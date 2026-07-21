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मोबाइल यूजर्स सावधान! लगातार स्क्रॉलिंग से बढ़ सकती है ये समस्या, जानिए कैसे करें बचाव?
Tech Tips: स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय अंगूठा लगातार एक ही तरह की हरकत करता रहता है.
स्मार्टफोन आज लोगों की जरूरत बन चुका है. आज बच्चों में भी स्मार्टफोन का काफी क्रेज देखने को मिलता है. ऐसे में कुछ लोग फोन चलाने के इतने आदि हो चुके हैं कि हमेशा उनके हाथों में स्मार्टफोन दिख जाता है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो या रील्स का ट्रेंड काफी चल रहा है जिससे लोग कई घंटों तक रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं. लेकिन ऐसा लंबे समय तक करने से आपको थंब पेन की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं कि कैसे करें इसका बचाव?
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Published at : 21 Jul 2026 04:39 AM (IST)
Tags :Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI
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