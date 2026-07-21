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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT की बादशाहत को खतरा! Gemini और Claude तेजी से बढ़ रहे आगे

ChatGPT की बादशाहत को खतरा! Gemini और Claude तेजी से बढ़ रहे आगे

AI Chatbot Market Share: एआई चैटबॉट्स के बीच रेस लगातार कड़ी होती जा रही है. चैटजीपीटी का मार्केट शेयर 50 प्रतिशत से कम हो गया है, जबकि जेमिनी तेजी से ग्रो कर रहा है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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  • चैटजीपीटी का मार्केट शेयर पहली बार 50% से कम हुआ।
  • जेमिनी 27.7%, क्लॉड 10.3% मार्केट शेयर लेकर आगे बढ़े।
  • गूगल एकीकरण और क्लॉड की पहुँच ने वृद्धि को गति दी।

AI Chatbot Market Share: Gemini और Claude की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने ChatGPT की बादशाहत के लिए खतरा पैदा कर दिया है. 2022 में लॉन्च होने के बाद पहली बार चैटजीपीटी का मार्केट शेयर 50 प्रतिशत से कम हो गया है. यह दिखा रहा है कि कंपीटिशन बढ़ने के साथ ही चैटजीपीटी के लिए अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है. एक तरफ जहां चैटजीपीटी के यूज में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ गूगल जेमिनी और एंथ्रोपिक के क्लॉड चैटबॉट को यूज करने वाले बढ़े हैं.

18 महीनों से कम हो रहा है चैटजीपीटी का मार्केट शेयर

सेंसर टावर ने ट्रू ऑडियंस के आधार पर एआई चैटबॉट्स के मार्केट शेयर का पता लगाया है. ट्रू ऑडियंस का मतलब उन यूनिक यूजर्स से हैं, जो किसी महीने में मोबाइल और वेब दोनों पर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. इस हिसाब से चैटजीपीटी के पास अभी 46.4 प्रतिशत मार्केट शेयर है. दिसंबर, 2024 में 65.3 प्रतिशत मार्केट शेयर था, लेकिन कंपीटिशन बढ़ने के कारण यह कम होता गया. इस साल मार्च में यह 50 प्रतिशत से कम हुआ और मई आते-आते 46.3 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह दिखाता है कि चैटजीपीटी के लिए नए यूजर्स को जोड़ना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. 

तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जेमिनी और क्लॉड

चैटजीपीटी को टक्कर देने वाले गूगल जेमिनी और क्लॉड चैटबॉट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. जेमिनी की बात करें तो इसके पास 27.7 प्रतिशत और क्लॉड के पास 10.3 प्रतिशत मार्केट शेयर है. ये दोनों ही चैटबॉट चैटजीपीटी की तुलना में ज्यादा तेजी से नए यूजर जोड़ते जा रहे हैं. अगर इनकी ग्रोथ स्टोरी पर नजर डालें तो गूगल ने सर्च, एंड्रॉयड और वर्कस्पेस समेत हर जगह जेमिनी को इंटीग्रेट कर दिया है. अब लोगों को इसे यूज करने के लिए अलग से ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है. इसका असर नंबरों पर दिख रहा है. मई, 2026 में जेमिनी के मंथली एक्टिव यूजर 66.2 करोड़ हो गए थे. इसी तरह क्लॉड के मंथली एक्टिव यूजर्स केवल 24.5 करोड़ है, लेकिन इसे यूज करने के लिए पैसे देने वाले लोग ज्यादा हैं. क्लॉड में फ्री यूजर को पेड सब्सक्राइबर में बदलने की दर 13 प्रतिशत है, जो बाकी सारे चैटबॉट्स से अधिक है. इसी तरह API एक्सेस के मामले में भी क्लॉड बाकी सारी कंपनियों से कहीं आगे है. क्लॉड इस साल का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला चैटबॉट भी बना हुआ है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 21 Jul 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
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