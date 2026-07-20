90% यूजर्स को आज तक नहीं पता Siri के ये 5 काम! दूसरा वाला तो है बहुत मजेदार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके iPhone में हजारों फोटो सेव हैं और किसी खास फोटो को सर्च करना काफी मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में Siri आपके बड़े काम आ सकती है. आप Siri से कह सकते हैं, "मेरी बीच वाली फोटो दिखाओ", "पिछले साल की दिवाली की तस्वीरें दिखाओ" या "डॉग की फोटो खोलो". Siri फोटो लाइब्रेरी को अच्छे से चेक करके कुछ ही सेकंड में फोटो सर्च करके दिखा देगी.