हर Android यूजर को पता होनी चाहिए ये Home Screen Tricks! पहले से तेज हो जाएगा काम करने का तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ज़रूरी ऐप्स पहली स्क्रीन पर रखें, होम स्क्रीन साफ और प्रबंधित रखें।

Tech Tips: स्मार्टफोन आज के समय में ज्यादातर लोगों के हाथों तक पहुंच चुका है. लोग अपने जरूरी से जरूरी काम भी स्मार्टफोन की मदद से कर लेते हैं. दरअसल, स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसके होम स्क्रीन का होता है जहां पर कई सारे ऐप्स आईकन मौजूद होते हैं. लेकिन आज भी कई लोगों को होम स्क्रीन के ये कमाल के ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता है जो यूजर के काम करने के एक्सपीरिएंट को और बेहतर बना सकते हैं.

Gesture और Shortcut का करें इस्तेमाल

कई Android स्मार्टफोन होम स्क्रीन पर Gesture और Shortcut का ऑप्शन यूजर्स को देते हैं. जैसे स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करके App Drawer खोलना, किसी ऐप को लंबे समय तक दबाकर उसके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना या डबल टैप से स्क्रीन लॉक करना. इन फीचर्स का इस्तेमाल करने से आपका काम पहले से ज्यादा तेजी से पूरा होता है और स्मार्टफोन चलाने का एक्सपीरिएंस भी बेहतर होता है.

Widgets का स्मार्ट तरीके से करें इस्तेमाल

आपको बता दें कि Android में Widgets सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फीचर्स में से एक माना जाता है. आप होम स्क्रीन पर Weather, Calendar, Clock, Notes, Battery या To-Do List जैसे Widgets जोड़ सकते हैं. इससे बार-बार ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और जरूरी जानकारी एक नजर में दिखाई देती है.

Apps को Folder में सेट करें

बता दें कि अगर आपके फोन में बहुत सारे ऐप्स हैं तो उन्हें अलग-अलग फोल्डर में रखें. उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर, बैंकिंग ऐप्स को दूसरे और मनोरंजन से जुड़े ऐप्स को तीसरे फोल्डर में रखें. इससे होम स्क्रीन पहले से ज्यादा अच्छी दिखती है और किसी भी ऐप को सर्च करने की भी जरूरत नहीं होती है.

पहली स्क्रीन पर रखें जरूरी Apps

जानकारी के मुताबिक, होम स्क्रीन पर केवल उन्हीं ऐप्स को रखें जिनका आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं जैसे Phone, WhatsApp, Camera, Gmail, Maps और Browser. बाकी कम इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को App Drawer में रख सकते हैं. इससे होम स्क्रीन साफ-सुथरी रहेगी और जरूरी ऐप्स तुरंत मिल जाएंगे.

Home Screen को रखें मैनेज्ड

अक्सर नए ऐप इंस्टॉल होने के बाद उनके आइकन अपने-आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं जिससे स्क्रीन बिखरी हुई लगने लगती है. इसीलिए ऐसी सेटिंग को हमेशा बंद रखना चाहिए और समय-समय पर बेकार के और कम इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट को हटाते रहना चाहिए.

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