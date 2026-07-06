धड़ाम से गिर गई Google Pixel 10 की कीमत! Amazon सेल में मात्र इतने रुपये में खरीदने का मौका

इसके अलावा इस फोन पर यूजर को 41 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. हालाकिं, ये वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडिशन पर ही निर्भर करेगी. इतना ही नहीं, यहां कुछ बैंक कार्ड्स पर आपको एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है. साथ ही अगर Amazon Pay से पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक और No Cost EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा. हालांकि, यह ऑफर केवल Amazon Prime Members के लिए उपलब्ध है.