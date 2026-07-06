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धड़ाम से गिर गई Google Pixel 10 की कीमत! Amazon सेल में मात्र इतने रुपये में खरीदने का मौका
Google Pixel 10 Discount Offer: Amazon पर Google Pixel 10 के 12GB+256GB वेरिएंट को 67 हजार रुपये में लिस्ट किया गया है.
ई-कॉमर्स साइट अमेजन और Flipkart पर इस समय में सेल चल रही है. Amazon पर Prime Days Sale 2026 चल रही है तो फ्लिपकॉर्ट पर GOAT Sale 2026 चल रही है. इन सेल में आपको कई सारे स्मार्टफोन से लेकर अन्य जरूरी डिवाइसेज तक पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है. इसी कड़ी में बता दें कि गूगल के स्मार्टफोन पर अमेजन पर एक खास डील सामने आई है. दरअसल, Google Pixel 10 पर अमेजन पर जबरदस्त ऑफर चल रहा है जिसकी मदद से आप इस फोन को काफी सस्ती कीमत में अपने नाम कर सकते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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