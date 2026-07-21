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QR Code के सिर्फ 3 कोनों में ही क्यों होते हैं बड़े बॉक्स, जानें क्यों खाली रहता है चौथा कोना?
QR Code के तीनों कोनों में बने बड़े चौकोर बॉक्स को Finder Patterns कहा जाता है.
डिजिटल दुनिया में आज ज्यादातर लोग ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में क्यूआर कोड भी लोगों के बीच काफी ट्रेंडिंग हो चुके हैं. ऑनलाइन पेमेंट करना हो या फिर किसी ऐप को डाउनलोड या यहां तक कि मोबाइल हॉटस्पॉट शेयर करना होगा, सभी जगहों पर अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लगा है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्यूआर कोड के सिर्फ तीन कोनों में ही क्यों होते हैं बॉक्स और चौथा वाला क्यों खाली छोड़ दिया जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.
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Published at : 21 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :QR CODE TECH NEWS HINDI
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