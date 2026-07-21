धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

अजय देवगन स्टारर 'धमाल 4' देश और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. हालांकि इसकी कमाई में दूसरे हफ्ते में मंदी भी देखी जा रही है लेकिन ये फिर भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है और हर दिन करोड़ों बटोर रही है.

वहीं वर्ल्डवाइड ये शाहिद कपूर की हालिया रिलीज फिल्म को मात देकर साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर गई है. चलिए यहां जानते हैं 'धमाल 4' ने रिलीज के 11 दिनों में दुनियाभर में कितनी कमाई की है?

'धमाल 4' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्र कुमार निर्देशित 'धमाल 4' ने अपनी रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 8 हजार 892 शो में 3.25 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 152.20 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 127.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'धमाल 4' ने 11वें दिन वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई?

वहीं ओवरसीज की बात करें तो इस फिल्म ने विदेशी मार्केट में भी अच्छी कमाई की है. हालांकि दूसरे मंडे इसके कलेक्शन में गिरावट भी देखी गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धमाल 4' ने रिलीज के 11वें दिन विदेशों में 0.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे विदेश में इस फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 22.00 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 174.20 करोड़ हो गया है.

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'धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड बनाया ये रिकॉर्ड

'धमाल 4' ने इस साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इसने शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की रोमांटिक कॉमेडी 'कॉकटेल 2' के 166.19 करोड़ रुपये की दुनियाभर में ग्रॉस कमाई को मात दी है.

ये हैं साल की वर्ल्डवाइड टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

धुरंधर 2- 1850.85 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2- 485.3 करोड़ रुपये

भूत बंगला – 292.64 करोड़ रुपये

वेलकम टू द जंगल – 194.97 करोड़ रुपये

धमाल 4 – 174.20 करोड़ रुपये

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