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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीQR Code के सिर्फ 3 कोनों में ही क्यों होते हैं बड़े बॉक्स, जानें क्यों खाली रहता है चौथा कोना?

QR Code के सिर्फ 3 कोनों में ही क्यों होते हैं बड़े बॉक्स, जानें क्यों खाली रहता है चौथा कोना?

QR Code के तीनों कोनों में बने बड़े चौकोर बॉक्स को Finder Patterns कहा जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 21 Jul 2026 10:07 AM (IST)
QR Code के तीनों कोनों में बने बड़े चौकोर बॉक्स को Finder Patterns कहा जाता है.

डिजिटल दुनिया में आज ज्यादातर लोग ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में क्यूआर कोड भी लोगों के बीच काफी ट्रेंडिंग हो चुके हैं. ऑनलाइन पेमेंट करना हो या फिर किसी ऐप को डाउनलोड या यहां तक कि मोबाइल हॉटस्पॉट शेयर करना होगा, सभी जगहों पर अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लगा है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्यूआर कोड के सिर्फ तीन कोनों में ही क्यों होते हैं बॉक्स और चौथा वाला क्यों खाली छोड़ दिया जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

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जानकारी के मुताबिक, QR Code के तीनों कोनों में बने बड़े चौकोर बॉक्स को Finder Patterns कहा जाता है. इनका काम स्कैनर या स्मार्टफोन कैमरे को ये बताना होता है कि QR Code कहां से शुरू हो रहा है और उसकी डॉयरेक्शन क्या है.
जानकारी के मुताबिक, QR Code के तीनों कोनों में बने बड़े चौकोर बॉक्स को Finder Patterns कहा जाता है. इनका काम स्कैनर या स्मार्टफोन कैमरे को ये बताना होता है कि QR Code कहां से शुरू हो रहा है और उसकी डॉयरेक्शन क्या है.
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बता दें कि जब आप कैमरे से QR Code स्कैन करते हैं तो सबसे पहले कैमरा इन्हीं तीन बॉक्स को पहचानता है. इसके बाद वो तय करता है कि कोड सीधा है, उल्टा है या किसी एंगल पर रखा हुआ है.
बता दें कि जब आप कैमरे से QR Code स्कैन करते हैं तो सबसे पहले कैमरा इन्हीं तीन बॉक्स को पहचानता है. इसके बाद वो तय करता है कि कोड सीधा है, उल्टा है या किसी एंगल पर रखा हुआ है.
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बता दें कि अगर QR Code के चारों कोनों में बड़े बॉक्स बना दिए जाएं तो स्कैनर के लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि कोड की सही डॉयरेक्शन कौन-सी है. तीन Finder Patterns की मदद से स्कैनर तुरंत पहचान लेता है कि कौन-सा कोना खाली है और उसी के आधार पर पूरे QR Code की ओरिएंटेशन तय कर लेता है.
बता दें कि अगर QR Code के चारों कोनों में बड़े बॉक्स बना दिए जाएं तो स्कैनर के लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि कोड की सही डॉयरेक्शन कौन-सी है. तीन Finder Patterns की मदद से स्कैनर तुरंत पहचान लेता है कि कौन-सा कोना खाली है और उसी के आधार पर पूरे QR Code की ओरिएंटेशन तय कर लेता है.
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दरअसल, चौथा कोना पूरी तरह बेकार नहीं होता. इस हिस्से का इस्तेमाल छोटे-छोटे डेटा पैटर्न, एरर करेक्शन जानकारी और दूसरी टेक्निकल चीजों के लिए किया जाता है. यही कारण है कि QR Code का कुछ हिस्सा खराब होने के बाद भी वो कई बार आसानी से स्कैन हो जाता है.
दरअसल, चौथा कोना पूरी तरह बेकार नहीं होता. इस हिस्से का इस्तेमाल छोटे-छोटे डेटा पैटर्न, एरर करेक्शन जानकारी और दूसरी टेक्निकल चीजों के लिए किया जाता है. यही कारण है कि QR Code का कुछ हिस्सा खराब होने के बाद भी वो कई बार आसानी से स्कैन हो जाता है.
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जानकारी के लिए बता दें कि तीन Finder Patterns वाला डिजाइन QR Code को बेहद भरोसेमंद बनाता है. इसके कारण QR Code को घुमाकर, तिरछा रखकर या अलग-अलग रोशनी में भी आसानी से स्कैन किया जा सकता है. यही टेक्नोलॉजी तेज स्कैनिंग, कम गलती और बेहतर यूजर एक्सपीरिएंस सुनिश्चित करती है.
जानकारी के लिए बता दें कि तीन Finder Patterns वाला डिजाइन QR Code को बेहद भरोसेमंद बनाता है. इसके कारण QR Code को घुमाकर, तिरछा रखकर या अलग-अलग रोशनी में भी आसानी से स्कैन किया जा सकता है. यही टेक्नोलॉजी तेज स्कैनिंग, कम गलती और बेहतर यूजर एक्सपीरिएंस सुनिश्चित करती है.
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QR Code का डिजाइन देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी इंजीनियरिंग और स्मार्ट एल्गोरिदम काम करते हैं. तीन कोनों में बने बड़े बॉक्स स्कैनर को दिशा पहचानने में मदद करते हैं, जबकि चौथा कोना जानबूझकर खाली रखा जाता है ताकि स्कैनिंग तेज और सटीक बनी रहे. अगली बार जब भी आप किसी QR Code को स्कैन करें, तो उसके इस अनोखे डिजाइन के पीछे छिपी शानदार तकनीक को जरूर याद करें.
QR Code का डिजाइन देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी इंजीनियरिंग और स्मार्ट एल्गोरिदम काम करते हैं. तीन कोनों में बने बड़े बॉक्स स्कैनर को दिशा पहचानने में मदद करते हैं, जबकि चौथा कोना जानबूझकर खाली रखा जाता है ताकि स्कैनिंग तेज और सटीक बनी रहे. अगली बार जब भी आप किसी QR Code को स्कैन करें, तो उसके इस अनोखे डिजाइन के पीछे छिपी शानदार तकनीक को जरूर याद करें.
Published at : 21 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
QR CODE TECH NEWS HINDI

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