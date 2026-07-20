iPhone Vs Samsung! कौन-सा फोन बेचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

अब बता दें कि Samsung हर साल अलग-अलग कीमतों और कैटेगरी में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन लॉन्च करता है. नए मॉडल आने के बाद पुराने मॉडल की कीमत तेजी से कम हो जाती है. हालांकि Samsung के फ्लैगशिप Galaxy S और Galaxy Z सीरीज के फोन की अच्छी रिसेल वैल्यू मिल जाती है लेकिन मिड-रेंज और बजट Galaxy A या M सीरीज के फोन की एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा नहीं होती है.