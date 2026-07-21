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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'

अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'

Anant Singh News: अनंत सिंह पहले भी अपने बेटे की सियासी एंट्री को लेकर बयान दे चुके हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनका बेटा लड़ेगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Jul 2026 02:51 PM (IST)
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बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) अपने बेटे के सियासी भविष्य को सेट करने में जुट गए हैं. उनके बयान से यह साफ हो चुका है. मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी बात कह दी.

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, "जिस तरह निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, उसी तरह मेरा बेटा भी निशांत कुमार के साथ रहेगा." अनंत सिंह के इस बयान को बिहार की राजनीति में भविष्य की संभावित राजनीतिक दिशा और नेतृत्व को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

अनंत सिंह पहले भी अपने बेटे की सियासी एंट्री को लेकर बयान दे चुके हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनका बेटा लड़ेगा. बता दें कि उनके बड़े बेटे का नाम अभिषेक सिंह है. माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में मोकामा से अभिषेक सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा.

अनंत सिंह के अलावा उनकी पत्नी नीलम देवी भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं. दोनों के तीन बेटे हैं- अभिषेक सिंह, अंकित सिंह और अभिनव सिंह. अभिषेक और अंकित दोनों जुड़वा भाई हैं. कहा जाता है कि अभिषेक सिंह तीन मिनट बड़े हैं.

यह भी पढ़ें- छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'

क्या हैं अनंत सिंह के बयान के मायने?

यह पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह ने बेटे को लेकर बयान दिया है. अगर समझें तो अनंत सिंह ने अपने इस बयान से यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं, उसी तरह उनका बेटा भी भविष्य में निशांत कुमार का साथ देगा.

गौरतलब हो कि हाल के दिनों में निशांत कुमार की लोकप्रियता बढ़ी है. नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का भविष्य निशांत के हाथों में ही दिख रहा है. अभी वे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. अब अनंत सिंह के बयान के बाद सियासी गलियारे में सवाल उठने लगा है कि क्या अगले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अब अनंत सिंह के बेटे को टिकट मिलेगा? हालांकि, जेडीयू की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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