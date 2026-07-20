कैमरे के सामने रहेंगे फिर भी नहीं होगी पहचान, ये कपड़े पहनकर AI को भी दे देंगे चकमा!

जब कोई शख्स इनको पहनकर कैमरे के सामने से गुजरता है तो एआई एल्गोरिदम कपड़ों के पैटर्न को ही इंसानी चेहरा समझ लेता है. अर्बन प्राइवेसी ब्रांड के को-फाउंडर डैनियल प्रुस के अनुसार, एक साथ कई नकली चेहरों का भ्रम बनने से चेहरा पहचानने वाला सिस्टम पूरी तरह से उलझ जाता है और असली व्यक्ति की पहचान करने में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है.