इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने

इंग्लैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अब एक और यादगार अनुभव अपने नाम किया. पहली बार उन्हें विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर पुरुष एकल फाइनल देखने का मौका मिला. इस दौरान उन्होंने टेनिस के प्रति अपने लगाव और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का भी खुलासा किया.

इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ विंबलडन का पुरुष एकल फाइनल देखा. दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला गया यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा.

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फाइनल में यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6- 7, 7- 6, 6- 3, 6-4 से जीत दर्ज की. इसके साथ उन्होंने लगातार दूसरा विंबलडन खिताब अपने नाम किया और करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम भी जीता.

जियो हॉटस्टार से बातचीत में वैभव ने बताया कि यह उनके जीवन का पहला मौका था, जब उन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल को स्टेडियम में बैठकर देखा. उन्होंने कहा कि इतने बड़े खिलाड़ियों को करीब से खेलते देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.

वैभव ने बताया कि वह पिछले चार से पांच साल से टेनिस फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बड़े होते हुए उन्होंने नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के खेल को काफी देखा, लेकिन उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं. वहीं नई पीढ़ी में उन्हें यानिक सिनर का खेल सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. उनके मुताबिक पूरे टूर्नामेंट में सिनर ने चैंपियन जैसा प्रदर्शन किया.

क्रिकेट के साथ दूसरे खेलों में भी दिलचस्पी रखने वाले वैभव सूर्यवंशी के लिए विंबलडन का यह अनुभव लंबे समय तक यादगार रहेगा. खेल को करीब से समझने और महान खिलाड़ियों से सीखने की उनकी सोच आने वाले समय में उनके सफर को और मजबूत बना सकती है.

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