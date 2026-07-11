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Phone Screen Freezing Problem: फोन की स्क्रीन बार-बार फ्रीज हो जाती है? सर्विस सेंटर जाने से पहले चेक करें ये चीज
Phone Screen Freezing Problem : कई बार स्क्रीन फ्रीज होने की कई दूसरी वजह भी होती है, जिन्हे आप घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर ठीक कर सकते हैं.
फोन अचानक हैंग हो जाए, स्क्रीन टच का जवाब देना बंद कर दे और कोई भी ऐप न खुले... ऐसे में ज्यादातर लोग घबराकर सीधे सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं. हालांकि, हर बार फोन में हार्डवेयर खराबी हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार स्क्रीन फ्रीज होने की कई दूसरी वजह भी होती हैं, जिन्हे आप घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर ठीक कर सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्विस सेंटर जाने से पहले क्या चीज चेक करें.
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Published at : 11 Jul 2026 05:03 PM (IST)
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