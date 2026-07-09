पूरे दिन वाईफाई से कनेक्ट रहता है फोन तो Jio-एयरटेल के ये प्लान बेस्ट, आज ही करें रिचार्ज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एयरटेल का महंगा प्लान, डेटा व एडोबी एक्सप्रेस जैसे अतिरिक्त लाभ।

Jio Vs Airtel Voice Only Recharge Plan Comparison: अगर आपका फोन पूरे दिन वाई-फाई से कनेक्टेड रहता है तो मोबाइल डेटा के लिए पैसे खर्च करना समझदारी भरा फैसला नहीं है. ऐसी स्थिति में आप वॉइस-ओनली प्लान से रिचार्ज कर सकते हैं. ऐसे प्लान में आपको कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स भी मिल जाते हैं और इनकी कीमत डेटा वाले प्लान से कम भी होती है. आज हम आपके लिए जियो और एयरटेल के वॉइस-ओनली प्लान का कंपेरिजन लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किन कंपनी का प्लान बेहतर है.

एयरटेल का 548 रुपये का प्लान

एयरटेल के 548 रुपये के प्लान में आपको 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी दी जा रही है. इसका मतलब है कि आप देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा ले सकते हैं. इस प्लान में कुल 900 SMS भी ऑफर किए जा रहे हैं. यह प्लान एक वॉइस-ओनली प्लान है, लेकिन एयरटेल इसमें दूसरे बेनेफिट्स भी दे रही है. इसमें 12 महीने की वैलिडिटी के साथ Adobe Express का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और यूजर्स को कुल 7GB डेटा मिल रहा है, जो जरूरत के समय आपके काम आ सकता है.

जियो का 448 रुपये वाला प्लान

जियो का यह पूरी तरह वॉइस-ओनली प्लान है. यानी इसमें एयरटेल की तरह मोबाइल डेटा नहीं दिया जा रहा. जियो अपने 448 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000SMS ऑफर कर रही है. यह प्लान भी आपको देशभर में किसी भी नेटवर्क पर जी भरकर बातें करना का मौका देता है. इसके एडिशनल बेनेफिट्स देखें तो प्लान के साथ आपको जियोटीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस मिलेगा. इस तरह देखा जाए तो अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो यह एयरटेल के मुकाबले काफी सस्ता है.

Vi का 470 रुपये का प्लान

अगर आप वोडाफोन आइडिया यूजर हैं तो यह कंपनी भी वॉइस-ओनली प्लान ऑफर करती है. Vi के इस प्लान की कीमत 470 रुपये है. यह 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 900SMS ऑफर करता है. इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनेफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं. Vi के इस प्लान के बेनेफिट और कीमत लगभग जियो के बराबर ही हैं. इस तरह देखा जाए तो तीनों कंपनियों में जियो और Vi के वॉइस-ओनली प्लान के दाम कम हैं. एयरटेल का प्लान महंगा है, लेकिन उसमें एडिशनल बेनेफिट्स भी हैं.

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