घर पर Solar Panel लगवाने से पहले जान लें ये 5 बड़े नुकसान! वरना बाद में हो सकता है भारी पछतावा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर पैनल लगवाना काफी महंगा होता है. हालांकि सरकार कई योजनाओं के तहत सब्सिडी देती है लेकिन फिर भी एक अच्छे क्वालिटी के रूफटॉप सोलर सिस्टम को लगवाने में शुरुआती निवेश काफी ज्यादा होता है. बैटरी, इन्वर्टर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन जैसी लागत भी इसमें जुड़ जाती है. ऐसे में शुरूआत में ही इतनी रकम देना हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता है.