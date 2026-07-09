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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपूरे दिन वाईफाई से कनेक्ट रहता है फोन तो Jio-एयरटेल के ये प्लान बेस्ट, आज ही करें रिचार्ज

पूरे दिन वाईफाई से कनेक्ट रहता है फोन तो Jio-एयरटेल के ये प्लान बेस्ट, आज ही करें रिचार्ज

Jio Vs Airtel Voice Only Recharge Plan Comparison: वाईफाई से कनेक्टेड रहने के कारण अगर आप मोबाइल डेटा यूज नहीं करते हैं तो वॉइस-ओनली प्लान ले सकते हैं. एयरटेल, जियो और Vi के पास ऐसे प्लान हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 09 Jul 2026 10:19 AM (IST)
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  • एयरटेल का महंगा प्लान, डेटा व एडोबी एक्सप्रेस जैसे अतिरिक्त लाभ।

Jio Vs Airtel Voice Only Recharge Plan Comparison: अगर आपका फोन पूरे दिन वाई-फाई से कनेक्टेड रहता है तो मोबाइल डेटा के लिए पैसे खर्च करना समझदारी भरा फैसला नहीं है. ऐसी स्थिति में आप वॉइस-ओनली प्लान से रिचार्ज कर सकते हैं. ऐसे प्लान में आपको कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स भी मिल जाते हैं और इनकी कीमत डेटा वाले प्लान से कम भी होती है. आज हम आपके लिए जियो और एयरटेल के वॉइस-ओनली प्लान का कंपेरिजन लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किन कंपनी का प्लान बेहतर है.

एयरटेल का 548 रुपये का प्लान

एयरटेल के 548 रुपये के प्लान में आपको 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी दी जा रही है. इसका मतलब है कि आप देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा ले सकते हैं. इस प्लान में कुल 900 SMS भी ऑफर किए जा रहे हैं. यह प्लान एक वॉइस-ओनली प्लान है, लेकिन एयरटेल इसमें दूसरे बेनेफिट्स भी दे रही है. इसमें 12 महीने की वैलिडिटी के साथ Adobe Express का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और यूजर्स को कुल 7GB डेटा मिल रहा है, जो जरूरत के समय आपके काम आ सकता है. 

जियो का 448 रुपये वाला प्लान

जियो का यह पूरी तरह वॉइस-ओनली प्लान है. यानी इसमें एयरटेल की तरह मोबाइल डेटा नहीं दिया जा रहा. जियो अपने 448 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000SMS ऑफर कर रही है. यह प्लान भी आपको देशभर में किसी भी नेटवर्क पर जी भरकर बातें करना का मौका देता है. इसके एडिशनल बेनेफिट्स देखें तो प्लान के साथ आपको जियोटीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस मिलेगा. इस तरह देखा जाए तो अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो यह एयरटेल के मुकाबले काफी सस्ता है. 

Vi का 470 रुपये का प्लान

अगर आप वोडाफोन आइडिया यूजर हैं तो यह कंपनी भी वॉइस-ओनली प्लान ऑफर करती है. Vi के इस प्लान की कीमत 470 रुपये है. यह 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 900SMS ऑफर करता है. इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनेफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं. Vi के इस प्लान के बेनेफिट और कीमत लगभग जियो के बराबर ही हैं. इस तरह देखा जाए तो तीनों कंपनियों में जियो और Vi के वॉइस-ओनली प्लान के दाम कम हैं. एयरटेल का प्लान महंगा है, लेकिन उसमें एडिशनल बेनेफिट्स भी हैं.

ये भी पढ़ें- Meta के नए एआई टूल ने दे दी नई टेंशन, कोई भी यूज कर सकता है आपकी इंस्टाग्राम फोटोज

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Airtel Jio Recharge Plan TECH NEWS
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