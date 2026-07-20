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कैमरे के सामने रहेंगे फिर भी नहीं होगी पहचान, ये कपड़े पहनकर AI को भी दे देंगे चकमा!
ब्रिटेन और यूरोप में एआई और फेशियल रिकग्निशन कैमरों से बचने के लिए नए तरीके के कपड़ों का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो व्यक्ति की पहचान छुपाने में मदद करता है. ये AI को भी चकमा दे सकता है.
सड़कों पर लगे सुरक्षा कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चौबीसों घंटे निगरानी से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है. ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों में एडवर्सरिअल क्लोदिंग का एक नया फैशन ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. ये खास किस्म के कपड़े चेहरा पहचानने वाले कैमरों और एआई सिस्टम को आसानी से चकमा देने की क्षमता रखते हैं. आधुनिक डिजाइनरों द्वारा तैयार किए गए ये पहनावे जल्द ही आम लोगों की वार्डरोब का अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिससे सर्विलांस कैमरे के सामने होने के बाद भी आपकी गोपनीयता बनी रहेगी.
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Published at : 20 Jul 2026 07:17 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion