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एक्स अकाउंट के लॉग-इन अलर्ट के नाम पर चल रहा फिशिंग स्कैम, आपको भी मेल आया है तो करें ये काम

X Fake Log-In Alert: एक्स यूजर्स को अलर्ट होने की जरूरत है. इन दिनों एक फिशिंग स्कैम के जरिए एक्स यूजर को टारगेट किया जा रहा है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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  • एक्स यूजर्स को फर्जी लॉग-इन ईमेल से सावधान रहना चाहिए।
  • ये ईमेल एक्स की नकल कर निजी जानकारी चुरा रहे हैं।
  • संदिग्ध ईमेल के लिंक पर क्लिक न करें, सेंडर पहचानें।
  • क्लिक करने पर तुरंत पासवर्ड बदलें, टू-फैक्टर ऑन करें।

X Fake Log-In Alert: अगर आप एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूज करते हैं तो एक नए स्कैम से सावधान रहने की जरूरत है. साइबर क्रिमिनल इन दिनों लोगों के पास ऐसे फर्जी ईमेल भेज रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपका अकाउंट किसी और ने लॉग-इन कर लिया है. घबराकर जब लोग ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो उन्हें एक्स प्लेटफॉर्म की बजाय फर्जी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है. इस वेबसाइट पर पासवर्ड समेत दूसरी सेंसेटिव इंफोर्मेशन चोरी होने का खतरा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक साथ कई लोगों के पास ऐसे ईमेल आ रहे हैं. 

एकदम असली जैसे नजर आ रहे हैं फर्जी ईमेल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कैमर इन फर्जी ईमेल में एक्स के असली फॉर्मेट की कॉपी कर रहे हैं. इन ईमेल्स में एक्स की ब्रांडिंग, कलर और फॉर्मेंटिंग को पूरी तरह कॉपी किया गया है. इस वजह से इनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल सेंडर के एड्रेस और ईमेल में दिया गया लिंक आपको कहां रिडायरेक्ट कर रहा है, इसी से इनके फर्जी होने का पता लगाया जा सकता है. ध्यान रहे कि एक्स से आने वाले ईमेल में हमेशा @X.com या @e.X.com एड्रेस से आते हैं. असली ईमेल के रिप्लाई में आपसे कभी भी पासवर्ड की जानकारी नहीं मांगी जाती.

फर्जी ईमेल आने पर क्या करें?

अगर आपके पास एक्स अकाउंट से जुड़ा ऐसा कोई मेल आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. न ही मेल में दिए किसी लिंक पर क्लिक करना है. मेल ओपन करने के बाद इसके सेंडर को देखें. अगर यह ऊपर दिए गए एक्स के एड्रेस से नहीं आया है तो मेल को स्कैम समझकर इसे डिलीट कर दें. इसके बाद अपने फोन में एक्स ऐप को ओपन करें. अगर आपके अकाउंट को लेकर कोई सिक्योरिटी कंसर्न होगा तो यहां आपको इसका अलर्ट दिख जाएगा. अगर यहां कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है तो चिंता की बात नहीं है. 

अगर लिंक पर क्लिक कर दिया तो तुरंत करें यह काम

अगर आपने ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक कर दिया है और किसी फर्जी वेबपेज पर पासवर्ड भी डाल दिया है तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. इसके लिए सबसे पहले अपने एक्स अकाउंट के पासवर्ड चेंज करें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ऑन कर लें. इससे आप अपने अकाउंट को गलत हाथों से जाने से बचा सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 21 Jul 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Phishing Scam TECH NEWS TWITTER
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