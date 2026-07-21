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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमोबाइल यूजर्स सावधान! लगातार स्क्रॉलिंग से बढ़ सकती है ये समस्या, जानिए कैसे करें बचाव?

मोबाइल यूजर्स सावधान! लगातार स्क्रॉलिंग से बढ़ सकती है ये समस्या, जानिए कैसे करें बचाव?

Tech Tips: स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय अंगूठा लगातार एक ही तरह की हरकत करता रहता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 21 Jul 2026 04:39 AM (IST)
Tech Tips: स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय अंगूठा लगातार एक ही तरह की हरकत करता रहता है.

स्मार्टफोन आज लोगों की जरूरत बन चुका है. आज बच्चों में भी स्मार्टफोन का काफी क्रेज देखने को मिलता है. ऐसे में कुछ लोग फोन चलाने के इतने आदि हो चुके हैं कि हमेशा उनके हाथों में स्मार्टफोन दिख जाता है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो या रील्स का ट्रेंड काफी चल रहा है जिससे लोग कई घंटों तक रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं. लेकिन ऐसा लंबे समय तक करने से आपको थंब पेन की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं कि कैसे करें इसका बचाव?

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय अंगूठा लगातार एक ही तरह की हरकत करता रहता है. बार-बार स्क्रॉलिंग, टाइपिंग और बड़े स्क्रीन वाले फोन को एक हाथ से पकड़कर चलाने से अंगूठे के जोड़ और टेंडन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. लंबे समय तक ऐसा करने से दर्द, जकड़न और थकान महसूस होने लगती है. कुछ मामलों में ये समस्या टेंडन में सूजन का रूप भी ले सकती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय अंगूठा लगातार एक ही तरह की हरकत करता रहता है. बार-बार स्क्रॉलिंग, टाइपिंग और बड़े स्क्रीन वाले फोन को एक हाथ से पकड़कर चलाने से अंगूठे के जोड़ और टेंडन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. लंबे समय तक ऐसा करने से दर्द, जकड़न और थकान महसूस होने लगती है. कुछ मामलों में ये समस्या टेंडन में सूजन का रूप भी ले सकती है.
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अब आपको भी फोन इस्तेमाल करते समय या उसके बाद अंगूठे में दर्द, सूजन, अकड़न या क्लिक जैसी आवाज महसूस हो रही है तो ये Thumb Pain का सिग्नल हो सकता है. इसके अलावा किसी चीज को पकड़ने में कमजोरी महसूस होना या अंगूठे को मोड़ने में तकलीफ होना भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में फोन का इस्तेमाल कुछ समय के लिए कम करना बेहतर होता है.
अब आपको भी फोन इस्तेमाल करते समय या उसके बाद अंगूठे में दर्द, सूजन, अकड़न या क्लिक जैसी आवाज महसूस हो रही है तो ये Thumb Pain का सिग्नल हो सकता है. इसके अलावा किसी चीज को पकड़ने में कमजोरी महसूस होना या अंगूठे को मोड़ने में तकलीफ होना भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में फोन का इस्तेमाल कुछ समय के लिए कम करना बेहतर होता है.
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बता दें कि अगर आप रोज कई घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर इस समस्या से बच सकते हैं. हर 20 से 30 मिनट में कुछ मिनट का ब्रेक लेना जरूरी होता है. इसके अलावा दोनों हाथों से फोन पकड़कर इस्तेमाल करें ताकि एक अंगूठे पर ज्यादा दबाव न पड़े. साथ ही जरूरत होने पर वॉइस टाइपिंग या स्टाइलस का इस्तेमाल करें. लंबे समय तक लगातार चैटिंग या गेमिंग करने से बचें. स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए सिर्फ अंगूठे पर निर्भर न रहें.
बता दें कि अगर आप रोज कई घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर इस समस्या से बच सकते हैं. हर 20 से 30 मिनट में कुछ मिनट का ब्रेक लेना जरूरी होता है. इसके अलावा दोनों हाथों से फोन पकड़कर इस्तेमाल करें ताकि एक अंगूठे पर ज्यादा दबाव न पड़े. साथ ही जरूरत होने पर वॉइस टाइपिंग या स्टाइलस का इस्तेमाल करें. लंबे समय तक लगातार चैटिंग या गेमिंग करने से बचें. स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए सिर्फ अंगूठे पर निर्भर न रहें.
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इसके अलावा अंगूठे और कलाई की हल्की स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है. अंगूठे को धीरे-धीरे आगे-पीछे और गोल घुमाएं.
इसके अलावा अंगूठे और कलाई की हल्की स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है. अंगूठे को धीरे-धीरे आगे-पीछे और गोल घुमाएं.
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हथेली को खोलकर उंगलियों को फैलाएं और कुछ सेकंड तक उसी स्थिति में रखें. दिन में 2 से 3 बार ऐसी एक्सरसाइज करने से दर्द और अकड़न कम करने में मदद मिल सकती है.
हथेली को खोलकर उंगलियों को फैलाएं और कुछ सेकंड तक उसी स्थिति में रखें. दिन में 2 से 3 बार ऐसी एक्सरसाइज करने से दर्द और अकड़न कम करने में मदद मिल सकती है.
Published at : 21 Jul 2026 04:39 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI

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