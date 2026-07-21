ChatGPT की बादशाहत को खतरा! Gemini और Claude तेजी से बढ़ रहे आगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चैटजीपीटी का मार्केट शेयर पहली बार 50% से कम हुआ।

जेमिनी 27.7%, क्लॉड 10.3% मार्केट शेयर लेकर आगे बढ़े।

गूगल एकीकरण और क्लॉड की पहुँच ने वृद्धि को गति दी।

AI Chatbot Market Share: Gemini और Claude की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने ChatGPT की बादशाहत के लिए खतरा पैदा कर दिया है. 2022 में लॉन्च होने के बाद पहली बार चैटजीपीटी का मार्केट शेयर 50 प्रतिशत से कम हो गया है. यह दिखा रहा है कि कंपीटिशन बढ़ने के साथ ही चैटजीपीटी के लिए अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है. एक तरफ जहां चैटजीपीटी के यूज में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ गूगल जेमिनी और एंथ्रोपिक के क्लॉड चैटबॉट को यूज करने वाले बढ़े हैं.

18 महीनों से कम हो रहा है चैटजीपीटी का मार्केट शेयर

सेंसर टावर ने ट्रू ऑडियंस के आधार पर एआई चैटबॉट्स के मार्केट शेयर का पता लगाया है. ट्रू ऑडियंस का मतलब उन यूनिक यूजर्स से हैं, जो किसी महीने में मोबाइल और वेब दोनों पर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. इस हिसाब से चैटजीपीटी के पास अभी 46.4 प्रतिशत मार्केट शेयर है. दिसंबर, 2024 में 65.3 प्रतिशत मार्केट शेयर था, लेकिन कंपीटिशन बढ़ने के कारण यह कम होता गया. इस साल मार्च में यह 50 प्रतिशत से कम हुआ और मई आते-आते 46.3 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह दिखाता है कि चैटजीपीटी के लिए नए यूजर्स को जोड़ना लगातार मुश्किल होता जा रहा है.

तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जेमिनी और क्लॉड

चैटजीपीटी को टक्कर देने वाले गूगल जेमिनी और क्लॉड चैटबॉट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. जेमिनी की बात करें तो इसके पास 27.7 प्रतिशत और क्लॉड के पास 10.3 प्रतिशत मार्केट शेयर है. ये दोनों ही चैटबॉट चैटजीपीटी की तुलना में ज्यादा तेजी से नए यूजर जोड़ते जा रहे हैं. अगर इनकी ग्रोथ स्टोरी पर नजर डालें तो गूगल ने सर्च, एंड्रॉयड और वर्कस्पेस समेत हर जगह जेमिनी को इंटीग्रेट कर दिया है. अब लोगों को इसे यूज करने के लिए अलग से ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है. इसका असर नंबरों पर दिख रहा है. मई, 2026 में जेमिनी के मंथली एक्टिव यूजर 66.2 करोड़ हो गए थे. इसी तरह क्लॉड के मंथली एक्टिव यूजर्स केवल 24.5 करोड़ है, लेकिन इसे यूज करने के लिए पैसे देने वाले लोग ज्यादा हैं. क्लॉड में फ्री यूजर को पेड सब्सक्राइबर में बदलने की दर 13 प्रतिशत है, जो बाकी सारे चैटबॉट्स से अधिक है. इसी तरह API एक्सेस के मामले में भी क्लॉड बाकी सारी कंपनियों से कहीं आगे है. क्लॉड इस साल का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला चैटबॉट भी बना हुआ है.

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