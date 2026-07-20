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90% यूजर्स को आज तक नहीं पता Siri के ये 5 काम! दूसरा वाला तो है बहुत मजेदार
Siri: अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार iPhone और Apple के सिस्टम के साथ कनेक्ट है तो Siri उसकी बैटरी से जुड़ी जानकारी भी आपको बता सकती है.
Apple iPhone में यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलते हैं. लोग इसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स के लिए भी काफी पसंद करते हैं. इसके अलावा आईफोन के साथ यूजर्स को एआई असिस्टेंट के रूप में Siri मिलती है जो आपके काम को काफी आसान बना देती है. लेकिन कई यूजर्स को आज तक Siri के ये 5 काम नहीं जानते हैं. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिरी के ऐसे काम जिनका आप भी काफी इस्तेमाल कर सकते हैं.
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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