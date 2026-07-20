Location Sharing ON रखते हैं? आपकी हर मूवमेंट पर हो सकती है नजर, जानिए 5 बड़े खतरे

आपकी बता दें कि अगर आप भी ऐसे खतरों से बचना चाहते हैं तो Location Sharing केवल जरूरत पड़ने पर ही ON करें. ऐप्स को While Using the App जैसी सीमित लोकेशन परमिशन दें. समय-समय पर फोन की App Permissions को चेक करते रहें. जिन ऐप्स को लोकेशन की जरूरत नहीं है उनकी परमिशन हटा दें. केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही Live Location साझा करें.