YouTube पर गाना लगाने से पहले समझ लें ये नियम! ये 1 गलती करते ही आपके चैनल पर लग सकती है रोक

जब कोई क्रिएटर बिना अनुमति के किसी गाने या म्यूजिक को अपने वीडियो में जोड़ता है तो असली मालिक प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकता है. ऐसे में वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लग जाती है.