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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या है 38% Rule? इस एक ट्रिक से घर बैठे मिलेगा थिएटर जैसा Audio Experience

क्या है 38% Rule? इस एक ट्रिक से घर बैठे मिलेगा थिएटर जैसा Audio Experience

Tech Tips: 38% Rule ऑडियो एक्सपीरिएंट को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 19 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tech Tips: 38% Rule ऑडियो एक्सपीरिएंट को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

आजकल लोग साउंड सिस्टम पर भी दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं. लोगों को बेहतर साउंड क्वालिटी वाले डिवाइस ज्यादा पसंद आते हैं. लेकिन अक्सर महंगे या कम बजट की वजह से लोग ऐसे ऑडियो डिवाइस नहीं खरीद पाते हैं. इसके अलावा कई बार लोग अपने घरों में महंगे स्पीकर लगाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं मिलती है. बता दें कि इसकी असली वजह स्पीकर्स की नहीं होती है बल्कि वजह है डिवाइस की जगह. आइए जानते हैं कि बेहतर ऑडियो क्वालिटी पाने का क्या है ये नया नियम.

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आपको बता दें कि 38% Rule ऑडियो एक्सपीरिएंट को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. इस नियम के अनुसार, अगर आप किसी कमरे में स्पीकर्स या होम थिएटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बैठने की जगह कमरे की लंबाई के लगभग 38% हिस्से पर होनी चाहिए.
आपको बता दें कि 38% Rule ऑडियो एक्सपीरिएंट को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. इस नियम के अनुसार, अगर आप किसी कमरे में स्पीकर्स या होम थिएटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बैठने की जगह कमरे की लंबाई के लगभग 38% हिस्से पर होनी चाहिए.
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जैसे अगर आपके कमरे की लंबाई 5 मीटर है तो आपको सामने वाली दीवार से लगभग 1.9 मीटर की दूरी पर बैठना चाहिए. इस पोजिशन पर बैठने से साउंड वेव्स ज्यादा बैलेंस्ड तरीके से आपके कानों तक पहुंचती हैं जिससे ऑडियो का एक्सपीरिएंस काफी बेहतर हो जाता है.
जैसे अगर आपके कमरे की लंबाई 5 मीटर है तो आपको सामने वाली दीवार से लगभग 1.9 मीटर की दूरी पर बैठना चाहिए. इस पोजिशन पर बैठने से साउंड वेव्स ज्यादा बैलेंस्ड तरीके से आपके कानों तक पहुंचती हैं जिससे ऑडियो का एक्सपीरिएंस काफी बेहतर हो जाता है.
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38% Rule को फॉलो करके के कई सारे फायदे भी होते हैं. इससे आपको ज्यादा बैलेंस्ड Bass मिलता है. इसके अलावा Echo और बाहरी आवाजें कम महसूस होती हैं. Dialogues ज्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं. Music में हर इंस्ट्रूमेंट की डिटेल बेहतर महसूस होती है. Surround Sound का एक्सपीरिएंस ज्यादा रियल लगता है.
38% Rule को फॉलो करके के कई सारे फायदे भी होते हैं. इससे आपको ज्यादा बैलेंस्ड Bass मिलता है. इसके अलावा Echo और बाहरी आवाजें कम महसूस होती हैं. Dialogues ज्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं. Music में हर इंस्ट्रूमेंट की डिटेल बेहतर महसूस होती है. Surround Sound का एक्सपीरिएंस ज्यादा रियल लगता है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेहतर ऑडियो के लिए सिर्फ जगह बदलने से ही नहीं होता है बल्कि इसके लिए कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होता है. स्पीकर्स को दीवार से थोड़ा दूर रखें. Left और Right स्पीकर्स के बीच बराबर दूरी रखें. स्पीकर्स को सुनने वाले की ओर हल्का-सा एंगल दें. कमरे में जरूरत से ज्यादा खाली दीवारें या कांच होने पर पर्दे या कार्पेट का इस्तेमाल करें जिससे आवाज कम गूंजे.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेहतर ऑडियो के लिए सिर्फ जगह बदलने से ही नहीं होता है बल्कि इसके लिए कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होता है. स्पीकर्स को दीवार से थोड़ा दूर रखें. Left और Right स्पीकर्स के बीच बराबर दूरी रखें. स्पीकर्स को सुनने वाले की ओर हल्का-सा एंगल दें. कमरे में जरूरत से ज्यादा खाली दीवारें या कांच होने पर पर्दे या कार्पेट का इस्तेमाल करें जिससे आवाज कम गूंजे.
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आपको बता दें कि ये कोई सख्त नियम नहीं बल्कि एक शुरुआती गाइडलाइन है. हर कमरे का आकार, फर्नीचर, दीवारों का डिजाइन और इस्तेमाल की गई कंटेंट अलग होती है. इसलिए 38% Rule को आधार मानकर आप अपनी सीट या स्पीकर्स की पोजिशन में थोड़ा बदलाव करके सबसे बेहतर साउंड खोज सकते हैं.
आपको बता दें कि ये कोई सख्त नियम नहीं बल्कि एक शुरुआती गाइडलाइन है. हर कमरे का आकार, फर्नीचर, दीवारों का डिजाइन और इस्तेमाल की गई कंटेंट अलग होती है. इसलिए 38% Rule को आधार मानकर आप अपनी सीट या स्पीकर्स की पोजिशन में थोड़ा बदलाव करके सबसे बेहतर साउंड खोज सकते हैं.
Published at : 19 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Sound TECH NEWS HINDI

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