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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइल, टीवी या चार्जर पर लिखा CE का क्या मतलब होता है? 99% लोग आज तक नहीं जानते इसका जवाब

मोबाइल, टीवी या चार्जर पर लिखा CE का क्या मतलब होता है? 99% लोग आज तक नहीं जानते इसका जवाब

CE: ज्यादातर लोग इस सिंबल को देखते ही मान लेते हैं कि प्रोडक्ट यूरोप में बनाया गया है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 09 Jul 2026 07:10 AM (IST)
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  • CE मार्क हेतु स्वयं या थर्ड-पार्टी से जांच कराना आवश्यक।

CE: अक्सर स्मार्टफोन, लैपटॉप, चार्जर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर CE लिखा होता है लेकिन ज्यादातर लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं. लेकिन बता दें कि इसके लिखे जाने के पीछे कंपनी का बहुत बड़ा कारण होता है. दरअसल, ये प्रोडक्ट के सेफ्टी से जुड़ा होता है जिसे बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की असली वजह.

क्या इसका मतलब प्रोडक्ट यूरोप में बना है?

आपको बता दें कि ज्यादातर लोग इस सिंबल को देखते ही मान लेते हैं कि प्रोडक्ट यूरोप में बनाया गया है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. CE का सिर्फ एक मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट यूरोपीय नियमों के अनुसार टेस्ट्स और नियमों का पालन करता है और टेस्टिंग प्रोसेस से होकर गुजरा है.

इसी के साथ ही CE मार्क किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी नहीं बताता है. इसीलिए ये निशान आपको ज्यादातर प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएगा चाहे वो महंगा प्रीमियम प्रोडक्ट हो या फिर सस्ता या छोटा प्रोडक्ट.

क्या होता है CE का मतलब?

जानकारी के मुताबिक, CE एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे Conformite Europeenne पढ़ा जाता है. इसका मतलब होता है कि यूरोपीय मानकों के अनुरूप. ये एक आधिकारिक Conformity मार्क है जिसका इस्तेमाल उन प्रोडक्ट्स पर किया जाता है जो यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (European Economic Area - EEA) में बिक्री के लिए तय किए गए नियमों का पालन करते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी प्रोडक्ट पर CE मार्क होता है तो इसका मतलब ये है कि वह यूरोपीय संघ द्वारा तय किए नियमों का पूरी तरह से पालन करता है.

कैसे मिलता है ये निशान?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CE मार्क हासिल करने के लिए निर्माता को पहले ये तय करना पड़ता है कि उसका प्रोडक्ट Self Assessment के जरिए प्रमाणित हो सकता है या फिर किसी संस्था से जांच करानी होगी.

कम जोखिम वाले कई प्रोडक्ट्स का मूल्यांकन निर्माता खुद कर सकता है जबकि मेडिकल डिवाइस, औद्योगिक मशीनों और कुछ अन्य संवेदनशील प्रोडक्ट्स की जांच किसी अधिकृत थर्ड-पार्टी संस्था द्वारा की जाती है. अगर ऐसा होता है तो CE मार्क के साथ चार अंकों का एक नंबर भी दिखाई देता है जो उस प्रमाणित संस्था के बारे में बताता है. इसीलिए अगली बार ये निशान देखकर समझ जाइयेगा कि ये प्रोडक्ट यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करता है न कि ये वहां बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: कैसे मापी जाती है इंटरनेट की स्पीड? Megabytes या Megabits, जानें सच्चाई

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI CE
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