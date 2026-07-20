संसद मार्च को दिल्ली पुलिस से मिली परमिशन? वांगचुक-दीपके की अपील पर जंतर-मंतर पहुंचे हजारों लोग

CJP Parliament March LIVE: संसद मार्च को दिल्ली पुलिस से मिली परमिशन? सोनम वांगचुक-अभिजीत दीपके की अपील पर जंतर-मंतर पहुंचे हजारों लोग
CJP Parliament March July 20 LIVE: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि अगर नेता उनसे मिलकर कहते हैं कि संसद में शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा तो वह भूख हड़ताल खत्म कर देंगे.
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की रातभर धरना स्थल पर डटे रहने की अपील के बाद रविवार को बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर पहुंचे. 'संसद चलो' मार्च से पहले वहां बैनर लगाए गए और प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की.
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने घोषणा की कि अगर नेता सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संसद के मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा तो वह आज अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे.
जंतर-मंतर पहुंचे 20 हजार लोग: CJP
CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि निर्धारित प्रदर्शन से पहले ही 'जंतर-मंतर और उसके आसपास करीब 20 हजार लोग' मौजूद थे. उन्होंने पोस्ट कर कहा, 'जंतर-मंतर और उसके आसपास 20 हजार लोग हैं और अभी 20 जुलाई की तारीख आई नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान-अब जवाबदेही तय होने का समय आ गया है.'
TMC, CPI, AAP का CJP को समर्थन
प्रदर्शन को कई नेताओं और अन्य हस्तियों का भी समर्थन मिला. अभिनेत्री शबाना आजमी और अभिनेता प्रकाश राज ने जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन के प्रति एकजुटता जताई. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की नेता वृंदा करात तथा आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और गोपाल राय ने भी आंदोलन का समर्थन किया. भारद्वाज ने कहा, '20 जुलाई ऐतिहासिक दिन होगा. केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा.'
गोपाल राय ने वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से जबरन ले जाए जाने की निंदा की और समर्थकों से सोमवार के मार्च को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की. शबाना आजमी ने सभा को संबोधित करते हुए वांगचुक और CJP के प्रति अपना समर्थन दोहराया. उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का आग्रह किया है.
अभिजीत दीपके ने जारी किया वीडियो
प्रकाश राज ने 'जय भीम' के नारे लगाए और कहा कि वह सोमवार के मार्च में शामिल होने से पहले रातभर प्रदर्शन स्थल पर रहेंगे. दीपके ने एक वीडियो संदेश में समर्थकों से रातभर जंतर-मंतर पर रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद तक मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है. उन्होंने कहा, 'हमारा प्रदर्शन जारी है. कृपया बड़ी संख्या में यहां आएं और पूरी रात यहीं रहें. अगर आप नहीं आएंगे तो वे प्रदर्शन समाप्त कराने की कोशिश करेंगे.'
अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर सोनम सर: दीपके
दीपके ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा, 'हमारा प्रदर्शन और मार्च शांतिपूर्ण रहेगा. मैं सभी से नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करता हूं.' उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार तड़के पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल से ले जाए जाने के बावजूद वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सफदरजंग अस्पताल में जारी है. दीपके ने कहा, 'जैसा कि आपने देखा, वे सोनम सर को जबरन ले गए, लेकिन अस्पताल में भी उनका अनशन जारी है.'
CJP Parliament March LIVE: भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण- सीजेपी
कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राकां ने कहा कि कुछ लोग विरोध स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. इसलिए शांति बनाए रखें.जंतर-मंतर तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति पर हमें गर्व है. यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है - आइए सुनिश्चित करें कि कोई भी चीज़ इसे बाधित न करे.
So proud of anyone and everyone who has reached Jantar Mantar.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 20, 2026
We know some of you aren’t able to access the protest site, so please stay calm and stay peaceful.
This is a historic moment for India - let’s make sure nothing disrupts this.
CJP Parliament March LIVE: संसद मार्च को दिल्ली पुलिस से मिली अनुमति?
सीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च की अनुमति दिल्ली पुलिस से नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि इस मार्च के लिए ना तो अनुमति मांगी गई है और ना ही दी गई है. नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसके अनुसार, विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर सख्त रोक है, सिवाय जंतर-मंतर पर तय विरोध स्थल के, जहां पहले से अनुमति लेकर ऐसा किया जा सकता है.
PUBLIC ADVISORY— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 19, 2026
In view of reports of a proposed march to Parliament by CJP on 20.07.2026 (Monday), Delhi Police hereby categorically clarifies that no permission has been sought or granted for any such protest march/procession.
Prohibitory order under Section 163 BNSS…