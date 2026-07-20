एक्सप्लोरर
iPhone Vs Samsung! कौन-सा फोन बेचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा? सच जानकर रह जाएंगे हैरान
iPhone Vs Samsung: Apple के iPhone आमतौर पर अपनी कीमत लंबे समय तक बनाए रखते हैं.
अक्सर देखा गया है कि लोग जब नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बनाते हैं तो वो अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि iPhone और Samsung में से कौन-सा फोन बेचने पर ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू मिलती है? आइए जानते हैं क्या है पूरा हिसाब-किताब.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 20 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :IPhone Samsung IPhone TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone Vs Samsung! कौन-सा फोन बेचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा? सच जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
7 Photos
कैमरे के सामने रहेंगे फिर भी नहीं होगी पहचान, ये कपड़े पहनकर AI को भी दे देंगे चकमा!
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Location Sharing ON रखते हैं? आपकी हर मूवमेंट पर हो सकती है नजर, जानिए 5 बड़े खतरे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
घर पर Solar Panel लगवाने से पहले जान लें ये 5 बड़े नुकसान! वरना बाद में हो सकता है भारी पछतावा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कहीं Google AI तो नहीं पढ़ रहा आपके निजी ईमेल? इन तरीकों से बनी रहेगी आपकी प्राइवेसी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp iPhone यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! कॉल के दौरान अब एक टैप में बदल सकेंगे Mic Mode
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
आपके Power Bank में जरूर होने चाहिए ये 4 सेफ्टी फीचर्स! एक छोटी गलती बना सकती है बड़ा खतरा
टेक्नोलॉजी
50,000 से भी ज्यादा की छूट! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आ गया सबसे बड़ा डिस्काउंट
टेक्नोलॉजी
खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस
टेक्नोलॉजी
DSLR खरीदने से पहले रुकिए! Mirrorless Camera के ये 5 बड़े फायदे जानकर बदल जाएगा आपका फैसला
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone Vs Samsung! कौन-सा फोन बेचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा? सच जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
7 Photos
कैमरे के सामने रहेंगे फिर भी नहीं होगी पहचान, ये कपड़े पहनकर AI को भी दे देंगे चकमा!
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion