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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना

'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला. असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के सोमवार (20 जुलाई) को हुए संसद मार्च के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला. पुलिस के लाठीचार्ज और छात्रों को पीटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हें लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सुप्रीमो और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

ओवैसी ने मंगलवार (21 जुलाई) को मीडिया से बात करते हुए संसद मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह लाल किले में किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थीं. ओवैसी ने खासकर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो शायद अब आप लोग भूल रहे हैं. उन वीडियो को अब जनता को फिर से दिखाना चाहिए. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर लाइब्रेरी और कैंटीन में छात्रों को मारा गया. उन्होंने बताया कि इस दौरान एक लड़के की आंख की रोशनी चली गई. 

नड्डा की सीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात पर क्या कहा
जेपी नड्डा की सोमवार को सीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात को लेकर भी ओवैसी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब इतने हफ्तों से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो सरकार ने कल ही क्यों बातचीत की. सरकार को पहले ही उन छात्रों से बातचीत करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि इस दौरान पूरी तरह से मिस मैनेजमेंट देखने को मिला. 

ओवैसी ने आगे कहा कि कल शाम की घटना के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन्हें कोई भी समझदार इंसान देखकर समझ जाएगा कि किस तरह से मारपीट की गई. उन्होंने आगे कहा कि सांसद चंद्रशेखर से भी वो मिलकर आए हैं, जो वहां छात्रों के साथ धरने पर बैठे हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Parliament CJP
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