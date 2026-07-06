हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीधड़ाम से गिर गई Google Pixel 10 की कीमत! Amazon सेल में मात्र इतने रुपये में खरीदने का मौका

धड़ाम से गिर गई Google Pixel 10 की कीमत! Amazon सेल में मात्र इतने रुपये में खरीदने का मौका

Google Pixel 10 Discount Offer: Amazon पर Google Pixel 10 के 12GB+256GB वेरिएंट को 67 हजार रुपये में लिस्ट किया गया है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 06 Jul 2026 12:51 PM (IST)
Google Pixel 10 Discount Offer: Amazon पर Google Pixel 10 के 12GB+256GB वेरिएंट को 67 हजार रुपये में लिस्ट किया गया है.

ई-कॉमर्स साइट अमेजन और Flipkart पर इस समय में सेल चल रही है. Amazon पर Prime Days Sale 2026 चल रही है तो फ्लिपकॉर्ट पर GOAT Sale 2026 चल रही है. इन सेल में आपको कई सारे स्मार्टफोन से लेकर अन्य जरूरी डिवाइसेज तक पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है. इसी कड़ी में बता दें कि गूगल के स्मार्टफोन पर अमेजन पर एक खास डील सामने आई है. दरअसल, Google Pixel 10 पर अमेजन पर जबरदस्त ऑफर चल रहा है जिसकी मदद से आप इस फोन को काफी सस्ती कीमत में अपने नाम कर सकते हैं.

1/5
दरअसल, वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Amazon पर Google Pixel 10 के 12GB+256GB वेरिएंट को 67 हजार रुपये में लिस्ट किया गया है. वैसे इस फोन को कंपनी ने 79,999 रुपये में मार्केट में लॉन्च किया था. इस हिसाब से देखा जाए तो यूजर को सीधा करीब 13 हजार रुपये का फायदा मिल रहा है.
दरअसल, वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Amazon पर Google Pixel 10 के 12GB+256GB वेरिएंट को 67 हजार रुपये में लिस्ट किया गया है. वैसे इस फोन को कंपनी ने 79,999 रुपये में मार्केट में लॉन्च किया था. इस हिसाब से देखा जाए तो यूजर को सीधा करीब 13 हजार रुपये का फायदा मिल रहा है.
2/5
इसके अलावा इस फोन पर यूजर को 41 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. हालाकिं, ये वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर ही निर्भर करेगी. इतना ही नहीं, यहां कुछ बैंक कार्ड्स पर आपको एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है. साथ ही अगर Amazon Pay से पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक और No Cost EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा. हालांकि, यह ऑफर केवल Amazon Prime Members के लिए उपलब्ध है.
इसके अलावा इस फोन पर यूजर को 41 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. हालाकिं, ये वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर ही निर्भर करेगी. इतना ही नहीं, यहां कुछ बैंक कार्ड्स पर आपको एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है. साथ ही अगर Amazon Pay से पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक और No Cost EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा. हालांकि, यह ऑफर केवल Amazon Prime Members के लिए उपलब्ध है.
3/5
इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इस फोन में प्रीमियम एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ 6.3 इंच का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले उपलब्ध कराया है. इसके अलावा इसमें नया Tensor G5 चिपसेट प्रोसेस दिया गया है. साथ ही ये फोन Android 16 के साथ आता है. डिवाइस में 4970mAh की बैटरी दी गई है.
इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इस फोन में प्रीमियम एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ 6.3 इंच का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले उपलब्ध कराया है. इसके अलावा इसमें नया Tensor G5 चिपसेट प्रोसेस दिया गया है. साथ ही ये फोन Android 16 के साथ आता है. डिवाइस में 4970mAh की बैटरी दी गई है.
4/5
वहीं, Flipkart पर Apple iPhone 17 पर लोगों को जबरदस्त डील देखने को मिल रही है. बता दें कि iPhone 17 के 256GB वेरिएंट को कंपनी ने 82,900 रुपये में लॉन्च किया था जो अब फ्लिपकॉर्ट पर 77,900 रुपये में लिस्टेड है. इस हिसाब से फोन पर सीधा 5 हजार रुपये का फायदा हो रहा है.
वहीं, Flipkart पर Apple iPhone 17 पर लोगों को जबरदस्त डील देखने को मिल रही है. बता दें कि iPhone 17 के 256GB वेरिएंट को कंपनी ने 82,900 रुपये में लॉन्च किया था जो अब फ्लिपकॉर्ट पर 77,900 रुपये में लिस्टेड है. इस हिसाब से फोन पर सीधा 5 हजार रुपये का फायदा हो रहा है.
5/5
इसके अलावा इस फोन को अगर आप Flipkart Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 6744 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. वहीं, बैंक ऑफ बरोड़ा, ICICI और HSBC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 4 हजार रुपये की छूट मिल रही है. अगर आप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से फोन खरीदते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा हो सकता है. हालांकि, फोन खरीदने से पहले वेबसाइट पर जानकारी के जरुर चेक करें.
इसके अलावा इस फोन को अगर आप Flipkart Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 6744 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. वहीं, बैंक ऑफ बरोड़ा, ICICI और HSBC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 4 हजार रुपये की छूट मिल रही है. अगर आप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से फोन खरीदते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा हो सकता है. हालांकि, फोन खरीदने से पहले वेबसाइट पर जानकारी के जरुर चेक करें.
Published at : 06 Jul 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Google Pixel 10 Flipkart GOAT Sale 2026 Amazon Prime Days Sale 2026

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Lock? क्या हैक हो सकता है ये डिवाइस, घर में लगवाने से पहले जानें ये जानकारी
किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Lock? क्या हैक हो सकता है ये डिवाइस, घर में लगवाने से पहले जानें ये जानकारी
टेक्नोलॉजी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर कर लें ये तीन काम, कम पैसे में खरीद पाएंगे पसंद का सामान
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर कर लें ये तीन काम, कम पैसे में खरीद पाएंगे पसंद का सामान
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
टेक्नोलॉजी
एआई का एक और खतरा आया सामने, इंसान की मदद लिए बिना एआई एजेंट ने पहली बार कर दिया यह कांड
एआई का एक और खतरा आया सामने, इंसान की मदद लिए बिना एआई एजेंट ने पहली बार कर दिया यह कांड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
भारत की सरहद पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है! रखाइन की जंग, अराकान आर्मी और बदलती भू-राजनीति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस
UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget