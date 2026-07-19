क्या है 38% Rule? इस एक ट्रिक से घर बैठे मिलेगा थिएटर जैसा Audio Experience

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेहतर ऑडियो के लिए सिर्फ जगह बदलने से ही नहीं होता है बल्कि इसके लिए कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होता है. स्पीकर्स को दीवार से थोड़ा दूर रखें. Left और Right स्पीकर्स के बीच बराबर दूरी रखें. स्पीकर्स को सुनने वाले की ओर हल्का-सा एंगल दें. कमरे में जरूरत से ज्यादा खाली दीवारें या कांच होने पर पर्दे या कार्पेट का इस्तेमाल करें जिससे आवाज कम गूंजे.