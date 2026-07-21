कॉकरोच जनता पार्टी के सोमवार (20 जुलाई) को हुए संसद मार्च के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला. पुलिस के लाठीचार्ज और छात्रों को पीटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हें लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सुप्रीमो और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

ओवैसी ने मंगलवार (21 जुलाई) को मीडिया से बात करते हुए संसद मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह लाल किले में किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थीं. ओवैसी ने खासकर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो शायद अब आप लोग भूल रहे हैं. उन वीडियो को अब जनता को फिर से दिखाना चाहिए. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर लाइब्रेरी और कैंटीन में छात्रों को मारा गया. उन्होंने बताया कि इस दौरान एक लड़के की आंख की रोशनी चली गई.

Jantar Mantar पर Protest कर रहे Students के साथ मारपीट और बदसलूकी करना पूरी तरह गलत है। यह सरकार की बड़ी नाकामी है।

Video Credit: PTI pic.twitter.com/fwBvxW5xFn — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 21, 2026

नड्डा की सीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात पर क्या कहा

जेपी नड्डा की सोमवार को सीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात को लेकर भी ओवैसी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब इतने हफ्तों से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो सरकार ने कल ही क्यों बातचीत की. सरकार को पहले ही उन छात्रों से बातचीत करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि इस दौरान पूरी तरह से मिस मैनेजमेंट देखने को मिला.

ओवैसी ने आगे कहा कि कल शाम की घटना के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन्हें कोई भी समझदार इंसान देखकर समझ जाएगा कि किस तरह से मारपीट की गई. उन्होंने आगे कहा कि सांसद चंद्रशेखर से भी वो मिलकर आए हैं, जो वहां छात्रों के साथ धरने पर बैठे हैं.

ये भी पढ़ें

'यह सरकार भारत के युवाओं और किसानों...', पुलिस के बैरिकेड्स लगाने पर भड़के पवन खेड़ा, जानें क्या कहा