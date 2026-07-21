सरकार से फिर बात करने जाएंगे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अब हम नहीं उनको यहां आना होगा

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने पार्टी की मांगें दोहराते हुए कहा है कि वह अब सरकार से मिलने नहीं जाएंगे.उन्होंने कहा कि अब सरकार को जंतर मंतर आना होगा. दीपके ने कहा कि पार्टी की मांगों में कोई बदलाव नहीं होगा.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारी मांगें वही हैं: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, पीड़ितों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा, और सोनम वांगचुक व सभी प्रदर्शनकारियों की तुरंत रिहाई. मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन हम न सिर्फ़ इसे लड़ेंगे, बल्कि जीतेंगे भी.

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जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सरकार से फिर बातचीत करेंगे, तो दीपके ने कहा, अगर सरकार को फिर से बात करनी है तो उन्हें यहां (जंतर-मंतर) आना होगा, अब हम उनके पास नहीं जाएंगे.

यह पूछे जाने पर कि क्या सोनम वांगचुक दोबारा से जंतर मंतर आएंगे दीपके ने कहा कि हम कोशिश कर रह हैं कि वह यहां आएं.

इन सबके बीच नयी दिल्ली नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.

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