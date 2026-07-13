IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने

इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने

इंग्लैंड दौरे के बीच वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार विंबलडन फाइनल सेंटर कोर्ट से देखा. इस दौरान उन्होंने अपना पसंदीदा टेनिस स्टार बताया, और यानिक सिनर की भी जमकर तारीफ की.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंशु कुमार सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अब एक और यादगार अनुभव अपने नाम किया. पहली बार उन्हें विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर पुरुष एकल फाइनल देखने का मौका मिला. इस दौरान उन्होंने टेनिस के प्रति अपने लगाव और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का भी खुलासा किया.

इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ विंबलडन का पुरुष एकल फाइनल देखा. दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला गया यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा.

ये भी पढ़े-IND W ENG W: भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट

फाइनल में यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6- 7, 7- 6, 6- 3, 6-4 से जीत दर्ज की. इसके साथ उन्होंने लगातार दूसरा विंबलडन खिताब अपने नाम किया और करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम भी जीता.

जियो हॉटस्टार से बातचीत में वैभव ने बताया कि यह उनके जीवन का पहला मौका था, जब उन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल को स्टेडियम में बैठकर देखा. उन्होंने कहा कि इतने बड़े खिलाड़ियों को करीब से खेलते देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.

वैभव ने बताया कि वह पिछले चार से पांच साल से टेनिस फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बड़े होते हुए उन्होंने नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के खेल को काफी देखा, लेकिन उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं. वहीं नई पीढ़ी में उन्हें यानिक सिनर का खेल सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. उनके मुताबिक पूरे टूर्नामेंट में सिनर ने चैंपियन जैसा प्रदर्शन किया.

क्रिकेट के साथ दूसरे खेलों में भी दिलचस्पी रखने वाले वैभव सूर्यवंशी के लिए विंबलडन का यह अनुभव लंबे समय तक यादगार रहेगा. खेल को करीब से समझने और महान खिलाड़ियों से सीखने की उनकी सोच आने वाले समय में उनके सफर को और मजबूत बना सकती है.

'सूर्यवंशी को ड्रॉप करना ग़लत, टीम इंडिया में टोटल कन्फ़्यूज़न', भड़के मोहम्मद कैफ, विराट पर भी दिया बड़ा बयान

Published at : 13 Jul 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Abhishek Sharma SANJU SAMSON Vaibhav Sooryavansi Wimbledon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के फिल्डिंग, बॉलिंग समेत इन कोचिंग स्टॉफ की नौकरी जाना तय! गौतम गंभीर क्या होगा?
इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के फिल्डिंग, बॉलिंग समेत इन कोचिंग स्टॉफ की नौकरी जाना तय! गौतम गंभीर क्या होगा?
क्रिकेट
England vs Argentina: अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, फीफा विश्वकप के रिकार्ड देखें, किसका पलड़ा भारी
अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, फीफा विश्वकप के रिकार्ड देखें, किसका पलड़ा भारी
क्रिकेट
IND W ENG W: भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Hormuz Strait Deadlock: Qatar-Saudi Arabia के जहाजों पर हमले के बाद भड़के Trump | US - Iran War
Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
महाराष्ट्र
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
इंडिया
Aaj Ka Mausam: यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 17: 'धमाल 4' के आगे 'वेलकम टू द जंगल' ने तीसरे संडे दिखाई तेजी, जानें- कितना कमा डाला प्रॉफिट
'धमाल 4' के आगे 'वेलकम टू द जंगल' ने तीसरे संडे दिखाई तेजी, जानें- कितना कमा डाला प्रॉफिट
स्पोर्ट्स
IND W ENG W: भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
भारतीय बेटियां इतिहास रचने से सिर्फ 4 विकेट दूर, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के छूटे पसीने, जानिए लेटेस्ट अपडेट
दिल्ली NCR
Delhi Weather: उमस के बीच तेज हवाएं देंगी राहत, AQI हुआ खराब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-एनसीआर में उमस के बीच तेज हवाएं देंगी राहत, AQI हुआ खराब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
Video: लड़की ने रात 2 बजे बेंगलुरु की सड़क पर टहलते हुए बनाया वीडियो, जमकर की आईटी हब की तारीफ
लड़की ने रात 2 बजे बेंगलुरु की सड़क पर टहलते हुए बनाया वीडियो, जमकर की आईटी हब की तारीफ
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget