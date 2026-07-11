अगर स्क्रीन पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले फोन को Force Restart करें. Android में पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ 10 से 15 सेकंड तक दबाकर रखें. वहीं iPhone में पहले वॉल्यूम अप दबाएं, फिर वॉल्यूम डाउन और उसके बाद पावर बटन को तब तक दबाकर रखें, जब तक Apple का लोगो दिखाई न दे. इससे फोन की मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और कई बार स्क्रीन दोबारा सामान्य तरीके से काम करने लगती है.