INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी90% यूजर्स को आज तक नहीं पता Siri के ये 5 काम! दूसरा वाला तो है बहुत मजेदार

90% यूजर्स को आज तक नहीं पता Siri के ये 5 काम! दूसरा वाला तो है बहुत मजेदार

Siri: अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार iPhone और Apple के सिस्टम के साथ कनेक्ट है तो Siri उसकी बैटरी से जुड़ी जानकारी भी आपको बता सकती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 20 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Siri: अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार iPhone और Apple के सिस्टम के साथ कनेक्ट है तो Siri उसकी बैटरी से जुड़ी जानकारी भी आपको बता सकती है.

Apple iPhone में यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलते हैं. लोग इसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स के लिए भी काफी पसंद करते हैं. इसके अलावा आईफोन के साथ यूजर्स को एआई असिस्टेंट के रूप में Siri मिलती है जो आपके काम को काफी आसान बना देती है. लेकिन कई यूजर्स को आज तक Siri के ये 5 काम नहीं जानते हैं. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिरी के ऐसे काम जिनका आप भी काफी इस्तेमाल कर सकते हैं.

1/5
इसके अलावा अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार iPhone और Apple के सिस्टम के साथ कनेक्ट है तो Siri उसकी बैटरी से जुड़ी जानकारी भी आपको बता सकती है. जैसे मेरी कार की बैटरी कितनी बची है? या क्या कार चार्ज हो रही है?. इससे बिना अलग ऐप खोले भी जरूरी जानकारी मिल जाती है.
इसके अलावा अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार iPhone और Apple के सिस्टम के साथ कनेक्ट है तो Siri उसकी बैटरी से जुड़ी जानकारी भी आपको बता सकती है. जैसे मेरी कार की बैटरी कितनी बची है? या क्या कार चार्ज हो रही है?. इससे बिना अलग ऐप खोले भी जरूरी जानकारी मिल जाती है.
2/5
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके iPhone में हजारों फोटो सेव हैं और किसी खास फोटो को सर्च करना काफी मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में Siri आपके बड़े काम आ सकती है. आप Siri से कह सकते हैं,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके iPhone में हजारों फोटो सेव हैं और किसी खास फोटो को सर्च करना काफी मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में Siri आपके बड़े काम आ सकती है. आप Siri से कह सकते हैं, "मेरी बीच वाली फोटो दिखाओ", "पिछले साल की दिवाली की तस्वीरें दिखाओ" या "डॉग की फोटो खोलो". Siri फोटो लाइब्रेरी को अच्छे से चेक करके कुछ ही सेकंड में फोटो सर्च करके दिखा देगी.
3/5
इसके अलावा Maps इस्तेमाल करते समय अगर आपको किसी रेस्टोरेंट, पार्क, मॉल या किसी दूसरी जगह के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो Siri मदद कर सकती है. आप उस लोकेशन के खुलने का समय, रेटिंग, सर्विसेज या दूसरी जरूरी जानकारी पूछ सकते हैं. इससे नई जगहों के बारे में जानकारी लेना काफी आसान हो जाता है.
इसके अलावा Maps इस्तेमाल करते समय अगर आपको किसी रेस्टोरेंट, पार्क, मॉल या किसी दूसरी जगह के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो Siri मदद कर सकती है. आप उस लोकेशन के खुलने का समय, रेटिंग, सर्विसेज या दूसरी जरूरी जानकारी पूछ सकते हैं. इससे नई जगहों के बारे में जानकारी लेना काफी आसान हो जाता है.
4/5
Apple Intelligence के साथ Siri अब पुराने ईमेल और मैसेज में भी जरूरी जानकारी खोज सकती है. अगर आपको याद नहीं कि किसी ने पता, फोन नंबर या कोई जरूरी जानकारी कब भेजी थी तो Siri उससे जुड़ी ईमेल या मैसेज खोजकर दिखा सकती है. इससे समय की काफी बचत होती है और जरूरी जानकारी सर्च आसान हो जाता है.
Apple Intelligence के साथ Siri अब पुराने ईमेल और मैसेज में भी जरूरी जानकारी खोज सकती है. अगर आपको याद नहीं कि किसी ने पता, फोन नंबर या कोई जरूरी जानकारी कब भेजी थी तो Siri उससे जुड़ी ईमेल या मैसेज खोजकर दिखा सकती है. इससे समय की काफी बचत होती है और जरूरी जानकारी सर्च आसान हो जाता है.
5/5
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई Siri सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देती बल्कि कई ऐप्स में आपके लिए काम भी कर सकती है. सिरी आपके लिए नोट्स बना सकती है, रिमाइंडर जोड़ सकती है, कैलेंडर में इवेंट सेव कर सकती है या सपोर्टेड ऐप्स में कुछ स्पेशल कमांड भी पूरा कर सकती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई Siri सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देती बल्कि कई ऐप्स में आपके लिए काम भी कर सकती है. सिरी आपके लिए नोट्स बना सकती है, रिमाइंडर जोड़ सकती है, कैलेंडर में इवेंट सेव कर सकती है या सपोर्टेड ऐप्स में कुछ स्पेशल कमांड भी पूरा कर सकती है.
Published at : 20 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
IPhone Siri IPhone  

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या है Context Bombing? जानिए कैसे ये टेक्नोलॉजी हैकर्स के लिए बन रही मुसीबत
क्या है Context Bombing? जानिए कैसे ये टेक्नोलॉजी हैकर्स के लिए बन रही मुसीबत
टेक्नोलॉजी
Sleep Mode या Hibernate? जानिए Laptop में कौन सा ऑप्शन होता है ज्यादा बेहतर और क्या होता है अंतर
Sleep Mode या Hibernate? जानिए Laptop में कौन सा ऑप्शन होता है ज्यादा बेहतर और क्या होता है अंतर
टेक्नोलॉजी
क्या सच में पानी से चलता है Liquid Cooled PC? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और अंदर कैसे होता है काम
क्या सच में पानी से चलता है Liquid Cooled PC? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और अंदर कैसे होता है काम
टेक्नोलॉजी
Home Solar Panel Capacity : घर में 2 AC, 4 पंखे और एक सबमर्सिबल है? जानिए कितने kW का सोलर पैनल होगा सही
घर में 2 AC, 4 पंखे और एक सबमर्सिबल है? जानिए कितने kW का सोलर पैनल होगा सही
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
इंग्लैंड में गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
इंडिया
Explained: पहले दिन 5 बार स्थगित हुआ सदन! मानसून सत्र में कौन से बिल और किन मुद्दों पर जंग छिड़ना तय?
पहले दिन 5 बार स्थगित हुआ सदन! मानसून सत्र में कौन से बिल और किन मुद्दों पर जंग छिड़ना तय?
बॉलीवुड
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget