एक्स अकाउंट के लॉग-इन अलर्ट के नाम पर चल रहा फिशिंग स्कैम, आपको भी मेल आया है तो करें ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक्स यूजर्स को फर्जी लॉग-इन ईमेल से सावधान रहना चाहिए।

ये ईमेल एक्स की नकल कर निजी जानकारी चुरा रहे हैं।

संदिग्ध ईमेल के लिंक पर क्लिक न करें, सेंडर पहचानें।

क्लिक करने पर तुरंत पासवर्ड बदलें, टू-फैक्टर ऑन करें।

X Fake Log-In Alert: अगर आप एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूज करते हैं तो एक नए स्कैम से सावधान रहने की जरूरत है. साइबर क्रिमिनल इन दिनों लोगों के पास ऐसे फर्जी ईमेल भेज रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपका अकाउंट किसी और ने लॉग-इन कर लिया है. घबराकर जब लोग ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो उन्हें एक्स प्लेटफॉर्म की बजाय फर्जी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है. इस वेबसाइट पर पासवर्ड समेत दूसरी सेंसेटिव इंफोर्मेशन चोरी होने का खतरा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक साथ कई लोगों के पास ऐसे ईमेल आ रहे हैं.

एकदम असली जैसे नजर आ रहे हैं फर्जी ईमेल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कैमर इन फर्जी ईमेल में एक्स के असली फॉर्मेट की कॉपी कर रहे हैं. इन ईमेल्स में एक्स की ब्रांडिंग, कलर और फॉर्मेंटिंग को पूरी तरह कॉपी किया गया है. इस वजह से इनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल सेंडर के एड्रेस और ईमेल में दिया गया लिंक आपको कहां रिडायरेक्ट कर रहा है, इसी से इनके फर्जी होने का पता लगाया जा सकता है. ध्यान रहे कि एक्स से आने वाले ईमेल में हमेशा @X.com या @e.X.com एड्रेस से आते हैं. असली ईमेल के रिप्लाई में आपसे कभी भी पासवर्ड की जानकारी नहीं मांगी जाती.

फर्जी ईमेल आने पर क्या करें?

अगर आपके पास एक्स अकाउंट से जुड़ा ऐसा कोई मेल आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. न ही मेल में दिए किसी लिंक पर क्लिक करना है. मेल ओपन करने के बाद इसके सेंडर को देखें. अगर यह ऊपर दिए गए एक्स के एड्रेस से नहीं आया है तो मेल को स्कैम समझकर इसे डिलीट कर दें. इसके बाद अपने फोन में एक्स ऐप को ओपन करें. अगर आपके अकाउंट को लेकर कोई सिक्योरिटी कंसर्न होगा तो यहां आपको इसका अलर्ट दिख जाएगा. अगर यहां कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है तो चिंता की बात नहीं है.

अगर लिंक पर क्लिक कर दिया तो तुरंत करें यह काम

अगर आपने ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक कर दिया है और किसी फर्जी वेबपेज पर पासवर्ड भी डाल दिया है तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. इसके लिए सबसे पहले अपने एक्स अकाउंट के पासवर्ड चेंज करें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ऑन कर लें. इससे आप अपने अकाउंट को गलत हाथों से जाने से बचा सकते हैं.

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