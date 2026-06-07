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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFire Gadget Risk : घर में रखे ये गैजेट्स भी बन सकते हैं आग लगने की वजह, आज ही बना लें दूरी

Fire Gadget Risk : घर में रखे ये गैजेट्स भी बन सकते हैं आग लगने की वजह, आज ही बना लें दूरी

Fire Gadget Risk : विशेषज्ञों का कहना है कि घर में यूज होने वाले कुछ सामान्य डिवाइस भी गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म होकर शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग या आग का कारण बन सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Fire Gadget Risk : विशेषज्ञों का कहना है कि घर में यूज होने वाले कुछ सामान्य डिवाइस भी गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म होकर शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग या आग का कारण बन सकते हैं.

गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं. लोग अक्सर यह मानते हैं कि आग सिर्फ गैस सिलेंडर, रेस्टोरेंट या फैक्ट्री जैसी जगहों पर ही लगती है, लेकिन हमारे घरों में मौजूद कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आग का बड़ा कारण बन सकते हैं. इनमें थोड़ी सी लापरवाही, खराब वेंटिलेशन, ओवरलोडिंग या गलत तरीके से यूज किए गए डिवाइस कभी भी बड़े हादसे में बदल सकते हैं. हाल ही में देश के कई हिस्सों में हुए भीषण अग्निकांडों ने एक बार फिर फायर सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि घर में यूज होने वाले कुछ सामान्य डिवाइस भी गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म होकर शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग या आग का कारण बन सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इन खतरों को पहचाना जाए और सावधानी बरती जाए. तो आइए जानते हैं कि घर में रखे कौन से गैजेट्स आग लगने की वजह बन सकते हैं.

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आज लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन और पावर बैंक का यूज करता है, लेकिन चार्जिंग के दौरान इन्हें बेड, तकिए या कंबल पर रखना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसी जगहों पर गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और डिवाइस जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है. इसके अलावा लोकल या सस्ते चार्जर का यूज करने से बैटरी खराब होने और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है. गर्मी के मौसम में इन डिवाइसों को धूप में छोड़ना भी जोखिम भरा हो सकता है.
आज लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन और पावर बैंक का यूज करता है, लेकिन चार्जिंग के दौरान इन्हें बेड, तकिए या कंबल पर रखना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसी जगहों पर गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और डिवाइस जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है. इसके अलावा लोकल या सस्ते चार्जर का यूज करने से बैटरी खराब होने और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है. गर्मी के मौसम में इन डिवाइसों को धूप में छोड़ना भी जोखिम भरा हो सकता है.
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बिजली कटौती के समय इन्वर्टर काफी काम आता है, लेकिन इसकी बैटरी गर्मियों में तेजी से गर्म हो सकती है. अगर इन्वर्टर को किसी बंद कमरे, स्टोर रूम या ऐसी जगह रखा गया है जहां हवा का आना जाना नहीं है, तो बैटरी ओवरहीट होकर लीक हो सकती है या आग पकड़ सकती है, इसलिए इन्वर्टर और बैटरी को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां सही वेंटिलेशन हो और समय समय पर उसकी जांच भी करते रहें.
बिजली कटौती के समय इन्वर्टर काफी काम आता है, लेकिन इसकी बैटरी गर्मियों में तेजी से गर्म हो सकती है. अगर इन्वर्टर को किसी बंद कमरे, स्टोर रूम या ऐसी जगह रखा गया है जहां हवा का आना जाना नहीं है, तो बैटरी ओवरहीट होकर लीक हो सकती है या आग पकड़ सकती है, इसलिए इन्वर्टर और बैटरी को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां सही वेंटिलेशन हो और समय समय पर उसकी जांच भी करते रहें.
Published at : 07 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Fire Safety Tips Electronic Gadgets Delhi Malviya Nagar Fire Home Fire Danger

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