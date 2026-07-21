अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) अपने बेटे के सियासी भविष्य को सेट करने में जुट गए हैं. उनके बयान से यह साफ हो चुका है. मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी बात कह दी.

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, "जिस तरह निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, उसी तरह मेरा बेटा भी निशांत कुमार के साथ रहेगा." अनंत सिंह के इस बयान को बिहार की राजनीति में भविष्य की संभावित राजनीतिक दिशा और नेतृत्व को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

Patna, Bihar: JDU MLA Anant Singh says, "Just as Nishant Kumar stayed with Nitish Ji, my son will remain with Nishant Kumar as well..." pic.twitter.com/iWHtDxetkZ — IANS (@ians_india) July 21, 2026

अनंत सिंह पहले भी अपने बेटे की सियासी एंट्री को लेकर बयान दे चुके हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनका बेटा लड़ेगा. बता दें कि उनके बड़े बेटे का नाम अभिषेक सिंह है. माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में मोकामा से अभिषेक सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा.

अनंत सिंह के अलावा उनकी पत्नी नीलम देवी भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं. दोनों के तीन बेटे हैं- अभिषेक सिंह, अंकित सिंह और अभिनव सिंह. अभिषेक और अंकित दोनों जुड़वा भाई हैं. कहा जाता है कि अभिषेक सिंह तीन मिनट बड़े हैं.

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क्या हैं अनंत सिंह के बयान के मायने?

यह पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह ने बेटे को लेकर बयान दिया है. अगर समझें तो अनंत सिंह ने अपने इस बयान से यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं, उसी तरह उनका बेटा भी भविष्य में निशांत कुमार का साथ देगा.

गौरतलब हो कि हाल के दिनों में निशांत कुमार की लोकप्रियता बढ़ी है. नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का भविष्य निशांत के हाथों में ही दिख रहा है. अभी वे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. अब अनंत सिंह के बयान के बाद सियासी गलियारे में सवाल उठने लगा है कि क्या अगले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अब अनंत सिंह के बेटे को टिकट मिलेगा? हालांकि, जेडीयू की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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