एक्सप्लोरर
Fire Gadget Risk : घर में रखे ये गैजेट्स भी बन सकते हैं आग लगने की वजह, आज ही बना लें दूरी
Fire Gadget Risk : विशेषज्ञों का कहना है कि घर में यूज होने वाले कुछ सामान्य डिवाइस भी गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म होकर शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग या आग का कारण बन सकते हैं.
गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं. लोग अक्सर यह मानते हैं कि आग सिर्फ गैस सिलेंडर, रेस्टोरेंट या फैक्ट्री जैसी जगहों पर ही लगती है, लेकिन हमारे घरों में मौजूद कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आग का बड़ा कारण बन सकते हैं. इनमें थोड़ी सी लापरवाही, खराब वेंटिलेशन, ओवरलोडिंग या गलत तरीके से यूज किए गए डिवाइस कभी भी बड़े हादसे में बदल सकते हैं. हाल ही में देश के कई हिस्सों में हुए भीषण अग्निकांडों ने एक बार फिर फायर सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि घर में यूज होने वाले कुछ सामान्य डिवाइस भी गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म होकर शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग या आग का कारण बन सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इन खतरों को पहचाना जाए और सावधानी बरती जाए. तो आइए जानते हैं कि घर में रखे कौन से गैजेट्स आग लगने की वजह बन सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 07 Jun 2026 10:34 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पब्लिक जगह पर WhatsApp वॉइस मैसेज सुनना नहीं चाहते? टेक्स्ट में बदलकर पढ़ें, ये है आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
भविष्य में कितने खतरनाक साबित होंगे क्वांटम कंप्यूटर, एन्क्रिप्टेड सिस्टम को कैसे कर लेंगे हैक?
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इस देश में सबसे तेज चलता है इंटरनेट! जानिए स्पीड के मामले में भारत की क्या है रैंक
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Jio Vs Airtel: ₹3999 का रिचार्ज कराने से पहले जानिए कौन दे रहा सबसे ज्यादा फायदा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
चाकू आर-पार, फिर भी सुरक्षित! कमाल का है सॉलिड-स्टेट पावर बैंक, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Alert! इंटरनेट पर घूम रही हैं नकली वेबसाइट्स, सरकार ने जारी की पहचान करने की खास ट्रिक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
यूज करते हुए बार-बार हीट होता है मोबाइल फोन? आज ही अपना लें ये उपाय, कभी नहीं आएगी दिक्कत
टेक्नोलॉजी
2026 में Instagram पर Reach क्यों गिर रही है? ये 5 गलतियां चुपचाप खत्म कर रही हैं आपकी ग्रोथ
टेक्नोलॉजी
अब डॉक्टर नहीं, AI बताएगा आपकी सेहत का हाल! Instagram-WhatsApp पर Meta ला रहा बड़ा अपडेट
टेक्नोलॉजी
AI के कब्जे में चला जाएगा ये देश? डिजिटल मंत्री की चेतावनी ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पब्लिक जगह पर WhatsApp वॉइस मैसेज सुनना नहीं चाहते? टेक्स्ट में बदलकर पढ़ें, ये है आसान तरीका
ओपी त्रिपाठी
Opinion