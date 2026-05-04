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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीYouTube पर गाना लगाने से पहले समझ लें ये नियम! ये 1 गलती करते ही आपके चैनल पर लग सकती है रोक

YouTube पर गाना लगाने से पहले समझ लें ये नियम! ये 1 गलती करते ही आपके चैनल पर लग सकती है रोक

YouTube Rules: जब कोई क्रिएटर बिना अनुमति के किसी गाने या म्यूजिक को अपने वीडियो में जोड़ता है तो असली मालिक प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 04 May 2026 10:00 AM (IST)
YouTube Rules: जब कोई क्रिएटर बिना अनुमति के किसी गाने या म्यूजिक को अपने वीडियो में जोड़ता है तो असली मालिक प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकता है.

आज के समय में YouTube और Instagram पर वीडियो बनाना बेहद आसान हो गया है लेकिन म्यूजिक का गलत इस्तेमाल कई बार भारी पड़ सकता है. खासकर नए क्रिएटर्स अक्सर फ्री म्यूजिक देखकर उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें कॉपीराइट से जुड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है. कई मामलों में अचानक स्ट्राइक आ जाती है और अगर यह बार-बार हो जाए तो पूरा चैनल ही बंद हो सकता है. इसलिए म्यूजिक इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी सावधानी बेहद जरूरी है.

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जब कोई क्रिएटर बिना अनुमति के किसी गाने या म्यूजिक को अपने वीडियो में जोड़ता है तो असली मालिक प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकता है. ऐसे में वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लग जाती है.
जब कोई क्रिएटर बिना अनुमति के किसी गाने या म्यूजिक को अपने वीडियो में जोड़ता है तो असली मालिक प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकता है. ऐसे में वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लग जाती है.
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क्लेम आने पर आमतौर पर कमाई बंद हो जाती है जबकि स्ट्राइक ज्यादा गंभीर होती है और लगातार तीन स्ट्राइक मिलने पर चैनल हमेशा के लिए हटाया जा सकता है.
क्लेम आने पर आमतौर पर कमाई बंद हो जाती है जबकि स्ट्राइक ज्यादा गंभीर होती है और लगातार तीन स्ट्राइक मिलने पर चैनल हमेशा के लिए हटाया जा सकता है.
Published at : 04 May 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
YOUTUBE TECH NEWS HINDI

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