Google Maps पर आपका घर सबको दिख रहा है? अभी करें ये सेटिंग, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी!

ध्यान रखें कि Google के मुताबिक Street View में किसी हिस्से को एक बार Blur कर दिए जाने के बाद उसे दोबारा नॉर्मल नहीं किया जा सकता है. इसलिए ब्लर करने से पहले जिसे आप ब्लर कर रहे उसे अच्छी तरह से चेक कर लें. अब आखिरी में अपना ईमेल एड्रेस भरें और कैप्चा पूरा करें और Submit पर क्लिक करें.