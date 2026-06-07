आज लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन और पावर बैंक का यूज करता है, लेकिन चार्जिंग के दौरान इन्हें बेड, तकिए या कंबल पर रखना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसी जगहों पर गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और डिवाइस जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है. इसके अलावा लोकल या सस्ते चार्जर का यूज करने से बैटरी खराब होने और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है. गर्मी के मौसम में इन डिवाइसों को धूप में छोड़ना भी जोखिम भरा हो सकता है.