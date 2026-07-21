QR Code के सिर्फ 3 कोनों में ही क्यों होते हैं बड़े बॉक्स, जानें क्यों खाली रहता है चौथा कोना?

QR Code का डिजाइन देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी इंजीनियरिंग और स्मार्ट एल्गोरिदम काम करते हैं. तीन कोनों में बने बड़े बॉक्स स्कैनर को दिशा पहचानने में मदद करते हैं, जबकि चौथा कोना जानबूझकर खाली रखा जाता है ताकि स्कैनिंग तेज और सटीक बनी रहे. अगली बार जब भी आप किसी QR Code को स्कैन करें, तो उसके इस अनोखे डिजाइन के पीछे छिपी शानदार तकनीक को जरूर याद करें.