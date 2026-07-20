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Location Sharing ON रखते हैं? आपकी हर मूवमेंट पर हो सकती है नजर, जानिए 5 बड़े खतरे
Tech Tips: कई कंपनियां आपकी लोकेशन का इस्तेमाल ये जानने के लिए करती हैं कि आप किन जगहों पर जाते हैं और किस तरह की चीजों में इंट्रेस्ट रखते हैं.
आज कल स्मार्टफोन में लोग लोकेशन शेयरिंग का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. अपनी करंट लोकेशन से लेकर लाइव लोकेशन भेजने तक के लिए लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर ये फीचर हर समय चालू रहता है तो आपकी प्राइवेसी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है. कई ऐप्स और सर्विस आपकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती हैं जिससे आपकी डेली एक्टिविटी का पता लगता है. आपको बता दें कि लोकेशन शेयरिंग से कई खतरे भी होते हैं. आइए जानते हैं Location Sharing हमेशा ON रखने के 5 बड़े जोखिम जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए.
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Published at : 20 Jul 2026 03:50 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion