार गर्म हो रहा है, तो अंदर के पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं. ज्यादा गर्म होने पर कई फोन अपने आप बंद होकर दोबारा चालू हो जाते हैं जिससे अंदर के पार्ट्स को नुकसान न पहुंचे. इसके अलावा पुरानी या खराब बैटरी, चार्जिंग पोर्ट में धूल-मिट्टी या पावर बटन में फंसी गंदगी भी बार-बार रीस्टार्ट होने की वजह बन सकती है. कई बार फोन कवर या अन्य एक्सेसरी पावर बटन पर दबाव डालती हैं, जिससे भी यह समस्या हो सकती है.