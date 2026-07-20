INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone Vs Samsung! कौन-सा फोन बेचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

iPhone Vs Samsung! कौन-सा फोन बेचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

iPhone Vs Samsung: Apple के iPhone आमतौर पर अपनी कीमत लंबे समय तक बनाए रखते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 20 Jul 2026 07:24 PM (IST)
iPhone Vs Samsung: Apple के iPhone आमतौर पर अपनी कीमत लंबे समय तक बनाए रखते हैं.

अक्सर देखा गया है कि लोग जब नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बनाते हैं तो वो अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि iPhone और Samsung में से कौन-सा फोन बेचने पर ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू मिलती है? आइए जानते हैं क्या है पूरा हिसाब-किताब.

1/6
जानकारी के अनुसार, Apple के iPhone आमतौर पर अपनी कीमत लंबे समय तक बनाए रखते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी का मजबूत ब्रांड, लंबे समय तक मिलने वाले iOS अपडेट और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है. तीन-चार साल पुराने iPhone भी सेकेंड-हैंड मार्केट में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं.
जानकारी के अनुसार, Apple के iPhone आमतौर पर अपनी कीमत लंबे समय तक बनाए रखते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी का मजबूत ब्रांड, लंबे समय तक मिलने वाले iOS अपडेट और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है. तीन-चार साल पुराने iPhone भी सेकेंड-हैंड मार्केट में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं.
2/6
इसके अलावा iPhone की मांग हमेशा बनी रहती है. कई लोग नया iPhone बजट की वजह से नहीं खरीद पाते हैं इसीलिए वो पुराना आईफोन भी कम कीमत में खरीद लेते हैं. इसीलिए आईफोन की रिसेल वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है.
इसके अलावा iPhone की मांग हमेशा बनी रहती है. कई लोग नया iPhone बजट की वजह से नहीं खरीद पाते हैं इसीलिए वो पुराना आईफोन भी कम कीमत में खरीद लेते हैं. इसीलिए आईफोन की रिसेल वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है.
3/6
अब बता दें कि Samsung हर साल अलग-अलग कीमतों और कैटेगरी में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन लॉन्च करता है. नए मॉडल आने के बाद पुराने मॉडल की कीमत तेजी से कम हो जाती है. हालांकि Samsung के फ्लैगशिप Galaxy S और Galaxy Z सीरीज के फोन की अच्छी रिसेल वैल्यू मिल जाती है लेकिन मिड-रेंज और बजट Galaxy A या M सीरीज के फोन की एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा नहीं होती है.
अब बता दें कि Samsung हर साल अलग-अलग कीमतों और कैटेगरी में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन लॉन्च करता है. नए मॉडल आने के बाद पुराने मॉडल की कीमत तेजी से कम हो जाती है. हालांकि Samsung के फ्लैगशिप Galaxy S और Galaxy Z सीरीज के फोन की अच्छी रिसेल वैल्यू मिल जाती है लेकिन मिड-रेंज और बजट Galaxy A या M सीरीज के फोन की एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा नहीं होती है.
4/6
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन की रीसेल कीमत केवल ब्रांड से तय नहीं होती. कई दूसरी चीजें भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं. इसमें फोन की फिजिकल कंडीशन, बैटरी की हेल्थ, स्टोरेज वेरिएंट ओरिजिनल बॉक्स और एक्सेसरीज और वारंटी की स्थिति भी फोन की रिसेल वैल्यू तय करने में मदद करता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन की रीसेल कीमत केवल ब्रांड से तय नहीं होती. कई दूसरी चीजें भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं. इसमें फोन की फिजिकल कंडीशन, बैटरी की हेल्थ, स्टोरेज वेरिएंट ओरिजिनल बॉक्स और एक्सेसरीज और वारंटी की स्थिति भी फोन की रिसेल वैल्यू तय करने में मदद करता है.
5/6
बता दें कि अगर आपने Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल खरीदा है और एक-दो साल के अंदर बेचने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद ज्यादातर मामलों में iPhone की तुलना में Samsung की रीसेल वैल्यू कम रहती है.
बता दें कि अगर आपने Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल खरीदा है और एक-दो साल के अंदर बेचने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद ज्यादातर मामलों में iPhone की तुलना में Samsung की रीसेल वैल्यू कम रहती है.
6/6
अगर आप भी पुराना फोन बेचते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. फोन बेचने से पहले अपने सभी डेटा का बैकअप लें और फैक्ट्री रीसेट जरूर करें. साथ ही फोन को अच्छी तरह साफ करें, ओरिजिनल चार्जर और बॉक्स साथ रखें. इससे खरीदार का भरोसा बढ़ता है और बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.
अगर आप भी पुराना फोन बेचते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. फोन बेचने से पहले अपने सभी डेटा का बैकअप लें और फैक्ट्री रीसेट जरूर करें. साथ ही फोन को अच्छी तरह साफ करें, ओरिजिनल चार्जर और बॉक्स साथ रखें. इससे खरीदार का भरोसा बढ़ता है और बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.
Published at : 20 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
IPhone Samsung IPhone   TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
आपके Power Bank में जरूर होने चाहिए ये 4 सेफ्टी फीचर्स! एक छोटी गलती बना सकती है बड़ा खतरा
आपके Power Bank में जरूर होने चाहिए ये 4 सेफ्टी फीचर्स! एक छोटी गलती बना सकती है बड़ा खतरा
टेक्नोलॉजी
50,000 से भी ज्यादा की छूट! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आ गया सबसे बड़ा डिस्काउंट
50,000 से भी ज्यादा की छूट! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आ गया सबसे बड़ा डिस्काउंट
टेक्नोलॉजी
खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस
खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस
टेक्नोलॉजी
DSLR खरीदने से पहले रुकिए! Mirrorless Camera के ये 5 बड़े फायदे जानकर बदल जाएगा आपका फैसला
DSLR खरीदने से पहले रुकिए! Mirrorless Camera के ये 5 बड़े फायदे जानकर बदल जाएगा आपका फैसला
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
क्रिकेट
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
इंडिया
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
फ़ुटबॉल
वो खौफनाक मंजर, तस्करों ने गर्भवती को तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा; स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी रुला देगी
तस्करों ने गर्भवती को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा, स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी
इंडिया
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget