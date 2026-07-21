मोबाइल यूजर्स सावधान! लगातार स्क्रॉलिंग से बढ़ सकती है ये समस्या, जानिए कैसे करें बचाव?

बता दें कि अगर आप रोज कई घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर इस समस्या से बच सकते हैं. हर 20 से 30 मिनट में कुछ मिनट का ब्रेक लेना जरूरी होता है. इसके अलावा दोनों हाथों से फोन पकड़कर इस्तेमाल करें ताकि एक अंगूठे पर ज्यादा दबाव न पड़े. साथ ही जरूरत होने पर वॉइस टाइपिंग या स्टाइलस का इस्तेमाल करें. लंबे समय तक लगातार चैटिंग या गेमिंग करने से बचें. स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए सिर्फ अंगूठे पर निर्भर न रहें.