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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीPhone Screen Freezing Problem: फोन की स्क्रीन बार-बार फ्रीज हो जाती है? सर्विस सेंटर जाने से पहले चेक करें ये चीज

Phone Screen Freezing Problem: फोन की स्क्रीन बार-बार फ्रीज हो जाती है? सर्विस सेंटर जाने से पहले चेक करें ये चीज

Phone Screen Freezing Problem : कई बार स्क्रीन फ्रीज होने की कई दूसरी वजह भी होती है, जिन्हे आप घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर ठीक कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 11 Jul 2026 05:03 PM (IST)
Phone Screen Freezing Problem : कई बार स्क्रीन फ्रीज होने की कई दूसरी वजह भी होती है, जिन्हे आप घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर ठीक कर सकते हैं.

फोन अचानक हैंग हो जाए, स्क्रीन टच का जवाब देना बंद कर दे और कोई भी ऐप न खुले... ऐसे में ज्यादातर लोग घबराकर सीधे सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं. हालांकि, हर बार फोन में हार्डवेयर खराबी हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार स्क्रीन फ्रीज होने की कई दूसरी वजह भी होती हैं, जिन्हे आप घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर ठीक कर सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्विस सेंटर जाने से पहले क्या चीज चेक करें.

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फोन की स्क्रीन फ्रीज होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं. पुराने स्मार्टफोन में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन नए फोन में भी सॉफ्टवेयर बग, भारी ऐप्स का इस्तेमाल, स्टोरेज भर जाना, ज्यादा कैश डेटा या ओवरहीटिंग के कारण स्क्रीन अचानक काम करना बंद कर सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार समस्या सिर्फ सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है.
फोन की स्क्रीन फ्रीज होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं. पुराने स्मार्टफोन में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन नए फोन में भी सॉफ्टवेयर बग, भारी ऐप्स का इस्तेमाल, स्टोरेज भर जाना, ज्यादा कैश डेटा या ओवरहीटिंग के कारण स्क्रीन अचानक काम करना बंद कर सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार समस्या सिर्फ सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है.
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अगर स्क्रीन पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले फोन को Force Restart करें. Android में पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ 10 से 15 सेकंड तक दबाकर रखें. वहीं iPhone में पहले वॉल्यूम अप दबाएं, फिर वॉल्यूम डाउन और उसके बाद पावर बटन को तब तक दबाकर रखें, जब तक Apple का लोगो दिखाई न दे. इससे फोन की मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और कई बार स्क्रीन दोबारा सामान्य तरीके से काम करने लगती है.
अगर स्क्रीन पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले फोन को Force Restart करें. Android में पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ 10 से 15 सेकंड तक दबाकर रखें. वहीं iPhone में पहले वॉल्यूम अप दबाएं, फिर वॉल्यूम डाउन और उसके बाद पावर बटन को तब तक दबाकर रखें, जब तक Apple का लोगो दिखाई न दे. इससे फोन की मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और कई बार स्क्रीन दोबारा सामान्य तरीके से काम करने लगती है.
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कई बार बैटरी बहुत कम होने की वजह से भी फोन फ्रीज हो जाता है. ऐसे में फोन को चार्जर से जोड़कर कुछ मिनट तक चार्ज होने दे. इसके बाद दोबारा फोर्स रीस्टार्ट करके देखें.
कई बार बैटरी बहुत कम होने की वजह से भी फोन फ्रीज हो जाता है. ऐसे में फोन को चार्जर से जोड़कर कुछ मिनट तक चार्ज होने दे. इसके बाद दोबारा फोर्स रीस्टार्ट करके देखें.
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अगर किसी नए ऐप को इंस्टॉल करने के बाद समस्या शुरू हुई है, तो फोन को Safe Mode में ऑन करें. इस मोड में केवल सिस्टम ऐप्स चलते हैं. अगर सेफ मोड में फोन सही चलता है, तो हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप्स को एक-एक करके हटाएं.
अगर किसी नए ऐप को इंस्टॉल करने के बाद समस्या शुरू हुई है, तो फोन को Safe Mode में ऑन करें. इस मोड में केवल सिस्टम ऐप्स चलते हैं. अगर सेफ मोड में फोन सही चलता है, तो हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप्स को एक-एक करके हटाएं.
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गेमिंग, लगातार चार्जिंग या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से फोन गर्म हो सकता है. ओवरहीटिंग की वजह से भी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है. ऐसे में फोन को बंद करके कुछ देर ठंडी और सूखी जगह पर रखें, फिर दोबारा चालू करें.
गेमिंग, लगातार चार्जिंग या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से फोन गर्म हो सकता है. ओवरहीटिंग की वजह से भी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है. ऐसे में फोन को बंद करके कुछ देर ठंडी और सूखी जगह पर रखें, फिर दोबारा चालू करें.
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फोन की स्टोरेज लगभग भर जाने पर भी डिवाइस स्लो या फ्रीज हो सकता है. ऐसे में बिना यूज वाली ऐप्स, फोटो और वीडियो हटाएं, ऐप कैश साफ करें और कम से कम 10 प्रतिशत स्टोरेज खाली रखने की कोशिश करें. साथ ही फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें.
फोन की स्टोरेज लगभग भर जाने पर भी डिवाइस स्लो या फ्रीज हो सकता है. ऐसे में बिना यूज वाली ऐप्स, फोटो और वीडियो हटाएं, ऐप कैश साफ करें और कम से कम 10 प्रतिशत स्टोरेज खाली रखने की कोशिश करें. साथ ही फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें.
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अगर सभी तरीके अपनाने के बाद भी समस्या ठीक नहीं होती है, तो Factory Reset किया जा सकता है. इससे पहले अपने सभी जरूरी डेटा का बैकअप जरूर लें. रीसेट के बाद फोन का पूरा डेटा हट जाएगा. Factory Reset करने के लिए Settings में जाएं, फिर System खोलें, उसके बाद Reset पर टैप करें और Factory Reset चुनें. फैक्ट्री रीसेट के बाद फोन दोबारा नई स्थिति में आ जाता है और सॉफ्टवेयर से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं ठीक हो जाती हैं.
अगर सभी तरीके अपनाने के बाद भी समस्या ठीक नहीं होती है, तो Factory Reset किया जा सकता है. इससे पहले अपने सभी जरूरी डेटा का बैकअप जरूर लें. रीसेट के बाद फोन का पूरा डेटा हट जाएगा. Factory Reset करने के लिए Settings में जाएं, फिर System खोलें, उसके बाद Reset पर टैप करें और Factory Reset चुनें. फैक्ट्री रीसेट के बाद फोन दोबारा नई स्थिति में आ जाता है और सॉफ्टवेयर से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं ठीक हो जाती हैं.
Published at : 11 Jul 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Tech Smartphone Tips Phone Screen Freeze Problem Phone Screen Freeze

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