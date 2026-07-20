INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीघर पर Solar Panel लगवाने से पहले जान लें ये 5 बड़े नुकसान! वरना बाद में हो सकता है भारी पछतावा

घर पर Solar Panel लगवाने से पहले जान लें ये 5 बड़े नुकसान! वरना बाद में हो सकता है भारी पछतावा

Solar Panel: सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं. बरसात, कोहरा या लगातार बादल रहने की स्थिति में बिजली का बनना घट सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 20 Jul 2026 09:07 AM (IST)
Solar Panel: सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं. बरसात, कोहरा या लगातार बादल रहने की स्थिति में बिजली का बनना घट सकता है.

बढ़ते बिजली की कीमतों के बीच अब सोलर पैनल काफी तेजी से मार्केट में ट्रेंड हो रहा है. लोग अब अपने घरों में ज्यादातर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. बता दें कि सोलर पैनल आपको ज्यादा बिजली से भी बचाता है और आपको बिजली विभाग पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है. हालांकि, कई लोग बिना अच्छी जानकारी के सोलर पैनल लगवा लेते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोलर पैनल लगवाने के 5 बड़े नुकसान के बारे में जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

1/5
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर पैनल लगवाना काफी महंगा होता है. हालांकि सरकार कई योजनाओं के तहत सब्सिडी देती है लेकिन फिर भी एक अच्छे क्वालिटी के रूफटॉप सोलर सिस्टम को लगवाने में शुरुआती निवेश काफी ज्यादा होता है. बैटरी, इन्वर्टर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन जैसी लागत भी इसमें जुड़ जाती है. ऐसे में शुरूआत में ही इतनी रकम देना हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर पैनल लगवाना काफी महंगा होता है. हालांकि सरकार कई योजनाओं के तहत सब्सिडी देती है लेकिन फिर भी एक अच्छे क्वालिटी के रूफटॉप सोलर सिस्टम को लगवाने में शुरुआती निवेश काफी ज्यादा होता है. बैटरी, इन्वर्टर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन जैसी लागत भी इसमें जुड़ जाती है. ऐसे में शुरूआत में ही इतनी रकम देना हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता है.
2/5
इसके साथ ही सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं. बरसात, कोहरा या लगातार बादल रहने की स्थिति में बिजली का बनना घट सकता है. ऐसे समय में आपको नॉर्मल बिजली सप्लाई या बैटरी बैकअप पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है. इसलिए केवल सोलर के भरोसे रहना हर परिस्थिति में संभव नहीं होता.
इसके साथ ही सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं. बरसात, कोहरा या लगातार बादल रहने की स्थिति में बिजली का बनना घट सकता है. ऐसे समय में आपको नॉर्मल बिजली सप्लाई या बैटरी बैकअप पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है. इसलिए केवल सोलर के भरोसे रहना हर परिस्थिति में संभव नहीं होता.
3/5
अब सोलर सिस्टम से बिजली बिल जरूर कम होता है लेकिन शुरुआत में ही लगने वाला भारी भरकम निवेश की भरपाई करने में काफी समय लग सकता है. अगर बिजली की खपत कम है या भविष्य में घर बदलने का प्लान है तो आपको अपने निवेश की भरपाई करने में और भी ज्यादा समय लग सकता है.
अब सोलर सिस्टम से बिजली बिल जरूर कम होता है लेकिन शुरुआत में ही लगने वाला भारी भरकम निवेश की भरपाई करने में काफी समय लग सकता है. अगर बिजली की खपत कम है या भविष्य में घर बदलने का प्लान है तो आपको अपने निवेश की भरपाई करने में और भी ज्यादा समय लग सकता है.
4/5
घर में सिर्फ सोलर पैनल लगवा लेना ही काफी नहीं होता है. इसकी मेंटेनेंस का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है. धूल, पत्तियां और पक्षियों की गंदगी पैनल के काम करने की ताकत को कम कर देती है. इसीलिए सोलर पैनल को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए.
घर में सिर्फ सोलर पैनल लगवा लेना ही काफी नहीं होता है. इसकी मेंटेनेंस का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है. धूल, पत्तियां और पक्षियों की गंदगी पैनल के काम करने की ताकत को कम कर देती है. इसीलिए सोलर पैनल को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए.
5/5
इसके अलावा सोलर पैनल का काम सूरज की रौशनी से बिजली पैदा करना होता है. लेकिन अगर आपकी छत बड़ी ईमारतों से घिरी हुई है और कुछ समय के लिए ही आपकी छत पर सूरज की रौशनी आती है तो आपके लिए सोलर पैनल लगवाना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है. क्योंकि कम सूरज की रौशनी के चलते कम बिजली ही पैदा हो पाएगी.
इसके अलावा सोलर पैनल का काम सूरज की रौशनी से बिजली पैदा करना होता है. लेकिन अगर आपकी छत बड़ी ईमारतों से घिरी हुई है और कुछ समय के लिए ही आपकी छत पर सूरज की रौशनी आती है तो आपके लिए सोलर पैनल लगवाना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है. क्योंकि कम सूरज की रौशनी के चलते कम बिजली ही पैदा हो पाएगी.
Published at : 20 Jul 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सावधान! आपके Smart Appliances चुपके से कर रहे हैं जासूसी, जानें कौन-सा डेटा हो रहा है ट्रैक?
सावधान! आपके Smart Appliances चुपके से कर रहे हैं जासूसी, जानें कौन-सा डेटा हो रहा है ट्रैक?
टेक्नोलॉजी
AI Search Technology: मस्क ने नौकरी से निकाला, पराग अग्रवाल ने खड़ी कर दी अपनी AI कंपनी... अब Google से मिलाया हाथ
मस्क ने नौकरी से निकाला, पराग अग्रवाल ने खड़ी कर दी अपनी AI कंपनी... अब Google से मिलाया हाथ
टेक्नोलॉजी
Preventing Wi-Fi Hacking: रसोई की ये सस्ती चीज Hack होने से बच सकता है Wi-Fi, जानिए कैसे 
रसोई की ये सस्ती चीज Hack होने से बच सकता है Wi-Fi, जानिए कैसे 
टेक्नोलॉजी
Airtel यूजर्स को लगा बड़ा झटका! Unlimited 5G Plan के साथ नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए पूरी जानकारी
Airtel यूजर्स को लगा बड़ा झटका! Unlimited 5G Plan के साथ नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए पूरी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
'चलो संसद' मार्च और मानसून सत्र के बीच दिल्ली में कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें 
'चलो संसद' मार्च और मानसून सत्र के बीच दिल्ली में कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें 
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
फ़ुटबॉल
फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल
फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, गर्मी और उमस से मिलेगी थोड़ी राहत
दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, गर्मी और उमस से मिलेगी थोड़ी राहत
ऑटो
Vintage Wheels: आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत
आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत
ट्रेंडिंग
80 लाख और 65 हजार की EMI, शख्स ने बताई नोएडा में फ्लैट्स की सच्चाई- वीडियो देख घूम जाएगा सिर
80 लाख और 65 हजार की EMI, शख्स ने बताई नोएडा में फ्लैट्स की सच्चाई- वीडियो देख घूम जाएगा सिर
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget