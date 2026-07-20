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घर पर Solar Panel लगवाने से पहले जान लें ये 5 बड़े नुकसान! वरना बाद में हो सकता है भारी पछतावा
Solar Panel: सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं. बरसात, कोहरा या लगातार बादल रहने की स्थिति में बिजली का बनना घट सकता है.
बढ़ते बिजली की कीमतों के बीच अब सोलर पैनल काफी तेजी से मार्केट में ट्रेंड हो रहा है. लोग अब अपने घरों में ज्यादातर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. बता दें कि सोलर पैनल आपको ज्यादा बिजली से भी बचाता है और आपको बिजली विभाग पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है. हालांकि, कई लोग बिना अच्छी जानकारी के सोलर पैनल लगवा लेते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोलर पैनल लगवाने के 5 बड़े नुकसान के बारे में जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
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Published at : 20 Jul 2026 09:07 AM (IST)
Tags :Solar Panel TECH NEWS HINDI
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion