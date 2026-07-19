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क्या है 38% Rule? इस एक ट्रिक से घर बैठे मिलेगा थिएटर जैसा Audio Experience
Tech Tips: 38% Rule ऑडियो एक्सपीरिएंट को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
आजकल लोग साउंड सिस्टम पर भी दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं. लोगों को बेहतर साउंड क्वालिटी वाले डिवाइस ज्यादा पसंद आते हैं. लेकिन अक्सर महंगे या कम बजट की वजह से लोग ऐसे ऑडियो डिवाइस नहीं खरीद पाते हैं. इसके अलावा कई बार लोग अपने घरों में महंगे स्पीकर लगाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं मिलती है. बता दें कि इसकी असली वजह स्पीकर्स की नहीं होती है बल्कि वजह है डिवाइस की जगह. आइए जानते हैं कि बेहतर ऑडियो क्वालिटी पाने का क्या है ये नया नियम.
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Published at : 19 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :Tech Tips Sound TECH NEWS HINDI
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